Reacciones internacionales ante la operación terrestre de Israel en Líbano

Después de que las FDI anunciaron en las primeras horas del martes que habían comenzado una operación terrestre limitada en Líbano, las figuras internacionales estaban divididas en cuanto a los llamados a un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, con muchos expresando su apoyo a las operaciones.

Hezbollah comenzó a disparar cohetes hacia Israel un día después de los ataques de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. Los ataques del grupo terrorista provocaron la evacuación de decenas de miles de civiles y la muerte de varias personas en ataques con cohetes y drones, incluidos 12 niños drusos muertos en un ataque en Majdal Shams.

El senador demócrata John Fetterman escribió en X, anteriormente Twitter: "Apoyo totalmente la decisión de Israel de hacer lo necesario para neutralizar a Hezbollah".

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, dijo a la prensa el martes por la mañana: "Quiero dejar claros algunos puntos. En primer lugar, apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo, y eso incluye llevar a la justicia a brutales terroristas como Hassan Nasrallah. Al mismo tiempo, queremos ver en última instancia una resolución diplomática al conflicto en Oriente Medio que brinde seguridad a largo plazo para las personas de Israel, Líbano y Palestina..."

Miller agregó más tarde: "Israel tiene derecho a defenderse contra Hezbollah. Si se observa cómo comenzó este conflicto en la frontera norte de Israel, fue Hezbollah quien comenzó a lanzar ataques contra Israel el 8 de octubre. Y esos ataques continuaron y continúan. Si se analiza lo que dijo el líder interino de Hezbollah hoy, es que sus ataques contra Israel continuarán. Por lo tanto, Israel tiene derecho a defenderse contra esos ataques, lo que incluye atacar la infraestructura terrorista dentro de Líbano".

Unos niños caminan por el lugar de una explosión, después de que varios niños y adolescentes murieran en un campo de fútbol por un cohete que, según Israel, fue disparado desde Líbano, cerca de Majdal Shams, un pueblo druso en los Altos del Golán ocupados por Israel, 30 de julio de 2024. (credit: RICARDO MORAES/REUTERS)

Mientras Miller afirmaba que Estados Unidos mantenía su posición de apoyar un alto el fuego, aclaró a la prensa que "Un alto el fuego no es que un lado en un conflicto deje unilateralemnte sus armas y detenga el conflicto. Es un acuerdo para que ambos lados detengan el conflicto".

Miller subrayó a los periodistas que debido a que Hezbollah había dejado claro que pretendía seguir atacando, la operación de Israel se legitima por su derecho a defenderse y que el asesinato del jefe de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, era "absolutamente beneficioso para la región y el mundo..."

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, después de hablar con el Ministro de Defensa Yoav Gallant, confirmó "Estamos de acuerdo en la necesidad de desmantelar la infraestructura de ataque a lo largo de la frontera para garantizar que Hezbollah libanés no pueda llevar a cabo ataques como los del 7 de octubre en las comunidades del norte de Israel."

Austin continuó afirmando que Estados Unidos seguirá buscando una solución diplomática al conflicto y añadió que Irán enfrentará "consecuencias graves" si Teherán ataca a Israel por las operaciones.

Llamados a un alto el fuego

El ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, reiteró los llamados a un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah antes del anuncio oficial de las FDI después de discutir el asunto con el Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken por teléfono el lunes.

"Los dos hemos visto los informes en los medios sobre una próxima fase para Israel en Líbano", dijo Lammy a Sky News, en medio de crecientes indicaciones de que Israel estaba al borde de enviar tropas terrestres a Líbano.

"Los dos acordamos la posición que tuvimos en la ONU la semana pasada, que la mejor manera de avanzar es un alto el fuego inmediato y volver a una solución política".

Anteriormente en el día, un portavoz del primer ministro Keir Starmer instó a "todas las partes a mostrar restricción".

