Aniversario de la guerra en Gaza moviliza miles de protestas anti-Israel

Miles de manifestantes salieron a las calles en diversas ciudades importantes alrededor del mundo el sábado para exigir el fin de la matanza en Gaza, conforme el conflicto en el enclave palestino se acerca a su primer aniversario y se extiende por la región.

Unos 40,000 manifestantes anti-Israel marcharon por el centro de Londres, mientras miles también se reunieron en París, Roma, Manila y Ciudad del Cabo.

La guerra fue desencadenada cuando el grupo terrorista palestino Hamás atacó el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 en un asalto que dejó 1,200 personas muertas y 250 como rehenes.

El asalto posterior de Israel en Gaza ha matado a casi 42,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás, y ha desplazado a casi toda la población del enclave de 2.3 millones de habitantes.

"Lamentablemente, a pesar de toda nuestra buena voluntad, el gobierno israelí no hace caso alguno y continúa con sus atrocidades en Gaza, ahora también en Líbano y en Yemen, y probablemente en Irán", dijo la manifestante Agnes Koury en Londres.

"Y nuestro gobierno, nuestro gobierno británico, lamentablemente, solo está dando un trato superficial y continúa suministrando armas a Israel", añadió.

En Londres, los partidarios de Israel agitaban banderas mientras pasaban los manifestantes pro-palestinos. Hubo 15 arrestos en los márgenes de las protestas, según la policía, que no especificó si los detenidos eran de uno u otro grupo.

En Roma, la policía disparó gas lacrimógeno y cañones de agua después de que estallaran enfrentamientos. Alrededor de 6,000 manifestantes desafiaron una prohibición para marchar en el centro de la ciudad antes del aniversario del 7 de octubre.

En Berlín, una manifestación reunió a unos 1,000 manifestantes, quienes llevaban banderas palestinas y coreaban "Un año de genocidio", un término que Israel disputa, diciendo que se está defendiendo a sí mismo. Los manifestantes también criticaron lo que dijeron era violencia policial contra los manifestantes pro-palestinos en Alemania.

En Berlín, los partidarios de Israel protestaron contra el aumento del antisemitismo, y se produjeron enfrentamientos entre la policía y los contra-manifestantes pro-palestinos.

Las mayores protestas en el mundo

En el último año, la magnitud de los asesinatos y la destrucción en Gaza ha provocado algunas de las mayores protestas globales en años, en una ola de indignación que los defensores de Israel dicen que ha creado un clima antisemita en el cual los manifestantes cuestionan el derecho de Israel a existir como nación.

La guerra en Gaza se ha extendido a la región, atrayendo a grupos respaldados por Irán en Líbano, Yemen e Irak. Israel ha intensificado en gran medida una campaña contra el grupo terrorista libanés respaldado por Irán, Hezbollah, en las últimas semanas e Irán lanzó una lluvia de misiles contra Israel esta semana.

En París, el manifestante libanés-francés Houssam Houssein dijo:

"Tememos una guerra regional, porque hay tensiones con Irán en este momento, y quizás también con Iraq y Yemen."

"Realmente necesitamos detener la guerra porque ahora se ha vuelto insoportable", agregó.

En Roma, alrededor de 6,000 manifestantes ondearon banderas palestinas y libanesas, desafiando una prohibición para marchar en el centro de la ciudad antes del aniversario del 7 de octubre.

Mientras que sus aliados como Estados Unidos apoyan el derecho de Israel a defenderse, Israel ha enfrentado una amplia condena internacional por sus acciones en Gaza, y ahora por su bombardeo en Líbano. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha resistido las críticas y argumenta que su gobierno está actuando para defender al país de un repetición del asalto del 7 de octubre por parte de Hamas.

La diplomacia internacional liderada por Estados Unidos hasta ahora no ha logrado concretar un acuerdo de alto al fuego en Gaza.

En Manila, activistas chocaron con la policía antidisturbios después de ser bloqueados para realizar una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de Filipinas en protesta por el suministro de armas de Estados Unidos a Israel.

Se tenían previstas manifestaciones para conmemorar el primer aniversario más tarde el sábado en otras ciudades de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Chile. También se planean algunas manifestaciones de apoyo a Israel durante el fin de semana.