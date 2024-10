Sinwar, líder de Hamás, no tiene intención de llegar a un acuerdo de rehenes con Israel - NYT

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, supuestamente busca una guerra regional más amplia y ha endurecido su postura sobre un acuerdo de rehenes, informaron funcionarios estadounidenses al New York Times el sábado.

Los funcionarios estadounidenses dijeron al NYT que la actitud de Sinwar se ha "endurecido en las últimas semanas" y creen que Hamas actualmente no tiene intención de llegar a un acuerdo de rehenes con Israel.

Estos funcionarios estadounidenses afirmaron que Hamas no ha mostrado ningún compromiso o deseo de continuar las conversaciones en las últimas semanas. El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, dijo en ruedas de prensa el martes y miércoles que Hamas se ha negado a participar en las negociaciones de acuerdo de rehenes en las últimas semanas.

Según informes, Sinwar creía que no sobreviviría a la actual Guerra entre Israel y Hamas, lo que supuestamente ha obstaculizado las conversaciones para asegurar y finalizar un acuerdo de rehenes, informó el NYT, citando evaluaciones de inteligencia de EE. UU.

Según SInwar, una guerra regional más grande que ejerza más presión sobre Israel obligaría a las FDI a limitar las operaciones en la Franja de Gaza, dijeron funcionarios estadounidenses.

Tanques de las FDI operan en la Franja de Gaza. Foto publicada el 3 de octubre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El NYT informó que los funcionarios estadounidenses estimaron que el ardid reportado por Sinwar fue un cálculo erróneo a la luz de las operaciones terrestres israelíes en Líbano y el ataque con misiles balísticos iraníes, que no lograron infligir mucho daño a Israel.

EE.UU. también busca cazar a Sinwar

Como resultado, se informa que las agencias de espionaje de EE. UU. han formado una célula de objetivos para estudiar y cazar a Sinwar. Los funcionarios no compartieron qué inteligencia se había encontrado, pero dijeron que, en general, Sinwar se ha vuelto menos flexible en el proceso de negociación.

Informes anteriores circulados por los medios de comunicación israelíes y globales cuestionaron si Sinwar todavía está vivo, pero los funcionarios han dicho que los rumores no pudieron ser confirmados, ya que gran parte de la comunicación entre Sinwar y Hamás se ha reducido.

El NYT afirmó que mientras Sinwar estaba escondido, entendió que las FDI se estaban acercando a él.

El ejército se acercó a su posición en agosto, y el Ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel encontraron indicios de que Sinar pasó tiempo en túneles debajo de Rafah, cerca de los túneles donde fueron asesinados los seis rehenes en agosto.