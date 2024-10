Israel conmemora el 7 de octubre en medio de una guerra en aumento

Los israelíes marcaron el lunes el primer aniversario del devastador ataque de Hamas que desencadenó una guerra que ha generado protestas en todo el mundo y corre el riesgo de encender un conflicto mucho más amplio en Medio Oriente.

Ceremonias y protestas en Jerusalén y en el sur de Israel estaban programadas para comenzar alrededor de las 06:29 a.m., la hora en que los terroristas liderados por Hamas lanzaron cohetes hacia Israel al inicio del ataque del 7 de octubre del año pasado.

Matando a unas 1,200 personas y llevando a unos 250 rehenes a Gaza.

Las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima en todo el país el lunes, según informaron las fuerzas armadas y la policía, anticipando posibles ataques palestinos planeados para el aniversario del 7 de octubre del 2023, cuando comenzaron los peores enfrentamientos en el conflicto israelí-palestino de décadas.

El ataque de Hamas a comunidades israelíes alrededor de Gaza y la subsiguiente guerra han desestabilizado Oriente Medio. Al mismo tiempo, la escala del asesinato y la destrucción ha horrorizado a personas de todo el mundo.

El presidente Isaac Herzog y su esposa Michal asisten a la conmemoración de la masacre del 7 de octubre en el recinto del festival de música Nova. 7 de octubre de 2024. (credit: Chen G. Schimmel)

Fuera de Israel, se esperan manifestaciones en todo el mundo en contra de su ofensiva en la Franja de Gaza, donde los combates han devastado gran parte de la región costera.

Para Israel, el sorpresivo ataque del grupo islamista palestino fue uno de los peores fracasos de seguridad para un país que se enorgullece de tener un ejército fuerte y sofisticado.

La mayoría de los muertos eran civiles, incluyendo mujeres, niños y personas mayores, asesinados en sus hogares, en las carreteras y en el lugar de un festival de música al aire libre, así como soldados en bases militares cerca de la frontera de Gaza.

En Gaza, 101 rehenes permanecen mientras las fuerzas israelíes continúan con su misión de poner fin al gobierno de Hamas en la región y destruir sus capacidades militares. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Pero el enfoque de la guerra se ha desplazado cada vez más al norte, a Líbano, donde las fuerzas israelíes han estado intercambiando disparos con Hezbollah desde que el grupo respaldado por Irán lanzó una lluvia de misiles en apoyo a Hamas el 8 de octubre.

Lo que comenzó como intercambios limitados diarios ha escalado a bombardeos en el bastión de Hezbollah en Beirut y una ofensiva terrestre en aldeas fronterizas destinadas a acabar con sus combatientes allí y permitir que decenas de miles de israelíes evacuados de sus hogares en el norte del país regresen.

El asalto de Israel, que ha matado a más de 1,000 personas en las últimas dos semanas según el Ministerio de Salud del Líbano, ha provocado una masiva huida del sur del Líbano, donde se informa que más de 1 millón de personas han sido desplazadas.

Una serie de asesinatos israelíes en los últimos meses, que mataron a líderes de Hezbolá y Hamás, y un sofisticado ataque a Hezbolá a través de localizadores y radios, han devuelto cierto sentido de seguridad a los israelíes.

Pero también provocaron ataques de misiles sin precedentes por parte de Irán, aumentando los temores de una guerra regional con un enemigo poderoso. Israel aún no ha respondido al segundo bombardeo iraní el 1 de octubre, pero ha prometido una respuesta severa.