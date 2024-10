Estrategia de Sinwar: Instalaciones de armas ocultas en el metro de Gaza

Los años previos al ataque del 7 de octubre de Hamas vieron al líder de Hamas, Yahya Sinwar, presionar al grupo terrorista para adoptar una nueva estrategia de autosuficiencia, según informaron funcionarios anónimos de Hamas al Washington Post en un artículo publicado el sábado.

La preparación y construcción del "laberinto" de túneles de Hamas en Gaza eran parte integral del plan para atacar a Israel el 7 de octubre, un ataque anunciado a los invitados de Sinwar seis meses antes, según participantes en la reunión citados por el Post en la primera admisión de este tipo.

Según el Post, el sistema de túneles costó cientos de millones de dólares y se extendió supuestamente 300 millas, más largo que el metro de la ciudad de Nueva York o aproximadamente la distancia entre Tel Aviv y el sur de Turquía.

"Habrá una sorpresa", dijo Sinwar, según uno de los participantes en la reunión.

Preparándose para la "fase de resistencia" tras los ataques del 7 de octubre, el liderazgo de Hamas invirtió en asegurar que el grupo terrorista tendría la capacidad de fabricar su propio arsenal. Según se informa, esta previsión permitió a los líderes del grupo terrorista resistir una batalla de un año con el Estado judío.

Mural de las FDI del líder de Hamás Yahya Sinwar como un ratón en la base de las FDI (credit: HANNAH ESKIN)

"Logramos construir fábricas de fabricación bajo tierra", dijo Ghazi Hamad, miembro de la oficina política de Hamas en Gaza, en una entrevista con el Post, "porque sabíamos que algún día todos los canales serían cerrados".

Además de fabricar y almacenar armas, las redes subterráneas sirvieron como red de comunicaciones, depósitos de suministros, sistemas de carreteras, líneas logísticas, refugios antiaéreos y hospitales de campaña, dijeron funcionarios al Post. También se convirtieron en trampas para soldados y cárceles para algunos de los rehenes restantes secuestrados el 7 de octubre.

Los investigadores de las FDI solo encontraron unas pocas armas de fabricación iraní. En su lugar, descubrieron pequeños talleres que reutilizaban tuberías recicladas y productos químicos agrícolas en componentes de armas.

Tanto funcionarios estadounidenses como israelíes describieron la sorpresa ante la magnitud de los nuevos túneles de Hamás, apodados el 'metro' de Gaza.

Funcionarios de las FDI dijeron al Post que inicialmente creían que el búnker de Hamás tenía unos 30 pies de profundidad. Sin embargo, búsquedas posteriores revelaron pozos que conducían a 120 pies bajo tierra, ofreciendo una visión de los extensos esfuerzos que las fuerzas israelíes necesitarían llevar a cabo para localizar y destruir la red de túneles del 'metro' de Hamás.

"Tenían los ojos desorbitados", dijo un ex funcionario de contraterrorismo de EE. UU. que visitó los túneles construidos por Hamás como invitado de las FDI. "No tenían idea del laberinto. ¿Puedes imaginar 150 kilómetros de túneles? La realidad era varias veces más grande".

"En Gaza estábamos trabajando día y noche, día y noche, 24 horas", dijo Hamad. "Nos preparamos mucho, no para uno o dos años".

"Nadie entendía la extensión de los túneles, ni que hubiera tantos tipos diferentes de túneles", dijo Dana Stroul, subsecretaria adjunta de defensa para Medio Oriente durante los primeros tres años de la administración de Biden.

Las estrategias previas de Hamas

En guerras anteriores, Hamas solía contrabandear armas a través de túneles hacia Egipto, en muchos casos reabriendo túneles cerrados por las fuerzas de las IDF con taladros.

A diferencia de batallas anteriores, analistas de inteligencia dijeron al Post que, en el periodo previo al 7 de octubre, las armas habían llegado a Gaza por tierra, a través de cruces fronterizos vigilados tanto por Egipto como por Israel.

La cadena de financiación secreta que sostiene los ataques de Hamas

Aunque la política de autosuficiencia de Hamas llevó al grupo a fabricar sus propias armas, esto no fue sin el apoyo de partes externas.

Oficiales anónimos le dijeron al Post que el grupo había acumulado decenas de millones de dólares, solo parte de los cuales provenían de Irán. Los oficiales del grupo admitieron fácilmente bajo condición de anonimato que Hamas también había desviado fondos de ayuda, contribuciones caritativas, ingresos fiscales y depósitos de accionistas robados de bancos de Gaza.

Teherán además apoyó al grupo terrorista facilitando sus viajes a Irán, donde recibieron entrenamiento, dijeron oficiales de las IDF a la publicación estadounidense.

Hamas también vio a miembros salir de Gaza para dirigirse a Líbano, donde supuestamente Irán estableció una sala de operaciones para compartir estrategias militares e información técnica.

Además de fondos y entrenamiento, Hamad reveló que algunos componentes de armas estaban siendo enviados desde fuera de Gaza. Cosas como herramientas y químicos agrícolas utilizados para explosivos eran etiquetados como de uso civil o escondidos dentro de envíos de alimentos u otros productos cotidianos, presumió.

"Estamos en una situación que nos presiona a hacer todo y recolectar todo", dijo. "Nos enfrentamos a un país muy peligroso, con mucha tecnología y armas. No es fácil luchar contra Israel. Conocíamos esta ecuación muy bien."

Arsenal de Hamas

Funcionarios de las FDI estimaron que el 80% de las armas de Hamas ahora se fabricaban en Gaza, aunque el Post informó que probablemente tomaron inspiración de influencias terroristas circundantes en la región.

Hamas depende en gran medida de cohetes de corto y mediano alcance, como el M-75, que supuestamente es capaz de alcanzar hasta Tel Aviv. El M-75 está basado en el Fajr-5 de Irán.

Hamas utiliza más comúnmente el 'Qassam', un cohete que el grupo desarrolló hace más de 20 años. Está hecho de tubos de agua de acero y lleno de explosivos hechos de azúcar y fertilizante de nitrato de potasio.

A pesar de que pocos cohetes realmente impactan en Israel, el Qassam cuesta sólo unos pocos cientos de dólares para fabricarlo, mientras que el Domo de Hierro de Israel cuesta $50,000 por lanzamiento para derribarlo.

Hamás planea su resurrección

Una guerra de un año con Israel ha resultado en la eliminación de 15,000 terroristas de Hamas, según funcionarios de inteligencia regional citados por el Post. Muchos de los aproximadamente 5,700 túneles del grupo han sido destruidos.

Yahya Sinwar destacado en un vídeo publicado por las IDF el 13 de febrero de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

A pesar del estado actual de Hamas, ya están en marcha planes para restaurar el grupo terrorista, a pesar del objetivo de guerra del primer ministro Benjamin Netanyahu de ver la erradicación completa del grupo terrorista.

Hamad dijo que Sinwar había dedicado una planificación significativa para garantizar que el grupo terrorista pudiera revivir después de la respuesta de Israel al 7 de octubre, que Sinwar había predicho sería sustancial.

Se cree que fondos han sido desviados para el regreso de Hamas, una cantidad total que asciende a cientos de millones de dólares en efectivo y criptomonedas.

Hamad afirmó que a pesar de los esfuerzos de Israel, el grupo terrorista aún tenía "canales" para desviar fondos.

A pesar de los fondos sustanciales del grupo terrorista, algunos de los 50,000 trabajadores civiles en Gaza solo han recibido la mitad de sus salarios, y algunos han dicho que no se les pagó en absoluto.

La guerra ha causado pérdidas significativas para los civiles palestinos en Gaza, muchos de los cuales han perdido sus hogares o han tenido familiares asesinados durante los ataques a Hamas, que se esconde en zonas civiles. Según analistas árabes, estas pérdidas también podrían estar contribuyendo a los esfuerzos de reclutamiento de Hamas.

"No hay escasez de jóvenes voluntarios", dijo un alto funcionario de inteligencia árabe. "Quizás no estén tan bien entrenados, pero ayudarán a Hamas a compensar sus pérdidas. Estas son personas que han perdido familias, y tienen un solo motivo: venganza".

Aprovechando esto, las Brigadas al-Qassam, la rama militar de Hamas, ha comenzado a promover la insurgencia a través de las redes sociales.

Palabras de advertencia

Sinwar, tanto en discursos públicos como en conversaciones privadas, habría presumido de la batalla por venir y de los extensos trabajos empleados por el grupo terrorista.

"Vendremos a ti, si Dios quiere, en un torrente rugiente", amenazó Sinwar en un mitin para sus seguidores en Gaza el 14 de diciembre de 2022. "Vendremos a ti con interminables cohetes. Vendremos a ti en un flujo ilimitado de soldados. Vendremos a ti con millones de nuestra gente, como las mareas que se repiten".

Sinwar quería perturbar el statu quo de Israel y "se aseguró de que el dinero y el material estuvieran allí durante muchos años", dijo Abu Hamza (seudónimo), de 33 años, un comandante de Hamas en la ciudad de Cisjordania de Jenin, al Post.

"Hamas construyó realmente bien para esto", añadió Hamza. Dentro de los túneles, Hamas estaba "escondiendo armas y fabricando las propias".