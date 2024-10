Un año después de ser tomada como rehén, Avigail Idan se adapta a la nueva vida familiar

La pareja israelí Leron y Zoli Mor tienen tatuajes idénticos en sus brazos que muestran una procesión de ocho elefantes, con las colas y trompas entrelazadas.

Los dos primeros son los padres y los seis más pequeños detrás de ellos son los crías. Los últimos tres son aún más pequeños que el resto y están representados en tinta fresca porque fueron añadidos más tarde.

Los ocho elefantes representan a la familia Mor. Leron y Zoli Mor tienen tres hijos propios y han adoptado a otros tres cuyos padres - uno de ellos hermana de Leron - fueron asesinados en la masacre del 7 de octubre del año pasado.

"Eran cinco", dijo Leron Mor en la nueva casa de la familia en el pueblo del norte de Israel de Bnei Dror, señalando ese tatuaje en su brazo. "Y se unieron tres más."

Uno de los tres que fueron adoptados, Avigail Idan, estuvo entre las más de 250 personas tomadas como rehenes durante el ataque liderado por Hamas. Fue liberada en noviembre pasado, aunque aún hay 101 personas en cautiverio mientras la guerra entre Israel y Hamas continúa. Se estima que casi la mitad de los rehenes aún están vivos.

Primera foto de Avigail Idan con su tía y su abuela tras su liberación del cautiverio de Hamás, 27 de noviembre de 2023. (credit: Courtesy)

"No los olvidamos ni por un momento"

Tenía tres años en el momento del ataque, en el que sus padres estaban entre las 1,200 personas asesinadas. Sus hermanos mayores, Michael y Amalia, se escondieron en un gabinete en su casa en el kibutz de Kfar Aza, con su madre yaciendo sin vida en el suelo cercano.

Los Mor también vivían en el kibutz en ese momento y fueron rescatados de su hogar al día siguiente del ataque. Ahora viven lejos en Bnei Dror, un pueblo agrícola cerca de la costa del Mediterráneo.

"La conversación aquí en la casa es muy abierta. Hablamos sobre sus padres. No los olvidamos ni por un momento," dijo Leron Mor. "Vemos fotos juntos. Y ellos están presentes en nuestras vidas."

Avigail también tiene ciudadanía estadounidense, y ella y su familia se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca en abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por President Joe Biden (@potus)

"Él fue simplemente compasivo, cálido y atento," dijo Leron Mor. "Le hablamos sobre la gente, nuestros amigos, que todavía están allí, y todos los rehenes. Le pedimos que haga todos los esfuerzos para sacarlos porque eso es lo único importante en este momento. No hay nada más importante que eso."