La Fuerza Aérea Israelí ataca infraestructura militar de Hezbolá en Dehieh, Beirut

Los aviones de la Fuerza Aérea de Israel llevaron a cabo un ataque preciso contra la infraestructura militar de Hezbolá y las instalaciones de fabricación de armas en los suburbios de Dahieh en Beirut el lunes por la noche, informó el ejército el martes.

Las FDI agregaron que antes del ataque, tomaron medidas para evitar dañar a civiles, incluyendo emitir advertencias a la población civil, utilizar municiones precisas y vigilancia aérea.

El ejército señaló que Hezbolá había posicionado conscientemente tales instalaciones en el corazón de la población civil en Beirut.

"Las FDI continúan atacando la infraestructura terrorista de Hezbolá y degradando sus capacidades militares en Líbano para restaurar la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel", declararon las FDI.

Según Reuters, citando una fuente de seguridad, el lunes por la noche al menos dos ataques israelíes golpearon los suburbios del sur de Beirut, con reporteros de Reuters viendo dos destellos de luz y escuchando fuertes explosiones provenientes del vecindario.

El ejército israelí había advertido una hora antes que atacaría edificios específicos en los suburbios del sur, que suelen estar densamente poblados, diciendo que el grupo armado Hezbolá los utilizaba como instalaciones y pidiendo a los residentes que evacuaran.

Muchos residentes habían huido del área en los últimos días después de un aumento en los ataques israelíes, pero terminaron durmiendo en las calles de la ciudad ya que los refugios estaban llenos.

Familias le habían dicho a Reuters que habían luchado por encontrar taxis que los sacaran del distrito lo suficientemente rápido. Imágenes de un supuesto ataque israelí en Kola, Beirut, el 30 de septiembre de 2024 (credit: SCREENSHOT/X)

El temor a una invasión terrestre aumentó el lunes, con las tropas libanesas retrocediendo de la frontera con Israel y un funcionario estadounidense diciendo que los soldados israelíes parecían estar preparándose para entrar en el Líbano.

El portavoz árabe de las FDI Avichay Adraee emitió advertencias a los residentes de Beirut para que evacuaran los suburbios del sur de Beirut en una publicación en Twitter el lunes por la noche. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El portavoz dijo que estos residentes están cerca de las instalaciones de Hezbolá y que las FDI actuarían contra dicha infraestructura.

Ataques en Beirut

La capital libanesa también habría sido golpeada el lunes por la mañana, y el viernes - día en que fue eliminado el jefe de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, junto con varios otros terroristas de Hezbolá.