Macron: Deben detenerse las ventas de armas utilizadas en Gaza

Los envíos de armas utilizadas en el conflicto en Gaza deberían detenerse como parte de un esfuerzo más amplio para encontrar una solución política, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, el sábado.

Francia no es un gran proveedor de armas para Israel, enviando equipos militares por un valor de 30 millones de euros (33 millones de dólares) el año pasado, según el informe anual de exportaciones de armamento del Ministerio de Defensa.

"Creo que la prioridad hoy es volver a una solución política y que se detengan las armas usadas para luchar en Gaza. Francia no envía ninguna", dijo Macron a la radio France Inter.

"Nuestra prioridad ahora es evitar la escalada. El pueblo libanés no debe ser sacrificado a su vez; Líbano no puede convertirse en otro Gaza", agregó.

Los comentarios de Macron llegan cuando su Ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, está en un viaje de cuatro días por Medio Oriente, que concluye el lunes en Israel, mientras París busca desempeñar un papel en la reactivación de los esfuerzos diplomáticos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre liderazgo para la paz, al margen de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU., 25 de septiembre de 2024. (credit: BRENDAN MCDERMID/REUTERS)

Hace solo dos semanas, Macron se reunió con el Presidente del Congreso Judío Mundial (WJC), Ronald S. Lauder, en el Palacio del Elíseo en París para discutir temas que afectan a la comunidad judía de Francia, el conflicto en curso entre Israel y Gaza, y la situación de los rehenes.

En la reunión, Macron enfatizó la importancia de resolver el conflicto entre Israel y Hamas, incluyendo el retorno seguro de los rehenes restantes.

Macron también condenó el ataque de Irán a Israel el martes y movilizó recursos militares en el Medio Oriente el miércoles como muestra de su compromiso con la seguridad de Israel.

Respuestas de organizaciones judías

El CRIF (Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia) condenó el embargo, diciendo que "pedir que se prive a Israel de armas no está contribuyendo a la paz, está beneficiando a Hamas y Hezbollah". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

También agregó que 48 franceses fueron asesinados por Hamas el 7 de octubre y dos permanecen en cautiverio.

"Privar a Israel de la capacidad de defenderse sería un beneficio otorgado al terrorismo, incluido el que golpea a Francia", concluyó el CRIF.