Soldados de Nahal Oz: Hamás actuó de forma sospechosa y se desarmó antes del 7 de octubre - BBC

Los soldados de las FDI en la base de Nahal Oz no solo notaron actividad sospechosa antes del 7 de octubre alrededor de la base, también notaron una detención abrupta de la actividad de Hamas días antes de ese fatídico sábado, reveló la BBC el viernes.

El informe, citando a familias israelíes que perdieron seres queridos en la invasión a la base el 7 de octubre, se basó en supuestas reuniones informativas que las familias recibieron de personal de seguridad israelí antes de la publicación de una investigación oficial sobre lo sucedido en Nahal Oz.

La BBC también habló con sobrevivientes, así como "vio mensajes de los que murieron, y escuchó grabaciones de voz que reportaban el ataque mientras sucedía".

Además de la alarmante noticia de que los soldados en la base tenían una comprensión de que algo inusual estaba en marcha, no solo las soldados observadoras o "tatzpitaniyot", el informe también detalló que muchos soldados en la base estaban desarmados y se les ordenó retirarse en lugar de avanzar cuando estaban bajo ataque.

Además, a los soldados de Golani que se suponía que iban a realizar su patrulla matutina regular a lo largo del lado israelí de la valla fronteriza de Gaza se les dijo que esperaran debido a "una amenaza de misiles antitanque", según tres soldados entrevistados por la BBC.

Un soldado de infantería le dijo a la BBC que la repentina disminución de la actividad terrorista en la zona antes del ataque hacía sentir que "no había nada, y eso nos asustaba".

"Todos sentían que algo era extraño. No tenía sentido".

Los soldados dijeron consistentemente que a lo largo del ataque, la sensación general que recibían de sus comandantes era que esto no era un suceso extraordinario. A pesar de esto, escuchaban el pánico en las voces de los soldados observadores que advertían sobre la incursión a través de los dispositivos de radio.

La cronología del ataque en Nahal Oz

El informe continúa trazando una línea de tiempo aproximada del ataque en Nahal Oz, describiendo una situación llena de pánico y la dirección de los soldados ya sea hacia los búnkers o hacia las patrullas. Miles de terroristas de Hamas irrumpieron en la base y se congregaron en su comedor ese día.

Primero, se cancelaron las patrullas; luego, empezaron a sonar las sirenas de cohetes. Después de eso, las soldados observadoras comenzaron a ver a los terroristas de Hamas acercándose a la base.

"Cada una de las [soldados observadoras] en turno en Nahal Oz presenció entre dos y cinco violaciones de la sección de la valla fronteriza de la que eran responsables de monitorear", según una fuente de la BBC, una soldado observadora de turno ese día.

Antes del ataque, a los soldados se les dijo que no se preocuparan por el globo de observación de las FDI en la base de Nahal Oz, un globo capaz de ofrecer una "vista más profunda en Gaza" que "se suponía que estaba operativo las 24 horas del día", ya que sería "arreglado el domingo".

Los pistoleros de Hamas llegaron a las puertas de la sala de guerra de las soldados observadoras a las 7 a.m., según la BBC. Las soldados fueron enviadas a una oficina más interna, y poco después, unas pocas lograron ir y encerrarse en los dormitorios. "Todas las demás en el escudo fueron asesinadas o capturadas por Hamas", reveló la BBC.

El informe afirmaba que las FDI estaban completamente abrumadas en el ataque. "Más tarde, los familiares serían informados por las FDI de que había 150 pistoleros por cada 25 soldados de combate que entraban en Nahal Oz ese día", decía el informe de la BBC.

Los canales de comunicación estaban caídos. Los soldados estaban siendo disparados desde todas direcciones. El refuerzo no sabía a dónde ir. En resumen, reinaba el caos.

La puerta de la sala de guerra de las soldados de observación se desbloqueó en el momento en que se cortó la electricidad. Los terroristas de Hamas comenzaron a disparar en todas direcciones, luego le prendieron fuego.

Varias soldados lograron salir por la ventana del baño. Ellas fueron las únicas sobrevivientes de la sala de guerra.