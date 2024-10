Netanyahu: La República Islámica de Irán caerá antes de lo esperado

La República Islámica colapsará antes de lo que la gente piensa y el pueblo iraní será libre, allanando el camino para las relaciones entre estas dos culturas antiguas, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu el lunes.

"Cuando Irán sea finalmente libre -y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa- todo será diferente", dijo.

"Cuando llegue ese día, la red terrorista que el régimen construyó en cinco continentes estará en quiebra, desmantelada", explicó Netanyahu, añadiendo que Irán "prosperará como nunca antes".

Habló dos semanas después de una serie de ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel que han eliminado la estructura de mando de Hezbolá, incluido su líder, Hassan Nasrallah.

El intenso bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos de Hezbolá ha sido visto como una advertencia velada a Irán. El propio Netanyahu ha lanzado una serie de amenazas públicas contra Irán.

“No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar”, dijo Netanyahu el lunes. “No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y a nuestro país”.

El lunes, publicó una declaración en inglés dirigida al pueblo iraní, explicando que “en este momento crucial, quiero dirigirme a ustedes, el pueblo de Irán. Quiero hacerlo directamente, sin filtros, sin intermediarios.

“Todos los días, ven un régimen que los subyuga, que hace discursos encendidos sobre la defensa del Líbano, de Gaza.

"Sin embargo, cada día, ese régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra", dijo.

“Con cada momento que pasa, el régimen los está acercando a ustedes, el noble pueblo persa, al abismo”, afirmó.

Netanyahu dijo que creía que la mayoría de los persas están en contra del régimen

“La gran mayoría de los iraníes saben que a su régimen no le importan en absoluto”, afirmó Netanyahu.

Este régimen ha malgastado miles de millones de dólares en guerras inútiles en lugar de invertir en la economía y el futuro del país, explicó.

“De Qom a Isfahán, de Shiraz a Tabriz, hay decenas de millones de personas buenas y decentes con miles de años de historia a sus espaldas y un futuro brillante por delante”, afirmó.

Ese futuro incluye inversiones globales, turismo masivo, brillantes innovaciones tecnológicas y paz entre Israel e Irán.

Cuando llegue ese día, afirmó, “nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo judío y el pueblo persa, finalmente estarán en paz”.