La invasión del sur del Líbano por las FDI no encuentra resistencia de Hezbolá

La invasión de las FDI en el sur del Líbano, que comenzó el lunes por la noche justo antes de las 10:00 p.m., ha encontrado casi ninguna resistencia por parte de Hezbollah, sin que haya muerto un solo soldado de las FDI hasta el momento.

Se espera que la invasión termine en semanas, y de alguna manera se ve como una ampliación de un gran número de misiones cortas nocturnas de fuerzas especiales en el sur del Líbano que se han llevado a cabo durante un período prolongado.

Fuentes de las FDI explicaron que la intensa campaña de bombardeos de las últimas dos semanas, el masivo fuego de tanques y artillería justo antes de entrar, y meses de desgaste de las fuerzas de Hezbollah parecen haberlos sacado del área o los han obligado a esconderse.

A diferencia de la Segunda Guerra del Líbano de 2006, las FDI afirmaron que los niveles de mando superior y medio de Hezbollah han sido eliminados en un número sustancial, dejando un vacío estratégico masivo.

A pesar de la invasión, el asesinato del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y dos semanas de intensos bombardeos de muchos de los mejores cohetes del grupo terrorista, las FDI dijeron que Hezbollah no ha logrado representar una amenaza estratégica seria de cohetes para Israel, ni mucho menos disparar los 6,000-8,000 cohetes por día que se esperaban en el peor de los casos.

Una misión estrecha

Hasta la fecha, la misión es estrecha e implica una invasión solo dentro del sur del Líbano y solo para destruir la infraestructura de Hezbollah en la zona, como eliminar sus armas, que se han almacenado para estar listas para invadir Israel.

Esto es consistente con la misión de guerra en el norte de devolver la seguridad a los 60,000 residentes evacuados de sus hogares en octubre de 2023 para evitar que sean asesinados en una invasión.

Sin embargo, no eliminará la amenaza de cohetes de Hezbollah a Israel, aunque esta amenaza ha sido sustancialmente dañada.

Antes de la invasión, las FDI ya habían realizado alrededor de 70 operaciones de incursión pequeñas durante más de 200 noches. Algunas operaciones duraron hasta tres días. En total, las FDI dijeron que destruyeron 700 objetivos terroristas.

Durante las recientes incursiones en Líbano y la invasión actual, las FDI ya han destruido 450 misiles antitanque, 150 minas, 50 explosivos improvisados especiales, 22 misiles antitanque Kornet, al menos dos misiles antitanque especiales de Irán, y muchas otras armas.

En Aita al-Shaab, las FDI han destruido 103 objetivos terroristas, incluyendo el descubrimiento de 51 pozos de túneles y nueve lanzacohetes. Los túneles allí tenían unos 25 metros de profundidad.

En Meis el-Jabal, las FDI destruyeron 91 objetivos, incluyendo 13 puestos de observación y muchas otras armas. Los túneles allí tenían casi 12 metros de profundidad y estaban a solo 30 metros de la Línea Azul.

En Kfar Kila, las FDI destruyeron 158 objetivos, 28 puestos de observación y armas.