Fuerzas terrestres de Israel ingresan en el este de Líbano bajo cobertura aérea

Las FDI se desplazaron hacia varias aldeas en el sector este del Líbano el martes, donde, según la inteligencia, Hezbollah tiene infraestructura terrorista.

La artillería de las FDI también disparó en la zona, con el objetivo de destruir la infraestructura terrorista, matar a los terroristas de Hezbollah y perturbar la actividad terrorista. La maniobra terrestre fue respaldada por amplias operaciones de la fuerza aérea destinadas a recopilar inteligencia sobre la situación en el terreno y a atacar a los terroristas que operan dentro de edificios.

Más tarde el martes, el portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, se refirió a la operación terrestre de las FDI en el sur del Líbano.

"Las FDI están llevando a cabo incursiones limitadas y selectivas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que Hezbollah representa para los civiles en el norte de Israel," dijo, agregando que dichas incursiones "apuntarán a los bastiones de Hezbollah" que amenazan a las comunidades israelíes.

Agregó que el grupo terrorista había convertido los pueblos libaneses a lo largo de la frontera en "bases militares" para utilizarlas "como plataforma de lanzamiento para una invasión al estilo del 7 de octubre en los hogares israelíes" en un plan apodado "conquistar Galilea".

"Si el estado de Líbano y el mundo no pueden alejar a Hezbolá de nuestras fronteras, no tenemos más opción que hacerlo nosotros mismos", señaló, añadiendo que la guerra era "con Hezbolá" y no con la gente de Líbano.

FDI emiten advertencia a civiles del sur de Líbano

En medio de las actividades de las FDI en la zona, el portavoz de las FDI en árabe, Avichay Adraee, emitió advertencias a los residentes del sur de Líbano en una publicación en X/Twitter, pidiéndoles que no trasladen vehículos de la zona norte a la zona sur del río Litani.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان ⭕️يدور في منطقة جنوب لبنان قتالًا عنيفًا حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعًا بشرية لشن الهجمات. ⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطالبكم بعدم التحرك بالمركبات من منطقة الشمال إلى منطقة جنوب نهر الليطاني. ⭕️هذا الإنذار… pic.twitter.com/xbpR9ntaf1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

"Se está produciendo un fuerte enfrentamiento en el sur de Líbano, con elementos de Hezbolá utilizando el entorno civil y la población como escudos humanos para lanzar ataques", decía la publicación, añadiendo: "Por su seguridad personal, les pedimos que no trasladen vehículos de la región norte a la región sur del río Litani".

Además, más tarde el martes, el portavoz de las FDI en árabe ordenó a unas 30 aldeas del sur de Líbano que evacuaran.

El lunes por la noche, Adraee emitió advertencias a los residentes de Beirut para que evacuaran ciertos vecindarios en una publicación en X.