Biden insta a Israel a evitar una incursión en el sur del Líbano

El presidente Joe Biden pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel que no lancen una campaña terrestre en el sur del Líbano para expulsar al grupo iraní Hezbolá, ya que las tensiones parecían aumentar entre los dos aliados acérrimos por la operación pendiente que el gabinete de seguridad aprobó el lunes por la noche.

"Deberíamos tener un alto el fuego ahora", dijo Biden durante un evento de prensa en la Casa Blanca.

Un periodista le preguntó si conocía y se sentía cómodo con los planes israelíes de entrar en el Líbano.

"Soy más consciente de lo que usted podría saber y me siento cómodo con que se detengan", enfatizó Biden.

Habló mientras Israel se preparaba para celebrar el Año Nuevo judío a partir del miércoles por la noche y poner tropas sobre el terreno en el Líbano por primera vez desde la Segunda Guerra del Líbano. El ataque se produjo tras un intenso período de dos semanas de bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel contra objetivos de Hezbolá, la eliminación de su estructura de mando superior y el asesinato del líder del grupo terrorista, Hassan Nasrallah.

Estados Unidos ha observado el posicionamiento de las tropas israelíes que sugiere que una incursión terrestre en el Líbano podría ser inminente, dijo a Reuters el lunes un funcionario estadounidense.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que se había informado a la administración Biden de una operación limitada para destruir la infraestructura de Hezbolá cerca de su frontera, pero que los funcionarios estadounidenses e israelíes estaban en "conversación continua" sobre el tema.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo a su gobierno en su reunión semanal que "en vísperas de Rosh Hashaná, estamos en días decisivos. Son días de logros históricos, pero también de grandes desafíos a los que nos enfrentamos".

Muchos en la comunidad internacional han elogiado los asesinatos israelíes de líderes de Hezbolá, pero, al mismo tiempo, han pedido urgentemente un alto el fuego.

Estados Unidos y Francia quieren que Israel y Hezbolá acepten la propuesta de alto el fuego de 21 días que presentaron la semana pasada.

El mundo pide a Israel que se abstenga de incursiones terrestres

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, visitó Beirut el lunes, donde pidió a Israel que no lleve a cabo ninguna invasión terrestre en Líbano, añadiendo que Francia intensificará su apoyo al ejército libanés.

"Insto (...) a Israel a que se abstenga de cualquier incursión terrestre y a que cese el fuego. Hago un llamamiento a Hezbolá a que haga lo mismo y se abstenga de cualquier acción que pueda conducir a la desestabilización regional", dijo Barrot a los periodistas durante su visita al Líbano.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que era vital evitar más intervenciones militares en el Líbano.

"Cualquier otra intervención militar agravaría dramáticamente la situación y tiene que evitarse", dijo Borrell a los periodistas, hablando desde México, después de una videoconferencia de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una desescalada.

El Primer Ministro indio, Narendra Modi, publicó en X que le había dicho a Netanyahu: “Es crucial prevenir la escalada regional y garantizar la liberación segura de todos los rehenes. India está comprometida a apoyar los esfuerzos para una pronta restauración de la paz y la estabilidad”.

Más temprano ese mismo día, el Secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, destacó que “la diplomacia sigue siendo el mejor y único camino para lograr una mayor estabilidad en el Medio Oriente”.

Blinken reconoció que el asesinato israelí del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el viernes pasado hizo que “la región” y “el mundo fueran más seguros”.

“Nasrallah fue un terrorista brutal cuyas numerosas víctimas incluyeron estadounidenses, israelíes, civiles en el Líbano, civiles en Siria y muchos otros también.

“Durante su liderazgo de Hezbolá, el grupo aterrorizó a la gente en toda la región e impidió que el Líbano avanzara plenamente como país”, dijo Blinken.

Aun así, señaló, “Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios en la región y en todo el mundo para impulsar una resolución diplomática que proporcione seguridad real a Israel en el Líbano” y permita que los ciudadanos evacuados de ambos lados de la frontera regresen a sus hogares. Estados Unidos también está impulsando sus esfuerzos para un acuerdo de alto el fuego en Gaza y un acuerdo sobre los rehenes, dijo Blinken.

Sus declaraciones coincidieron con las emitidas por la administración Biden en los últimos días, ya que reconocieron los importantes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hezbolá, al tiempo que le pidieron que priorizara la diplomacia.

Miller señaló que fue Hezbolá el que comenzó a atacar a Israel el 8 de octubre de 2023. “Israel tiene derecho a defenderse de esos ataques. Eso incluye atacar la infraestructura terrorista dentro del Líbano”, enfatizó.

Yonah Jeremy Bob y Reuters contribuyeron a este informe.