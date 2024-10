Mujer yazidí secuestrada en Gaza durante años por fin es libre

Más de 100 rehenes permanecen en manos de las milicias extremistas de Hamas, sin embargo, resulta que los militantes de Hamas también estaban interesados en secuestrar a ciudadanos de otros países cuando se presentaba la oportunidad.

Esta es la increíble historia de M., una mujer yazidí de 20 años de Sinjar, que fue secuestrada en agosto de 2014 por terroristas del ISIS cuando tenía 11 años, y ahora está esperando en Gaza su liberación.

Al igual que numerosas mujeres y niños yazidíes, M. fue secuestrada de su ciudad natal en Kurdistán, y le siguió un largo calvario que incluyó ser encarcelada y "vendida" en Raqqa, Siria, donde fue obligada a casarse con un hombre palestino de Gaza que aparentemente estaba afiliado a Hamas.

Durante su tiempo con el militante del ISIS/Hamas, M. fue constantemente acosada y maltratada física y sexualmente, y su familia ha oído poco de ella desde su secuestro.

M. quedó embarazada y dio a luz a los dos hijos de su esposo a una edad muy joven, y en algún momento, después de mudarse entre pueblos cerca de la frontera entre Siria e Irak, su esposo finalmente fue reportado como fallecido. Más tarde, la familia del esposo en Gaza logró atraer a M. para que se les uniera, y después de un viaje de cuatro años a través de Turquía y Egipto, M. y sus hijos finalmente llegaron a la Franja de Gaza alrededor del 2020.

Sin embargo, también allí, la joven mujer sufrió mucho por parte de la familia de su esposo. Separada de su familia, su comunidad y su lengua materna, M. se encontró en una angustia indescriptible con dos niños pequeños, atrapada en la casa de la familia de su exesposo.

Según Steve Maman, un empresario judío canadiense popularmente apodado "El Schindler judío" por sus acciones para rescatar y ayudar a miles de yazidíes de la cautividad del ISIS, a finales de 2023, uno de aquellos que retenían a M. en su hogar, aparentemente un combatiente de Hamas, fue asesinado en un ataque aéreo israelí. M. logró salir de la casa de la familia, consiguió un teléfono celular y valientemente contó su historia en un video que compartió en TikTok.

Este video llegó al canal Rudaw News en kurmanji, que logró localizar a los miembros sobrevivientes de su familia después de largos períodos de separación, quienes a su vez contactaron a Maman. Desde que se enteró de esta historia, Maman ha llevado este caso al Consejo de Seguridad Nacional, abogando por que el gobierno israelí tome medidas rápidas para rescatar a M. y reunirla con su familia.

Utilizando una serie de contactos con actores extranjeros, Maman logró establecer un número de teléfono celular y un hogar seguro para M., ubicado a poca distancia de las fuerzas de las IDF, y ahora está esperando la aprobación de las autoridades para salir de la Franja. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En una entrevista con The Jerusalem Post, Maman amplió sobre la situación. "No es necesaria una extracción que ponga en peligro la vida de las fuerzas de las IDF en esta situación. Desde junio, he conseguido un documento de laissez-passer de un solo sentido en su ausencia para ella a través de Jordania e Irak. Solo necesita llegar al cruce del puente Allenby y dirigirse a Jordania. Esta misión de rescate se ha convertido en simplemente abrirle la puerta y poner fin a esta pesadilla de 10 años".

Maman es el fundador de La Liberación de los Niños Cristianos y Yazidíes de Iraq (CYCI), que rescató a 140 mujeres y niños yazidíes de sus captores y proporcionó ayuda financiera para miles de refugiados para un paso seguro a Alemania, también asistiendo a más de 25,000 familias yazidíes, cristianas y musulmanas en campamentos kurdos.

MAMAN DESCRIBIÓ una experiencia agotadora con la burocracia y asuntos de seguridad respecto al establecimiento de seguridad israelí. Hizo un llamado al Primer Ministro Benjamin Netanyahu para movilizar el rescate de la joven. "Esta misión de rescate no es solo un imperativo moral", agregó, "sino también una oportunidad para que Israel demuestre su compromiso con la justicia, la compasión y la protección de vidas inocentes. Además, esta acción sería de gran beneficio político para el Estado de Israel en términos de relaciones públicas, especialmente en el clima actual de sentimiento antiisraelí".

La situación de M. - en sus propias palabras

Hablando con el Post desde Gaza, M. explicó, con un árabe entrecortado: "Mi situación es muy mala. La situación aquí es grave en muchos aspectos. Necesito encontrar una forma de salir de aquí lo más rápido posible. Quiero regresar con mi familia".

M. describió un terrible abuso y sufrimiento durante su tiempo en Gaza, tanto por parte de la familia de su esposo como por las autoridades de Hamas, lo que la llevó a intentos de suicidio e incluso a un mes de hospitalización forzada en una institución de salud mental.

"Con el tiempo me fui volviendo cada vez más enferma psicológicamente y empecé a tener miedo de todo lo relacionado con Hamas, porque fueron ellos quienes me entregaron al hospital", agregó.

"Estoy exhausta aquí en Gaza. De vez en cuando Hamas me llevaría y me quitaría el teléfono para torturarme", dijo, añadiendo que en el lugar donde se encuentra actualmente, Hamas apenas opera y no controla la zona, lo que la hace sentir un poco más segura y libre.

Sin embargo, M. rápidamente cayó de nuevo en la desesperación. "¿Hay algún beneficio en que te hable sobre mi vida, o simplemente me cansa? Porque muchos me han preguntado y les conté todo, pero lamentablemente sin éxito".

M. no ha tenido ningún contacto con la familia del secuestrador de Hamas, quienes han estado reteniendo a sus hijos. "Espero que todos apoyen el tema de las mujeres yazidíes secuestradas", añadió.

"La situación de M. destaca la necesidad continua de intervención humanitaria y el grave impacto del terrorismo en vidas inocentes", dijo Maman. "No dejemos que esta joven mujer sufra por más tiempo del que ya ha sufrido", agregó, señalando que una pronta intervención de Netanyahu pondría fin a la larga odisea de M. y restauraría su esperanza en un futuro más brillante. "Sé que Israel puede hacer esto, y sé que Israel debe hacerlo", concluyó Maman.