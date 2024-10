La hermana de Shiri Bibas y tía de Kfir y Ariel habla en una entrevista: 'Perdí la esperanza'

Dana Silberman-Sitton, la hermana de Shiri Bibas, quien ha estado secuestrada en Gaza junto con su esposo y sus dos hijos desde el 7 de octubre, dio una entrevista para una nueva serie en KAN 11.

En la entrevista, compartió que entendía que es poco probable que su hermana y sus sobrinos regresen con vida de Gaza. Además, Silberman-Sitton, quien desde el 7 de octubre se abstuvo de hablar públicamente, rompiendo el silencio sobre el asunto solo una vez antes, enfatizó que ha perdido la esperanza con respecto a su hermana y su familia.

"Durante el primer acuerdo, por supuesto, estábamos esperando escuchar sus nombres, pero cada vez que pasaba más tiempo, sentía que no iba a suceder. "A medida que pasaban los días y llegaban las listas, y no estaban entre ellas, admito que perdí la esperanza", compartió Silberman-Sitton.

Recorrido con las familias de los secuestrados en el kibutz Beeri (credit: AVSHALOM SASSONI)

Silberman-Sitton explicó: "Tal vez tampoco quería engañarme a mí misma para evitar decepciones" cuando sus seres queridos no formaban parte de un acuerdo. Agregó además que se "preparó" "mentalmente para no esperar nada" para evitar decepciones.

"Creo que eso es lo que me ha guiado hasta el día de hoy", enfatizó Silberman-Sitton, y agregó que, como parte de sus preparativos para evitar esperar el regreso sano y salvo de la familia Bibas del cautiverio, "se mantuvo alejada de los focos".

"No doy entrevistas, no me muestro", explicó.

La hermana de una rehén encuentra consuelo en el anonimato

"Una cosa que realmente me está ayudando durante este tiempo es que nadie me reconoce. “Si ahora estuviera caminando por la calle y todos se acercaran a mí y me dijeran: ‘Oh, eres la tía de las pelirrojas lindas’, solo me hundiría. Este anonimato me está ayudando en este momento”.

“Insistí en contarles a los niños lo que está pasando para que no se enteraran de nada más. Hay muchas preguntas, especialmente de mi hija, sobre si es verdad que realmente han muerto. Es algo que ella pregunta cada pocos días: ‘Mamá, ¿Shiri y los niños realmente están muertos?’ Y tengo que decirle que sí. Ese es el instinto de supervivencia del que estaba hablando”.

La nueva serie documental The Day That Never Ended, una serie de cinco partes que relata los eventos del 7 de octubre minuto a minuto, se emitirá en KAN 11 a partir de este sábado por la noche y todas las noches después del noticiero diario.