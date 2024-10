Irán se prepara para atacar a Israel, las FDI advierten sobre graves consecuencias

Es probable que Teherán pueda lanzar inminentemente un ataque con misiles balísticos contra Israel, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca al Jerusalem Post el martes mientras advertía a Irán sobre la respuesta severa a tal acción.

"Estados Unidos tiene indicios de que Irán está preparándose para lanzar inminentemente un ataque con misiles balísticos contra Israel", afirmó el funcionario.

"Estamos apoyando activamente las preparaciones defensivas para defender a Israel contra este ataque", dijo el funcionario estadounidense.

"Un ataque militar directo de Irán contra Israel", enfatizó el funcionario, "traerá consecuencias graves para Irán".

Tres funcionarios israelíes dijeron que el ataque involucraría drones no tripulados y misiles disparados hacia tres bases aéreas militares y una sede de inteligencia al norte de Tel Aviv, informó The New York Times, citando también a un funcionario estadounidense que dijo que el supuesto ataque de Irán involucraría misiles balísticos. Otro funcionario estadounidense fue citado por el Times diciendo que no está claro qué tipo de ataque se lanzaría.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, hace una declaración a los medios de comunicación en Tel Aviv el 16 de octubre de 2023. (credit: AVSHALOM SASSONI/FLASH90)

La sede de inteligencia al norte de Tel Aviv fue evacuada el martes.

La Embajada de Estados Unidos les dijo a sus empleados y familias que se resguardaran en el lugar.

Estados Unidos tiene un portaaviones desplegado en la región para ayudar a mantener las tensiones bajo control y para suprimir una posible respuesta iraní.

Un funcionario estadounidense le dijo a Reuters el martes que el ataque con misiles balísticos de Irán a Israel podría ser tan grande o incluso más grande que el de abril, si se lleva a cabo.

Hagari reafirma la alta preparación de las FDI

El Portavoz de las FDI, R.Adm. Daniel Hagari, reafirmó el alto estado de preparación de las FDI y que estaban listos y dispuestos a responder a cualquier ataque de Irán.

"Siguiendo los acontecimientos en Irán, estamos en [estado de] alta preparación. Las FDI están listas y preparadas tanto en el frente ofensivo como en el defensivo. Habrá consecuencias si Irán ataca a Israel. Nuestros socios estadounidenses en el CENTCOM están listos junto a nosotros. Sabremos cómo manejar [cualquier ataque].”

Irán atacó por última vez a Israel en abril, pero sus misiles fueron frustrados por las acciones unificadas de cinco ejércitos: Israel, Estados Unidos, Francia, Jordania y el Reino Unido.

Reuters contribuyó a este informe.