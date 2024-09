Las FDI lanzan el ataque más contundente contra los Hutíes

El impresionante ataque de las FDI contra los hutíes de Yemen el domingo fue el más poderoso contra el grupo terrorista desde el inicio de la guerra, superando incluso el masivo ataque a Hodeidah en julio, según fuentes del Jerusalem Post antes del anuncio de las FDI.

Decenas de aviones israelíes, incluidos aviones de combate F-15I, participaron en la operación, golpeando a 1,800 kilómetros del territorio israelí después de que los hutíes dispararan tres misiles balísticos en las zonas de Tel Aviv y el centro de Israel en las últimas semanas, incluido uno el sábado.

El Ministerio de Salud de los hutíes dijo que el ataque resultó en la muerte de cuatro combatientes y 29 heridos, sin intentar distinguir entre miembros de los hutíes y civiles. Primeras imágenes de una explosión en el puerto yemení de Al-Hodeidah, el 29 de septiembre de 2024. (credit: SCREENSHOT/X/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Según el medio afiliado a Hezbollah Al Mayadeen y confirmado por las FDI, los objetivos de los ataques fueron las reservas de petróleo en Ras Issa y también el puerto de Hodeidah.

Otros objetivos adicionales incluyeron plantas de energía y un puerto marítimo utilizado para importar petróleo, que los hutíes utilizaban para transferir armas iraníes a la región, además de suministros militares y petróleo, informó la Fuerza de Defensa de Israel (FDI).

"La agresión israelí apunta a la ciudad de Hodeidah", publicó el medio libanés Al Masirah, de propiedad hutí.

Las FDI señalaron que los hutíes han cooperado con milicias iraquíes, que son representantes de Irán, para atacar.

Presionadas, múltiples fuentes militares insinuaron, tanto el domingo como la semana pasada, que Israel todavía está tratando de evitar atacar directamente a estas milicias. Esto se hace para evitar complicar innecesariamente la situación en ese país para Estados Unidos, en el cual Jerusalén espera que pueda mantener su influencia allí.

El ejército dijo que era impresionante que la fuerza aérea hubiera logrado una operación tan grande y compleja mientras también atacaba a los adversarios de Israel en Líbano, Gaza, Cisjordania y en otros lugares, todo en las últimas 16 horas.

El medio hutí Al Masirah anunció que la Defensa Civil ha comenzado a trabajar para extinguir el incendio en la actual planta de energía, que fue causado por los ataques.

En una declaración publicada en la cuenta de Twitter Al Masira X, el portavoz visual de los hutíes, Mohammad Abdul Salam, dijo: "La agresión sionista respaldada por Estados Unidos es condenada, denunciada y rechazada y no puede afectar la voluntad del pueblo yemení. Lo que el pueblo yemení confirma en sus millones de manifestaciones semanales es que no abandonarán Gaza y Líbano".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, condenó los ataques, diciendo que se dirigieron a una planta de energía y tanques de combustible, informó Reuters.

En la evaluación de la situación durante los ataques en Yemen, el jefe del Estado Mayor General, Herzi Halevi, dijo: "Sabemos cómo llegar muy lejos, sabemos cómo llegar aún más lejos y sabemos cómo golpear allí con precisión".

"Estoy observando el eje, liderado por Irán, con Hezbolá como un factor muy central", continuó, "Hezbolá ha sido golpeado muy duramente en el último mes, en las últimas dos semanas y en los últimos tres días, ha perdido su cabeza y necesitamos seguir golpeando fuerte a Hezbolá. Este es el enfoque principal y también debemos adaptar nuestras herramientas para otros lugares".

El Jefe de la Fuerza Aérea de las FDI, Tomer Bar, el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte. Gral. Herzi Halevi, y el Ministro de Defensa Yoav Gallant felicitaron a los pilotos y prometieron que Israel golpearía a cualquier enemigo que continuara hostigando al estado judío.

Gallant dijo que Israel prefiere no abrir nuevos frentes de guerra, pero tampoco dará la otra mejilla.

Aviones de combate F-15 de la IAF despegan de la base aérea de 'Tel Nof' para llevar a cabo el ataque en Yemen, 29 de septiembre de 2024. (credit: IDF Spokesperson's Unit)

Declaración de la compañía petrolera yemení

Al Masirah informó que la Compañía Petrolera de Yemen emitió una declaración tranquilizando a los ciudadanos de que se habían tomado todas las precauciones necesarias, enfatizando que el suministro en todas las áreas bajo su control estaba completamente estable.

La empresa advirtió sobre la creación de una nueva crisis petrolera en la capital, Saná, y el resto de los gobernaciones, explicando que ya habían tomado las precauciones necesarias para cualquier emergencia.

Las FDI dijeron que su brazo de inteligencia seleccionó objetivos basados en donde Irán ha estado entregando armas a los hutíes, mezclando ubicaciones civiles con uso militar para luego atacar a Israel.

Las FDI agregaron que los hutíes han estado atacando a Israel a lo largo de este último año, no solo en este último mes.

El grupo terrorista lanzó muchos misiles balísticos y drones hacia Eilat. En julio, un dron de los hutíes mató a un civil en Tel Aviv.

Ataques aéreos de julio

Los ataques aéreos israelíes en julio apuntaron a instalaciones de refinación de petróleo en Hodeidah, así como a activos de la fuerza aérea yemení, para interrumpir el transporte de armas iraníes a Yemen. Informes indican que los ataques resultaron en la muerte o lesiones de docenas de personas.

En julio, fuentes locales en Yemen informaron a Al Mayadeen afiliado a Hezbollah que hubo cortes de energía en varias áreas en Hodeidah como resultado de los ataques israelíes que afectaron una planta de producción de electricidad.

Israel dejó claro que había llevado a cabo el ataque sin la ayuda de Estados Unidos, aunque había notificado a Washington con antelación.

Además, hubo indicios de que países árabes aliados como Arabia Saudita podrían haber ayudado en julio permitiendo el uso de su espacio aéreo o reabastecimiento, lo cual ha sido tema de discusión durante mucho tiempo.

A pesar de la magnitud del ataque de las FDI a los hutíes en julio, fuentes informaron al Post que el ataque del domingo fue mucho más severo en un intento de finalmente disuadirlos de seguir atacando a Israel.

Ataque yemení a Tel Aviv

El ataque con misiles del sábado activó las alarmas en todo el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv. A pesar de la recuperación de metralla en la Ruta 375 cerca de Tzur Hadassah, no se reportaron heridos.

Hasta julio, las FDI habían subcontratado las respuestas a los hutíes a los EE. UU., que estaban combatiendo al grupo por varios problemas de agresión marítima. Sin embargo, después de que los hutíes mataron a un civil en Tel Aviv, el estado judío contraatacó directamente por primera vez.

Durante el contrataque de Israel en julio, tomó dos horas y 50 minutos para que los F-15, F-35 y otros cazas de las FDI, que llevaron a cabo alrededor de 10 ataques aéreos contra los hutíes, alcanzaran sus objetivos en la zona del puerto de Hodeidah. Esas aeronaves despegaron alrededor de las 3 p. m. del 20 de julio y golpearon sus objetivos alrededor de las 6 p. m.

Aunque las FDI mantuvieron clasificado el número exacto de aviones que utilizaron para repostar sus cazas y realizar el vuelo de 1.800 kilómetros y regresar de manera segura durante ese ataque de julio, proporcionaron un video impactante que mostraba alguno de los repostajes en pleno vuelo en tiempo real.

Los vuelos y repostajes del domingo fueron igualmente complejos, diseñados para destruir por completo la capacidad de los hutíes (a diferencia de un corte parcial en julio) de recibir productos refinados, incluyendo armas, de Irán.

