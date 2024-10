Recordando a los muertos, luchando por los vivos: los israelíes marcan el 7 de octubre

Los israelíes se reunieron en todo el país el 7 de octubre, conmemorando un año desde la masacre de Hamas que dejó a cientos de muertos y un año de cautiverio para 97 de los 101 rehenes aún retenidos por Hamas.

Se celebraron momentos de silencio, ceremonias conmemorativas, asambleas y protestas en todo el país.

Cientos se reunieron en Jerusalén para apoyar a las familias de los rehenes mientras se congregaban fuera de la residencia del primer ministro en la calle Azza para pedir el regreso de los rehenes.

En el kibutz Be'eri, donde 102 miembros fueron asesinados el 7 de octubre y 30 fueron tomados como rehenes, los miembros del kibutz se reunieron para una asamblea que siguió a una marcha que pedía al gobierno que hiciera todo lo posible para traer a los rehenes de vuelta a casa.

"El kibutz perdió a 103 de sus seres queridos en ese terrible día, y después, cuando algunos de los rehenes fueron asesinados en cautiverio", dijo el kibutz en un comunicado.

Los dolientes se reúnen en el sitio de Nova el 7 de octubre de 2024 (credit: Chen Shimmel)

"Decenas de los miembros del kibutz que fueron tomados como rehenes aún están allí, marchitándose en los túneles, y no hay nada más importante que su regreso a casa: los vivos para la rehabilitación y los muertos para el entierro."

También se reunieron israelíes cerca de Re'im, en el sitio del festival de música Nova, donde terroristas de Hamás masacraron a cientos de personas. Se guardó un momento de silencio, y el Presidente Herzog colocó una corona de flores e encendió velas conmemorativas, acompañado por familias de víctimas de la masacre.

"El 7 de octubre de 2023 es un día que debe ser recordado con infamia cuando miles de crueles terroristas irrumpieron en nuestros hogares, violaron a nuestras familias, quemaron, cortaron, violaron y secuestraron a nuestros ciudadanos, a nuestros hermanos y hermanas, y con ellos, personas de 36 nacionalidades diferentes", dijo el presidente.

"Esta es una cicatriz en la humanidad. Esta es una cicatriz en el rostro de la Tierra. Debemos hacer todo lo posible por todos los medios posibles para traer de vuelta a nuestros rehenes que están allí en los túneles y mazmorras de Gaza."

Familias en duelo de soldados caídos en la guerra entre Israel y Hamás se reunieron, como hacen todos los días, en el campamento del Foro Gvura cerca del Knesset para compartir historias de los caídos y pedir al gobierno que continúe la guerra hasta la "victoria total".

Israelíes conmemoran a nivel nacional

Los israelíes se alinearon en las calles de todo el país, en Raanana, Zichron Yaakov, Haifa, Tel Aviv y otras ciudades, formando segmentos de una cadena humana para pedir la liberación de los rehenes. Los manifestantes también se reunieron en numerosas ciudades, algunos bloqueando carreteras.

Los ciclistas se dirigieron al lugar del festival de música Nova como parte de un homenaje a los múltiples ciclistas asesinados en el ataque de Hamas en el sur de Israel.

Los manifestantes se reunieron en Beersheba, sentándose vendados y con las manos y los pies atados, pidiendo que traigan a casa a los rehenes.

También en Beer Sheva, se colocó una exhibición de 101 pares de zapatos vacíos, representando a los 101 rehenes que aún están en Gaza.