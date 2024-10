Guterres pide la paz y exige la liberación de rehenes de Hamás

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, compartió un mensaje de video en X/Twitter el domingo por la mañana, conmemorando el primer aniversario de los ataques de Hamas del 7 de octubre a Israel y exigiendo que el grupo libere a los rehenes que secuestró.

My message to mark one year since the October 7 attacks. pic.twitter.com/0NPlHyAT6s — António Guterres (@antonioguterres) October 5, 2024

En el video, reconoció las muertes de 1.250 israelíes y extranjeros asesinados por terroristas de Hamas y las 250 personas que fueron secuestradas y llevadas a Gaza, de las cuales más de 100 permanecen en cautiverio.

Esta declaración se produce días después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, prohibiera a Guterres ingresar a Israel.

Katz prohibió la entrada del funcionario de la ONU debido al fracaso de Guterres en "condenar inequívocamente" el masivo ataque con misiles de Irán a Israel.

En el video de X, Guterres hizo hincapié en que el aniversario del 7 de octubre es un día para que la comunidad global condene abiertamente los actos abominables de Hamas, incluido el secuestro de los rehenes.

El Secretario General de las NACIONES UNIDAS, Antonio Guterres, habla en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York. (credit: Mike Segar/Reuters)

"En este día, recordamos a todos aquellos que fueron brutalmente asesinados y sufrieron una violencia inenarrable, incluida la violencia sexual, mientras simplemente vivían sus vidas."

Guterres dijo que en el último año, se había reunido con las familias de los rehenes, aprendiendo más de sus seres queridos mientras compartía su angustia y dolor.

"Exijo una vez más la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes", dijo Guterres.

Al menos mil manifestantes fueron vistos recientemente manifestándose en Tel Aviv, sosteniendo carteles que decían: "¡Un año y aún no están aquí!"

Llamamientos para que los rehenes reciban tratamiento médico

Guterres continuó, afirmando que Hamas debe permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los rehenes.

En agosto, una petición de las organizaciones de derechos humanos Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), Médicos por los Derechos Humanos-Israel, HaMoked y Gisha exigieron que se permitiera a la Cruz Roja visitar y recibir información sobre los cautivos. Este problema aún no se ha resuelto.

Guterres reconoció que desde el 7 de octubre, ha estallado una ola de violencia impactante y derramamiento de sangre.

"Es hora de liberar a los rehenes, es hora de callar las armas, es hora de detener el sufrimiento que ha envuelto a la región", dijo Guterres.

Concluyó, "Es hora de la paz, del derecho internacional y la justicia. Las Naciones Unidas están totalmente comprometidas en lograr estos objetivos".