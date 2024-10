La división de las FDI que derrotó a Hamas en Khan Yunis encabeza la invasión a Líbano

La invasión de las FDI al sur de Líbano la noche del lunes fue liderada por la División 98 y su comandante, el general de brigada Guy Levi, quien también lideró la unidad de comando, la unidad de fuerzas especiales Egoz, los paracaidistas y la Brigada 7 del Cuerpo de Tanques.

La División 98 fue responsable de quebrar la resistencia de Hamas en Khan Yunis, su brigada de combate más fuerte, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024.

El teniente coronel "A", comandante de Egoz, les dijo a las tropas justo antes de entrar: "Tenemos el gran honor de escribir historia en el norte, al igual que lo hicimos en Gaza. Comenzamos con operaciones de menor envergadura, pero hoy, iniciamos una invasión más sustancial para devolver a los residentes del norte a sus hogares. Esto es importante porque no hemos invadido Líbano desde 2006.

El comandante de la Unidad de Egoz habla con las tropas antes de entrar en el Líbano. 30 de septiembre de 2024. (Crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT).

"Confío en ustedes y estoy muy orgulloso de ustedes, y sé que seguiremos escribiendo historia", continuó el teniente coronel "A".

Soldados de las FDI habían ingresado al sur de Líbano como parte de un asalto terrestre el lunes por la noche, mientras el conflicto con Hezbolá continuaba escalando, confirmó el ejército de Israel en las primeras horas del martes.

"Las FDI comenzaron incursiones terrestres limitadas, localizadas y selectivas basadas en inteligencia precisa contra objetivos terroristas y la infraestructura de Hezbolá en el sur de Líbano", dijo el ejército de Israel.

Agregó que las FDI llevarán a cabo "un plan metódico establecido por el Estado Mayor General y el Comando del Norte, para el cual los soldados se han entrenado y preparado en los últimos meses".

Medios árabes como Al-Jazeera y MTV Líbano afirmaron que tanques de las FDI habían entrado en múltiples pueblos del sur de Líbano poco después de los informes iniciales de la invasión terrestre.

"Esto es lo que nos han informado que están llevando a cabo actualmente, que son operaciones limitadas dirigidas a la infraestructura de Hezbolá cerca de la frontera", dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, a la prensa el lunes, según la AFP.

La invasión confirmada fue la primera operación terrestre de las FDI en Líbano desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006.

Además, el portavoz de las FDI en árabe, Avichay Adraee, advirtió a los residentes de los suburbios de Beirut que evacuaran el lunes por la noche.

Poco después, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, pidió a los medios de comunicación que no "compartieran informes sobre las actividades de las fuerzas, debido a la seguridad de nuestras tropas. Sigan solo los informes oficiales y no difundan rumores irresponsables".

Las FDI y el ejército libanés comenzaron a moverse alrededor de las 9:00 pm. con respecto a la inminente invasión israelí de Líbano.

A las 8:39 p.m., las FDI tomaron medidas concretas de último minuto adicionales que llevaron a una invasión, declarando zonas militares cerradas en Metulla, Misgav Am y Kfar Giladi.

Poco después, el ejército libanés comenzó a retirarse de varias posiciones en el sur de Líbano.

Informes no confirmados indicaron que las FDI abrieron fuego masivo de tanques en posiciones específicas en el sur de Líbano.

Antes del lunes por la noche, The Jerusalem Post había informado que la invasión de Líbano podría comenzar en el momento en que el gabinete de seguridad lo apruebe, según fuentes del Jerusalem Post.

El gabinete, que comenzó a reunirse para discutir el tema a las 7:30 p.m., recibió múltiples opciones sobre qué tipo de invasión elegir, aunque se espera que el enfoque inicial siga siendo el sur de Líbano.

Un punto clave de la invasión será eliminar la infraestructura que las fuerzas especiales Radwan de Hezbolá podrían haber intentado usar para invadir Israel y amenazar a los pueblos de la frontera norte.

Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y una ola de funcionarios estadounidenses han estado advirtiendo de una inminente invasión israelí del sur de Líbano que comenzaría más tarde el lunes.

El reloj hacia una invasión terrestre de las FDI en el sur de Líbano comenzó a avanzar mucho más rápido de lo esperado incluso un día o así atrás, a medida que los signos de debilidad de Hezbolá crecían en los últimos días.

Fuentes principales de las FDI se han sorprendido enormemente de lo ineficaz que ha sido Hezbolá al responder al asedio militar en su contra en las últimas dos semanas y en particular desde que fue asesinado el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, el pasado viernes.

También dijeron, tan recientemente como el domingo por la noche, que una parte significativa de la capacidad de Hezbolá para retaliar en el frente interno israelí ha sido dañada y está mucho más reducida de lo que se podría haber esperado.

Aunque cuando Israel comenzó a bombardear a Hezbolá hace unas dos semanas, creía que podía lograr cierto elemento de sorpresa y degradar en cierta medida al grupo terrorista libanés en términos de represalias, las restricciones impuestas por el Comando del Frente Interior en todo el Norte, incluyendo Haifa, fueron un presagio de la preocupación de que el IDF esperaba que Haifa pudiera ser golpeada con fuerza.

En cambio, no ha muerto ni una sola persona en Haifa a manos de Hezbolá, y la ciudad apenas ha sido tocada. Asimismo, muchas de las zonas del sur del Norte que se esperaba fueran duramente golpeadas por los cohetes de mayor alcance de Hezbolá han sentido un impacto mínimo en comparación con el sombrío pronóstico.

De hecho, no ha muerto ni un solo israelí a manos de Hezbolá desde que mataron a Nasrallah hace tres días.

Ciudades como Safed, Acre, Nahariya, Kiryat Shmona y pueblos más al norte, que han estado bajo fuego de cohetes de corto alcance durante períodos prolongados, siguen estándolo. Sin embargo, ese nivel de amenaza está lejos de ser la amenaza estratégica que el IDF esperaba que Hezbolá representara, con el potencial de matar a miles de israelíes y devastar Tel Aviv y la infraestructura crítica.

Las declaraciones del Ministro de Defensa Yoav Gallant al Cuerpo de Tanques y otras declaraciones a los líderes de pueblos del norte el lunes, en las que expresó su expectativa de que pronto se utilizarían fuerzas terrestres contra Hezbolá, no fueron simplemente una declaración sin importancia, sino una verdadera declaración de intenciones, según entiende el Jerusalem Post.

El hecho de que altos funcionarios de las FDI el lunes confirmaran que se había dañado una parte significativa de las capacidades de Hezbolá, mientras que el viernes muchos altos funcionarios de las FDI advertían que tales declaraciones eran arrogantes, parece indicar cómo el vacío de la respuesta de Hezbolá que se ha prolongado durante varios días ha cambiado la percepción del establecimiento de defensa sobre lo afectada que está Hezbolá.

Tampoco hubo ninguna declaración real por parte de Hezbolá sobre la guerra desde el viernes hasta el lunes, e incluso el lunes no está claro quién reemplazará a Nasrallah o cuándo se hará tal anuncio. En otras palabras, no está claro quién está dirigiendo actualmente a Hezbolá y quién y si un líder central lo dirigirá si una invasión de las FDI comienza relativamente pronto.

Funcionarios del IDF han estado cancelando entrevistas planificadas por reuniones de emergencia, lo que indica que se está llamando a "todos" para la invasión justo cuando imágenes de más y más fuerzas moviéndose hacia el norte han estado circulando en las redes sociales.

Una filtración pública al Wall Street Journal el lunes temprano sobre pequeñas incursiones israelíes de fuerzas especiales en el sur del Líbano para preparar la zona para un ataque más grande, incluyendo el comienzo de tratar con problemas de emboscadas en túneles, también podría estar preparando al público israelí y al mundo para la realidad de una invasión terrestre más completa.

Esto es especialmente cierto porque la idea de que las fuerzas israelíes realicen pequeñas incursiones en el Líbano en realidad no es nueva y ha sido un secreto bien guardado durante meses, con solo los medios extranjeros pudiendo informar al respecto.

Fuentes han dicho al Post que todavía no se ha tomado una decisión final sobre la forma y el tamaño de la invasión terrestre, aunque inicialmente se espera que esté limitada a partes del sur del Líbano.

Israel es sensible a las preocupaciones de Estados Unidos y Occidente de no ser vistos como ocupantes en el Líbano y de enmarcar la invasión solo en términos de restaurar la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obligaba a Hezbolá a permanecer al norte del río Litani.

Además, un repentino éxito de Hezbolá contra Israel, o su disposición a negociar, o una repentina presión aumentada por parte de Estados Unidos para evitar la invasión también podrían retrasarla, pero en el momento de la prensa, todo el impulso se dirige hacia una invasión terrestre y más pronto de lo esperado incluso un día o así atrás.

La crítica de Biden a la invasión el lunes parece haber sido vista por Israel como casi pro forma, dado que no hubo ninguna amenaza ni tampoco se presentó ninguna solución diplomática inminente que Hezbolá aceptaría.

El lunes temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) también destruyeron un almacén de lanzadores de misiles tierra-aire que Hezbolá había colocado a solo 1.5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Beirut en Líbano, según informó el ejército el lunes.

En su comunicado, las IDF afirmaron que la ubicación de estos misiles representaba una amenaza para el espacio aéreo internacional de aviones de pasajeros y podrían alcanzar cualquier aeronave que volara en el espacio aéreo libanés.

Además, las IDF destruyeron una amplia gama de misiles y cohetes de largo y medio alcance, que podrían representar una amenaza para Haifa, el centro de Israel y el Corredor de Tel Aviv.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al terrorista de Hezbolá Eid Hassan, el comandante del arsenal de cohetes de alcance medio de Hezbolá, informó el ejército el lunes.

Hassan había servido como comandante de la unidad de cohetes de superficie a superficie de Hezbolá.

Su muerte se suma a los asesinatos selectivos de varios otros comandantes de cohetes y drones de alto rango de Hezbolá el lunes y en días recientes.

Esto sigue a informes anteriores de que Israel notificó a Estados Unidos que tiene la intención de lanzar una operación terrestre limitada en Líbano que podría comenzar dentro de horas, confirmó un funcionario estadounidense a CBS el lunes. Otras fuentes de noticias han informado que una incursión israelí podría ocurrir en los próximos días.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá estallan en una guerra abierta

El informe de una invasión de las FDI sigue un patrón de escalada entre Hezbolá y las FDI desde el inicio de la Guerra entre Israel y Hamas. El viernes, las FDI llevaron a cabo un ataque aéreo contra la sede central de Hezbolá, matando al ex secretario general Hassan Nasrallah.

Los ataques aéreos del IDF han matado a numerosos altos terroristas de Hezbolá en las últimas semanas, incluido un ataque en Beirut que mató al menos a 16 miembros de alto rango de Hezbolá, incluido el jefe de la División de Operaciones de Hezbolá, Ibrahim Aliq.

Esto también sigue a una serie de incidentes generalizados en todo Líbano y Siria donde varios dispositivos de comunicación propiedad de miembros de Hezbolá, como pagers y radios, explotaron misteriosamente, matando a varios e hiriendo a miles. Informes de Hezbolá y extranjeros acusaron a Israel de estar detrás de los incidentes.

El grupo terrorista respaldado por Irán también ha estado disparando numerosos cohetes, drones y misiles al estado judío desde el inicio de la Guerra de Israel-Hamas, con los frecuentes bombardeos obligando a decenas de miles de israelíes a huir de sus hogares en el norte.