Al Jazeera revela nombres completos y unidades de cientos de soldados de las FDI en un documental

En un documental publicado por Al Jazeera el jueves, en el que la agencia de noticias dirigida por Qatar hace un esfuerzo por demostrar crímenes de guerra israelíes en Gaza, se revelaron los nombres completos y unidades de los soldados de las FDI mientras se mostraban videos publicados en las cuentas de redes sociales de los soldados.

La película de una hora de Al Jazeera muestra los videos publicados en las cuentas de redes sociales identificadas de los soldados de las FDI, acusa a los soldados de cometer crímenes de guerra y afirma que estas imágenes se pueden usar en la Corte Internacional de Justicia para demostrar que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza.

El documental comienza con la novelista palestina Susan Abulhawa diciéndole a Al Jazeera: "Vivimos en una era de tecnología, y esto ha sido descrito como el primer genocidio transmitido en tiempo real en la historia".

Otra oradora en el documental, Youmna Elsayed, quien es reportera en la oficina de Al Jazeera en inglés y residente de Gaza, dijo que no esperaban que la represalia de Israel "fuera lo que resultó ser".

"El hecho de que haya prisioneros israelíes en la Franja. ¿No sería eso una línea roja para Israel? ¿Que tendría miedo por sus prisioneros?", especuló. "Incluso si Israel quisiera cruzar esas líneas rojas, estábamos seguros de que el resto del mundo se levantaría y diría que no," señalando la ayuda que Israel ha recibido de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido a lo largo del conflicto.

Tropas de las IDF y un K-9 operan en la Franja de Gaza. Foto publicada el 3 de octubre de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Varios de los oradores en el documental afirman que las FDI atacan sistemáticamente a civiles palestinos, periodistas y trabajadores de derechos humanos. Bill Van Esveld de Human Rights Watch afirmó que después de que Human Rights Watch les dio a las FDI sus coordenadas para garantizar que no atacarían a los trabajadores de derechos humanos, las FDI golpearon a propósito esas coordenadas precisas.

Representación de los soldados de las FDI

Los videos mostrados en la película muestran a soldados de las FDI saqueando hogares en Gaza con alegría y celebrando explosiones.

"Estos videos no muestran un ejército profesional. Muestran un ejército que, en ocasiones, parece mostrar una falta de autodisciplina hasta el punto en que uno piensa que no es solo una falta de autodisciplina personal, sino que es más bien una falta de autodisciplina institucional," declaró el General de Brigada retirado del ejército británico, Charlie Herbert.

El experto en derecho internacional Rodney Dixon KC dijo que Israel podría ser acusado en la Corte Internacional por destruir propiedades civiles ordinarias donde no había objetivos militares.

Entre los casos adicionales discutidos estaban los soldados que revisaban los cajones de la ropa interior de mujeres gazatíes, se fotografiaban con su ropa interior y, en algunos casos, se la probaban.

También discuten la tortura de terroristas por parte de las FDI en cárceles israelíes y la posibilidad de utilizar material de video obtenido para incriminar a Israel en la Corte Internacional.

Escudos humanos

Hacia el final de la película, se muestra al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro del Reino Unido, Kier Starmer, discutiendo sobre cómo Hamas utiliza a civiles como escudos humanos. Después de estos clips, Esveld afirma que no hay evidencia de que los "grupos armados palestinos se escondan junto a civiles y no permitan que los civiles se vayan". La película argumenta que, dado que Gaza es una franja de tierra tan pequeña, sería casi imposible que Hamas no esté cerca de las viviendas civiles.

Entonces, la película afirma que las FDI sí utilizan a los gazatíes como escudos humanos, alegando que los envían primero a edificios con trampas antes de que las FDI entren.

Al final del documental, un miembro de la oficina política de Hamás, el Dr. Basem Naim, discute los túneles del terror de Hamás, que según él permiten a Hamás "moverse bajo tierra para planificar y atacar al enemigo". Asegura que las FDI "han perdido la capacidad de controlar el campo".

Una de las voces concluyentes de la película es el profesor de Relaciones Internacionales de Chatham House, Yossi Mekelberg.

"Al comienzo de la guerra, se trataba de destruir a Hamás y traer a casa a los rehenes. Pero ahora mismo, todavía hay 120 rehenes allí, y Hamás sigue luchando. Entonces, el problema desde el principio fue establecer un objetivo que no era alcanzable", dijo.

En la película no se compartió ninguna declaración de las FDI, y no se hizo ninguna crítica a Hamás en todo el documental. Aunque se mencionaron los ataques del 7 de octubre, no se mencionó a los perpetradores.

El gabinete de Israel votó por unanimidad para cerrar las operaciones de Al Jazeera en Israel en mayo, citando preocupaciones de seguridad relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas. Los críticos de la decisión han argumentado que este movimiento es antidemocrático y limita la libertad de prensa en Israel. La prohibición fue extendida hasta el 30 de noviembre.