Esmail Qaani desaparecido: ¿Mató Israel al sucesor de Soleimani?

El paradero del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) Esmail Qaani no se conoce en la actualidad, según un informe del New York Times, citando a medios iraníes.

Según el N12 israelí el sábado, el brigadier general iraní podría haber resultado herido en el ataque israelí que apuntó al presunto sucesor del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, Hashem Safieddine, en el sur de Beirut.

El informe del NYT citó a medios locales que indicaban que los funcionarios en Irán aún no tenían respuestas claras sobre lo que le pudo haber ocurrido al jefe de la Fuerza Quds.

Dos días después de que Israel eliminara a Nasrallah, se vio a Qaani en las oficinas de Hezbollah en Teherán. Sin embargo, no estuvo presente en la conmemoración del viernes del líder de Hezbollah dirigida por el Ayatolá Ali Khamenei.

Qaani en Beirut

Sin embargo, según el informe del NYT, citando tres fuentes iraníes, Qaani había viajado a Beirut para reunirse con funcionarios de Hezbollah en medio de los ataques israelíes contra la organización terrorista.

Un miembro de la IRGC dijo, según el informe del NYT, que el silencio de los funcionarios iraníes sobre el tema estaba causando pánico entre los miembros de la IRGC.

Más tarde el domingo, la Radio del Ejército informó, citando informes locales iraníes, que Qaani llevaría a cabo una entrevista más tarde en el día.

Sin embargo, The Jerusalem Post no pudo encontrar luego tal entrevista.

El domingo, dos funcionarios de seguridad iraníes confirmaron a Reuters que no habían tenido noticias de Qaani desde la semana pasada.

Uno de los funcionarios dijo que Qaani estaba en los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiyeh, durante un ataque el jueves que se informó que había apuntado al alto funcionario de Hezbollah Hashem Safieddine, pero el funcionario dijo que no se estaba reuniendo con Safieddine.

El funcionario dijo que Irán y Hezbollah no habían podido contactar a Qaani desde entonces.

El segundo funcionario también dijo que Qaani había viajado a Líbano después del asesinato de Nasrallah, y las autoridades iraníes no habían podido contactarlo desde el ataque contra Safieddine, quien se esperaba ampliamente que fuera el próximo líder de Hezbollah.

Hezbollah no ha hecho ningún comentario hasta ahora sobre Safieddine.

La Fuerza Quds, el brazo exterior de los Guardianes de la Revolución de Irán, supervisa las relaciones con milicias terroristas aliadas con Teherán en todo Medio Oriente, como Hezbollah.

El comandante de los Guardianes de la Revolución iraní, el general de brigada Abbas Nilforoushan, murió junto a Nasrallah en su búnker cuando fue alcanzado el 27 de septiembre por bombas israelíes.

El lunes, Reuters informó citando medios estatales iraníes, que el subcomandante de la fuerza, Iraj Masjedi, había dicho que Qaani estaba en "buen estado de salud".

Qaani sucedió a Qasem Soleimani después de que este último fuera asesinado por Estados Unidos en 2020.