¿Dónde está Sinwar? Foto del IDF plantea preguntas sobre el destino del líder de Hamas

Han surgido rumores sobre el paradero del líder de Hamas, Yahya Sinwar, tras la declaración del domingo del jefe de Estado Mayor del IDF, teniente general Herzi Halevi, en la que aparecía una foto de Sinwar marcada con un signo de interrogación detrás de Halevi mientras hablaba.

Halevi emitió una declaración durante un informe operativo mientras las fuerzas israelíes llevaban a cabo ataques contra el grupo terrorista Houthi en Yemen.

Sin embargo, notablemente en el fondo de Halevi había una foto que representaba un diagrama del liderazgo de Hamas, con un signo de interrogación sobre el nombre de Sinwar, posiblemente indicando que el IDF no estaba seguro de su paradero o estado.

Ha habido especulaciones de que la foto fue un mensaje sutil transmitido por el IDF.

La imagen llegó tras crecientes rumores sobre el estado de Sinwar, con informes en las últimas semanas sugiriendo que el líder terrorista podría no estar vivo.

Varios expertos en inteligencia israelí han planteado la posibilidad de que Sinwar haya fallecido, pero hasta ahora, no ha surgido ninguna prueba concreta para corroborar esto. El jefe de Hamás, Yahya Sinwar, con un signo de interrogación en su foto durante una evaluación de la situación por parte de las FDI el 29 de septiembre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Los funcionarios de inteligencia en Israel creen que las declaraciones lanzadas en nombre de Sinwar en las últimas semanas no fueron escritas realmente por él.

Interesante coincidencia detrás de la imagen

Durante su discurso, Halevi destacó la capacidad de las FDI para llevar a cabo ataques precisos de largo alcance, afirmando: "Las FDI saben cómo llegar lejos y golpear con precisión".

Además, la revelación de la imagen se produjo después de que el ex líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, fuera asesinado el sábado en el barrio Dahiyeh de Beirut durante un ataque aéreo israelí.

El cuerpo de Nasrallah fue recuperado hoy, domingo, y, según informes, probablemente falleció por asfixia después de refugiarse en una habitación mal ventilada durante el bombardeo.