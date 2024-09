Las FDI atacan casi 120 objetivos terroristas de Hezbolá en el Líbano

Los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel golpearon aproximadamente 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano y en territorio libanés profundo a lo largo de un día, anunciaron las FDI el domingo por la noche.

La Dirección de Inteligencia Militar dirigió los ataques de la Fuerza Aérea llevados a cabo durante todo el día, agregaron las FDI.

Entre los activos atacados se encontraban importantes cuarteles generales utilizados por las diferentes unidades de Hezbollah, así como instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructura terrorista de Hezbollah, señaló el ejército.

Comenzando poco después de la medianoche del domingo, las FDI comenzaron a atacar el barrio de Dahiyeh en el sur de Beirut, el mismo lugar donde el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue asesinado junto con más de 20 otros terroristas el viernes.

El domingo por la tarde, Hezbollah confirmó que su líder senior, Ali Karaki, fue asesinado en el mismo ataque.

El humo se eleva detrás de los edificios en Beirut, Líbano 27 de septiembre 2024 (credit: REUTERS/EMILIE MADI)

Poco después, las FDI anunciaron que casi 50 objetivos terroristas habían sido eliminados en el sur del Líbano, con la cifra aumentando a 120 hacia la tarde.

Las FDI afirmaron que los ataques causaron un daño significativo a las capacidades, el comando y control, y la gestión operativa de Hezbollah.

Varios cohetes y drones más cruzaron desde el Líbano hacia el territorio israelí el domingo por la noche, incluidos dos drones que fueron interceptados sobre aguas israelíes por un barco de misiles y un helicóptero de combate de las FDI, según informó el ejército.

Además, varios cohetes cayeron en áreas abiertas alrededor de Haifa.

El domingo por la noche, otro dron proveniente del Líbano fue interceptado en el espacio aéreo israelí.

No se reportaron heridos debido a los ataques de cohetes durante todo el día.

Restricciones del Comando del Frente Interno

Además, el domingo por la noche, el Comando del Frente Interno emitió pautas actualizadas para el norte de Israel, relajando las restricciones en varias áreas.

Las áreas donde se aliviarán las restricciones son el área de la Bahía de Haifa (excepto Kiryat Ata, Kiryat Motzkin, Kiryat Bialik y Kiryat Yam) y la región del Carmelo (en las ciudades de Daliyat al-Karmel e Isfiya), que han pasado a una actividad parcial.

Las actividades educativas ahora se pueden llevar a cabo en lugares donde hay acceso a un refugio estándar.