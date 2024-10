Con un nuevo año, llega una guerra regional para Israel - análisis

Durante las vacaciones de Año Nuevo y toda la semana pasada, la guerra regional que muchos querían evitar desde el 7 de octubre finalmente ha llegado.

Algunos aún esperan que sea una versión más pequeña de una guerra regional y no la versión máxima, pero no hay duda de que al entrar en el nuevo año judío, la guerra en Gaza ya no es el frente principal ni secundario.

En cambio, Líbano e Irán han reemplazado a Hamás como los principales antagonistas para Israel, aunque el grupo terrorista de Gaza sigue en juego, y todavía existen amenazas reales de Yemen, milicias sirias, milicias iraquíes y terroristas de Hamás en Cisjordania.

Se espera que Israel ataque a Irán relativamente pronto y con una potencia que nunca antes había utilizado, tras el asalto directo de Teherán el 1 de octubre contra el estado judío, el segundo del año, pero el más severo con diferencia.

Dependiendo del estado de la invasión del Líbano, dependerá cuán pronto se produzca el ataque. El martes se tomó una rápida decisión estratégica de no retaliar inmediatamente, sino de mantener el enfoque en golpear a Hezbollah y solo responder una vez que hubiera confianza en que se lograrían los objetivos de la invasión del Líbano.

Esa confianza se vio sacudida el 2 de octubre cuando múltiples unidades de las FDI fueron emboscadas por Hezbollah, pero no han tenido éxito en repetirlo desde entonces. Si las FDI evitan pérdidas y sienten que están en camino de eliminar las posiciones avanzadas de Radwan del grupo terrorista en el sur del Líbano en semanas, como se planeó originalmente, podrían atacar a la República Islámica incluso antes de que se concluya la invasión y potencialmente muy pronto.

Si la invasión se ralentiza o enfrenta contratiempos, el ataque a Irán podría retrasarse algunas semanas e incluso, en algunos escenarios, hasta después del Día de las Elecciones de EE. UU. el 5 de noviembre.

Interrogante sobre el objetivo de la retaliación de Israel

¿Qué atacar? A Estados Unidos le gustaría que Israel golpee una combinación de sitios de misiles balísticos iraníes, sitios de drones y posiblemente algunos de sus comandantes involucrados en los ataques contra el estado judío.

Washington preferiría que Jerusalén no ataque el programa nuclear de Irán o las fuentes de su economía basada en el petróleo o la electricidad.

El establecimiento de defensa de Israel no está unánime en qué hacer. Algunos están más interesados que nunca en golpear a Irán fuertemente, dado que Teherán ha demostrado que ya no es un actor "práctico" que se conformará con pequeños ataques a Israel a través de sus representantes.

Pero otros enfatizan que un ataque que vaya demasiado lejos en contra de las recomendaciones de Estados Unidos podría arriesgar que Washington no proporcione un futuro manto de defensa contra una tercera ronda de ataques con misiles balísticos iraníes. Esto sería especialmente cierto en cuanto a que los aliados suníes regionales podrían decidir no ayudar a Jerusalén o no ser capaces de ayudar si ellos mismos fueran atacados por Irán como débiles aliados de Israel y Estados Unidos. También hay temores de que la República Islámica pueda desestabilizar la economía global.

Israel ha matado alrededor de 400 combatientes de Hezbollah en solo una semana de la invasión después de matar alrededor de 500 en 11 meses. Además, las FDI han eliminado no solo al jefe de Hezbollah Hassan Nasrallah, sino probablemente también a su probable sucesor Hashem Saffiedine, casi todo su consejo de guerra y casi todos los comandantes de segundo y tercer nivel de Hezbollah, incluidos Fuad Shukr, Ibrahim Aqil y Ali Karaki. A su vez, el ejército ha perdido 11 soldados desde que comenzó la invasión, incluido por un ataque con drones en los Altos del Golán por milicias iraquíes.

Los objetivos declarados son eliminar toda la infraestructura de la Fuerza Radwan de Hezbollah para invadir el norte de Israel que está cerca de la frontera y asegurarse de que las fuerzas de Hezbollah se hayan ido del sur del Líbano y no regresen.

Un objetivo no declarado es convencer al grupo terrorista de dejar de disparar cohetes hacia el estado judío sin necesidad de invadir más profundamente en el país. Este segundo punto es el más complicado, dado que las FDI no tienen una forma clara de lograr el objetivo, y ha matado a la mayoría de los principales líderes de Hezbollah que podrían potencialmente ordenar a los equipos de cohetes que se retiren.

También no está claro qué incentivo tiene Hezbollah para retirarse después de la paliza que ya ha recibido y la renuencia de Israel a verse envuelto en un lodazal en el Líbano por más de semanas, o en el extremo más largo, meses.

Muy poco está sucediendo en Gaza. Hay una pequeña contigencia de fuerzas de las FDI allí. A veces, las FDI trasladan civiles de un lugar a otro. Regularmente apuntan a comandantes de Hamas e Islamic Jihad de nivel medio y buscan otras células pequeñas de Hamas que están escondidas. Pero sin una forma clara de llegar al jefe de Gaza, Yahya Sinwar, y recuperar los 50 rehenes restantes y los aproximadamente 50 muertos, y con el gobierno aún en contra de incluir a la Autoridad Palestina, una condición para la mayoría de los aliados israelíes para ayudar a controlar y reconstruir Gaza, se ha establecido un punto muerto de varios meses.

Cisjordania está en llamas, como lo evidencia el ataque terrorista de Hamas desde Hebrón en Tel Aviv el 1 de octubre y las operaciones regulares requeridas por las FDI en Jenin, Tulkarm y otros lugares. El ejército está haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control, pero hasta que los otros frentes se calmen, hay pocas posibilidades de que este también lo haga. Incluso si los otros frentes se calman, Cisjordania ha estado en un estado constante de conflicto de baja intensidad desde marzo de 2022, mucho antes de la guerra actual. Una combinación de más fuerza y un horizonte diplomático de algún tipo es probablemente la única forma de eventualmente traer calma.

Yemen e Irak: Israel espera que su reciente contraataque en Yemen compre suficiente tiempo para terminar los otros frentes de guerra antes de que los hutíes vuelvan a atacar. Tras el ataque de Israel en julio, las FDI compraron cierto tiempo de relativa calma durante casi dos meses. Debido a problemas diplomáticos con respecto a Estados Unidos, Jerusalén ha tenido hasta ahora miedo de retaliar fuertemente dentro de Irak, aunque antes de la guerra lo había hecho de forma encubierta algunas veces.