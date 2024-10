Jefe de la UNRWA niega conocer que un empleado suspendido era líder de Hamás en el Líbano

El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) negó el lunes saber que su empleado Fateh Sherif Abu el-Amin era un comandante de Hamás en el Líbano y pidió a los estados que respondieran a los ataques israelíes contra la agencia.

El-Amin, el jefe de la rama libanesa de Hamás, murió junto con miembros de su familia en un ataque israelí en el sur del Líbano, dijo el grupo el lunes. Había sido puesto bajo investigación y suspendido de su trabajo en la UNRWA en marzo tras las acusaciones sobre su política, dijo el jefe de la agencia Philippe Lazzarini a los periodistas en Ginebra.

"La acusación específica en ese momento era que (él era) parte del liderazgo local... Nunca había oído la palabra comandante antes", dijo. "Lo que es obvio para ustedes hoy, no lo era ayer".

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que el-Amin había estado en licencia administrativa sin sueldo desde marzo - "tan pronto como la UNRWA recibió información sobre su posible implicación con Hamás a un nivel superior" - y nunca había sido readmitido.

El Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, asiste a una sesión informativa sobre la situación humanitaria en el Territorio Palestino Ocupado en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, 25 de junio de 2024. (credit: REUTERS/DENIS BALIBOUSE)

"Tan pronto como se recibió información - en este caso, del gobierno israelí - se tomaron medidas", dijo Dujarric a los periodistas. "Cada vez que la UNRWA ha recibido información más allá de un simple nombre, se han tomado medidas".

"Cualquiera que trabaje para la ONU y participe en actividades terroristas, similares al terrorismo, es inaceptable e indignante y un insulto a todos los miembros del personal de la ONU en todo el mundo", dijo.

Lazzarini, que informó a la prensa después de reunirse con los estados miembros de la ONU el lunes, dijo que les había pedido que "rechazaran todos los ataques a la reputación de la agencia y la redacción en curso de proyectos de ley que podrían ser adoptados en Jerusalén".

La UNRWA declarada organización terrorista

El portavoz del UNRWA se refería a una iniciativa del parlamento israelí para declarar a la organización "organismo terrorista", que ya ha recibido la aprobación preliminar. Una medida de ese tipo sería "absolutamente inadmisible", añadió.

También se refirió a los ataques contra la agencia en la guerra de Gaza que dura casi un año y que han matado a 223 miembros de su personal y dañado o destruido alrededor de dos tercios de sus instalaciones. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido durante años que se desmantele la UNRWA, acusándola de incitación antiisraelí. Las acusaciones israelíes anteriores sobre los vínculos del personal con los ataques de Hamás el 7 de octubre llevaron a algunos países a congelar la financiación a principios de este año, aunque muchas de estas acusaciones se han revertido ahora, con la excepción del principal donante, Estados Unidos.

La ONU dijo en agosto que nueve miembros del personal de la UNRWA podrían haber estado involucrados en los ataques y los despidió.

Lazzarini dijo que la UNRWA enfrenta un déficit de financiación de 80 millones de dólares para este año y que el año 2025 se presenta "un poco sombrío", ya que algunos países europeos buscan recortar los presupuestos de ayuda.

La UNRWA (Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) se creó en 1949 y brinda ayuda a los refugiados palestinos en todo Oriente Medio, incluido el Líbano, donde, según afirma, residen hasta 250.000 personas.

Lazzarini dijo que estaba utilizando los refugios existentes para refugiados palestinos para albergar a parte del millón de personas desplazadas en el Líbano tras dos semanas de intensos ataques israelíes contra Hezbolá.