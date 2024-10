Gantz urge a un ataque contra Irán: 'El momento es ahora'

Benny Gantz, ex ministro de defensa de Israel, comparó la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas con los recientes ataques con cohetes de Irán en un artículo de opinión publicado por The New York Times.

En el artículo del NYT, profundizó en la pregunta: "Un año después, uno debe preguntarse: ¿qué esperaban los líderes de Hamas, y qué buscan lograr los líderes de Irán?"

Tres razones detrás del ataque de Hamás:

Gantz escribió que el primer factor fue el fanatismo yihadista. Este fue el componente que las Fuerzas de Defensa de Israel subestimaron, dijo un comandante de inteligencia de alto rango de las Fuerzas de Defensa de Israel a Gantz en los primeros días de la guerra, refiriéndose a Yahya Sinwar, líder de Hamas.

En segundo lugar, Hamas evaluó que los problemas internos de Israel eran una señal de debilidad, creyendo que en nuestro momento más débil no seríamos capaces de unirnos y reaccionar de manera efectiva a un ataque, dijo Gantz.

El tercero era la lealtad a Irán y su eje del mal. Gantz citó como evidencia un documento supuestamente encontrado en Gaza, escrito por un líder de Hamas el 8 de enero de 2023, en el que Hamas planeaba unirse a Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiítas en Siria, Iraq e Irán, en una guerra regional con el objetivo final de destruir al estado judío.

Gantz continuó diciendo que el liderazgo de Irán es similar al de Hamas en muchos aspectos. También se centran en difundir su ideología fundamentalista y buscar dominio, a menudo a través de medios violentos.

También observó que tanto Irán como Hamas comparten la misma ambición: aniquilar a Israel.

Una advertencia contra Irán

Gantz dijo que esperaba que otras naciones no cometieran el mismo error de subestimar a Irán como lo había hecho Israel con Hamas.

Expresó su preocupación de que Irán se esté preparando y esperando el momento adecuado para atacar, como lo hizo en Líbano, aprovechando a Hezbollah para explotar las dificultades económicas del país y fortalecer el poder de la organización.

Irán hizo lo mismo en Siria y luego en Yemen también, aprovechando la falta de liderazgo político y las condiciones humanitarias desesperadas, y actualmente está expandiendo su alcance.

En el artículo de opinión del NYT, Gantz escribió que desde el 7 de octubre, tanto Israel como el mundo deben mantenerse proactivos en abordar la amenaza que representa el régimen iraní para la existencia de Israel y el futuro de la región.

Gantz expresó que el mundo no debe ignorar el impacto de Irán en el comercio del Mar Rojo ni su apoyo a Rusia en Ucrania. Un Medio Oriente fuerte y unido, respaldado por EE. UU., debe actuar para prevenir la realización de la visión iraní de un ataque regional como el del 7 de octubre.

Ahora es el momento de enfrentar a Irán

En el aspecto militar, Gantz escribió que los gobiernos deberían tomar medidas fuertes y proactivas contra la agresión iraní y debilitar sistemáticamente sus fuerzas proxy.

Esta es la responsabilidad que Israel ha asumido en las últimas semanas en su acción militar contra Hezbolá y los hutíes. Mientras evalúa cómo responder al último ataque con misiles de Irán el martes, dijo Gantz.

En la opinión de Gantz, dijo que los gobiernos también deben prepararse para el momento adecuado para eliminar la amenaza de que Irán desarrolle un arma nuclear, en caso de que se cruce esa clara línea roja.

En cuanto al aspecto regional, dijo que debemos fortalecer la arquitectura regional basada en el mecanismo de Defensa Aérea del Medio Oriente (MEAD) y los Acuerdos de Abraham.

Gantz aconsejó el continuo desarrollo de la coordinación entre las fuerzas aéreas de Oriente Medio mientras se explora la posibilidad de desplegar coordinación ofensiva si es necesario.

Respecto a la perspectiva económica, escribió que las naciones deben cesar el financiamiento del terrorismo fortaleciendo sanciones, apuntando a industrias críticas en Irán y persiguiendo activos en el extranjero.

En el aspecto legal, Gantz afirmó que los gobiernos que aún no lo hayan hecho deben incluir a la República Islámica y sus ramas, incluidos los Guardianes de la Revolución, en sus listas de terroristas.

Desde una perspectiva política, Gantz concluyó que las naciones deberían fortalecer a la oposición iraní y aislar al régimen iraní en importantes foros internacionales.

En el artículo de opinión del New York Times, Gantz reconoció que un esfuerzo unido como este requerirá tiempo y recursos.

Israel, al igual que Ucrania y Taiwán, es una democracia que enfrenta amenazas de fuerzas poderosas que buscan socavarlos. Gantz dijo que si una de estas naciones cae, podría desencadenar una reacción en cadena, obligando a otros países de la región a tomar partido en el conflicto, lo que podría llevar a consecuencias geopolíticas más amplias.

Israel experimentó una tragedia dolorosa el 7 de octubre, pero también experimentó un despertar significativo. Ahora, Gantz cree que Israel tiene la responsabilidad de compartir la lección con el mundo. Un estado terrorista fundamentalista no puede adquirir capacidades letales y esperar actuar de manera racional, como alguna vez esperábamos de Hamas.

Gantz dijo en el artículo de opinión del NYT que, como alguien que ha servido como ministro de defensa de Israel y vigésimo jefe de estado mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, cree que Israel es la nación más fuerte del Medio Oriente, luchando una guerra justa por el futuro de la nación y sus ciudadanos, y por eso emergerá victoriosa.

Él enfatizó en el artículo del NYT que el momento de actuar contra Irán es ahora.

Comentó que no solo era necesario para Israel, sino también un imperativo estratégico para la región y una claridad moral para el mundo en aras de la paz y la prosperidad en Medio Oriente.