Masacre del 7 de octubre de Hamás: Reviviendo el día, hora por hora

Hoy, hace un año, terroristas de Hamás invadieron el sur de Israel, masacrando a miles de israelíes y extranjeros y tomando cientos más como rehenes, lanzando a Israel a un año sin precedentes de amenazas, ataques, asesinatos, protestas y guerra.

Alrededor de 1,200 personas fueron asesinadas en la masacre del 7 de octubre liderada por Hamás. Más de 250 personas fueron secuestradas hacia la Franja de Gaza, con 101 de ellas aún en cautiverio.

Para honrar la memoria de los caídos y los tomados como rehenes, el Jerusalem Post ha creado una línea de tiempo de los impactantes eventos del 7 de octubre con la esperanza de conmemorar y eternizar el sacrificio de aquellos israelíes asesinados por terroristas en sus hogares, así como la valentía de los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, a doce meses de distancia.

Masacre del 7 de octubre: Despertando a pesadillas

6:29-6:50 a.m.: Las primeras sirenas suenan en las comunidades fronterizas de Gaza de Nahal Oz, Ofakim, Kfar Aza, Nir Oz, Kissufim y Be'eri, así como en la ciudad de Sderot.

Solo unos momentos después, las sirenas suenan en todo el sur de Israel y en la región Shfela, así como en Tel Aviv y ciudades cercanas en el centro de Israel. En este punto, la mayoría de la nación se encontraba escondida en refugios.

Un año después del 7 de octubre: un año de dolor, resistencia y recuerdo (credit: FLASH90/CANVA)

En medio del intenso fuego de cohetes, los observadores de campo de las FDI en el puesto de Nahal Oz identifican a dos hombres armados corriendo hacia la valla. También ven a terroristas detonando partes de la valla fronteriza. A las 6:45 a. m., las interrupciones en los puestos llevan a unos 70 terroristas a asaltar la base, y más se unen al ataque asesino más tarde en la mañana.

En Kfar Aza, el fotógrafo de Ynet, Roi Idan, toma las primeras imágenes de parapentes de Hamas entrando en Israel. Minutos después, su esposa, Smadar, es asesinada antes de que él mismo sea asesinado mientras sostiene a su hija de tres años, Abigail.

Unas 3,500 personas asistieron al festival de música Nova cerca del kibutz Re'im la noche anterior. Cuando se escucharon las primeras intercepciones y explosiones, se les dijo que se acostaran en el suelo y protegieran sus cabezas con las manos a pesar de que no se activaron sirenas en la zona. A las 6:32 a. m., los organizadores del evento anunciaron que había terminado y pidieron a todos que se fueran. La mayoría se dirigió hacia el estacionamiento.

6:50: Cientos de terroristas invasores comienzan a entrar en ciudades israelíes, desde terroristas en jeeps vistos conduciendo por Sderot hasta infiltraciones en Be'eri, Kissufim, Ofakim y Nahal Oz. Para las 7:20 a. m., un escuadrón de alerta de emergencia del kibutz cerca del cruce de Erez identifica a unos 20 terroristas que se dirigen hacia el kibutz.

Se produce un atasco en la salida del área del festival de Re'im ya que solo una ruta, la Ruta 232, conduce fuera del estacionamiento. Los terroristas que se infiltraron en la Franja de Gaza y vieron los movimientos de los autos en el área abrieron fuego contra los vehículos poco antes de las siete, bloqueando la salida. Se tomaron rehenes en el lugar.

7:00: Los asistentes a la fiesta escapan de sus autos hacia los campos cercanos mientras los terroristas los persiguen. Muchos se esconden en los campos, heridos. Más rehenes fueron llevados a Gaza. Muchos que ya habían abandonado el área de la fiesta no sabían de la invasión terrorista. Al escuchar las sirenas, buscaron refugio en refugios móviles antiaéreos a lo largo de la Ruta 232. Cuando los terroristas los vieron, arrojaron granadas contra ellos. El soldado de combate de Nahal, Aner Shapira, que se escondió en uno de los refugios, logró repeler siete de las granadas antes de ser asesinado. Su amigo cercano Hersh Goldberg-Polin, que estaba con él, fue tomado como rehén junto con Eliya Cohen y Or Levy.

Un año después del 7 de octubre: un año de dolor, resiliencia y recuerdo (credit: FLASH90/CANVA)

7:50: Aparece metraje de terroristas armados conduciendo camionetas blancas en la ciudad sureña de Sderot, propagándose rápidamente en redes sociales y medios de comunicación y sembrando el pánico entre los israelíes.

7:53: Las FDI emiten la primera respuesta oficial, declarando que Hamas llevó a cabo una operación combinada que involucró disparos de cohetes e infiltraciones terroristas.

Las FDI y Hamas emiten las primeras declaraciones mientras Israel descubre signos de masacres

8:00-9:00: Las fuerzas de seguridad comienzan a llegar a los escenarios de las masacres en el sur de Israel.

8:04: Las FDI anuncian "estado de alerta por guerra", mientras que Mohammed Deif de Hamas dice que Hamas ha iniciado la operación "Al-Aqsa Flood".

8:14: Suena la primera alarma en Jerusalén.

8:20: Las FDI comienzan a atacar objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. Minutos después, el Ministro de Defensa Yoav Gallant aprueba el llamado de emergencia de unidades de reserva adicionales.

9:00: Ronen Engel es asesinado por terroristas mientras intentaba defender a su familia. Su cuerpo es llevado a la Franja de Gaza. A las 9:26 a.m., la esposa de Ronen, Karina, es tomada como prisionera, mientras que sus dos hijas, Mika y Yuval, son tomadas como prisioneras.

9:06: Una mujer israelí es asesinada por escombros de un cohete en Tel Aviv, marcando la primera muerte el 7 de octubre que no ocurrió en el Sur.

9:30: Terroristas comienzan una masacre y asesinato en masa de quienes estaban en el festival Nova. 364 civiles, israelíes y extranjeros fueron brutalmente asesinados mientras videos de los asistentes huyendo inundaban las redes sociales. Durante este tiempo, terroristas que se habían infiltrado en Kfar Aza comenzaron a masacrar y secuestrar a los residentes.

Un año después del 7 de octubre: un año de dolor, resiliencia y recuerdo (credit: FLASH90/CANVA)

FDI lanzan la Operación Espadas de Hierro

10:25: El portavoz de las FDI, Contralmirante Daniel Hagari, se convierte en la primera autoridad en dirigirse al público israelí. Hagari anuncia que las FDI han lanzado la "Operación Espadas de Hierro" y dice que se dispararon alrededor de 2,200 cohetes hacia Israel, junto con terroristas llevando a cabo incursiones en territorio israelí. Agrega que las FDI reclutarán a decenas de miles a servicio de reserva.

Al mismo tiempo, terroristas secuestran a Carmel Gat de su hogar en Be'eri. Su madre, Kinneret, es asesinada más tarde. Los terroristas se llevan al hermano de Carmel, Alon, a su esposa Yarden, y a su hija de 3 años, Geffen, en un vehículo. Los tres logran escapar. Una hora después, los terroristas capturan de nuevo a Yarden mientras Alon y su hija logran esconderse de la vista.

10:33: Se escuchan más sirenas en Tel Aviv, Rishon Lezion y Holon. Pronto, cientos comenzaron a reunirse en el Centro Médico Sourasky en Tel Aviv para donar sangre.

10:36: El Consejo Regional de Sha'ar HaNegev anuncia que su líder, Ofir Libstein, fue asesinado mientras luchaba para defender el kibutz. Libstein fue la primera muerte confirmada el 7 de octubre.

10:55: Abigail Idan es tomada como prisionera junto con la familia por la cual había buscado refugio, Hagar Brodutch y sus tres hijos. Los cinco serían liberados de la cautividad en Gaza en el acuerdo de liberación de rehenes de noviembre.

11:29: Las reacciones internacionales comienzan a llegar cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, condena el ataque de Hamas, agregando que el Reino Unido apoyará el derecho de Israel a defenderse.

11:43: El Primer Ministro Benjamin Netanyahu se dirige a los ciudadanos israelíes desde la Kirya en Tel Aviv y dice que Israel está en guerra. Minutos después, Hagari dice que se están enviando fuerzas operativas al sur.

Un año después del 7 de octubre: un año de dolor, resistencia y recuerdo (credit: FLASH90/CANVA)

Reacciones internacionales llegan mientras Hamas ocupa el sur de Israel

12:07 p.m.: Francia condena el ataque de Hamás y expresa su solidaridad con Israel.

12:15: Terroristas toman el control de áreas y viviendas en el kibutz Be'eri y comienzan a ocupar de facto gran parte del sur de Israel y la zona fronteriza de Gaza. En esas horas, Nira Sharabi salvó a otros siete residentes del kibutz que los terroristas intentaban capturar. El esposo de Nira, Yossi Sharabi, y su cuñado Eli son secuestrados en la Franja de Gaza.

1:00: Tropas israelíes llegan a Kissufim, después de horas de ocupación por parte de Hamás.

2:00: El gabinete de seguridad de Israel se reúne por primera vez en el día, siete horas y media después de que comenzara la invasión. En Be'eri, unos 40 terroristas se atrincheraron en viviendas, trasladando a los 15 rehenes que habían tomado en el kibutz a casas bajo su control.

2:17: El primer grupo de soldados de las FDI llega al sitio de la fiesta Nova.

2:30: Oficiales de la unidad antiterrorista YAMAM de la Policía de Fronteras rescatan a agentes de policía que se encontraban en una comisaría que fue rodeada y posteriormente incendiada por terroristas de Hamás.

3:30: El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dice que Estados Unidos se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse.

Las FDI comienzan a atacar en Gaza mientras continúan los enfrentamientos armados en el Sur

3:41: El ejército dice que una aeronave de las FDI ataca a una célula terrorista de Hamas cerca del cruce de Erez.

4:55: La Armada israelí mata a docenas de terroristas que intentan ingresar a Israel a través del mar.

4:00: Un intercambio de disparos comienza entre las fuerzas de seguridad y los terroristas en Sderot, mientras Israel comienza a evacuar a los residentes de Kfar Aza y otras ciudades a lo largo de la frontera con Gaza.

4:31-4:37: Un tanque que había llegado al lugar dispara dos misiles antitanque contra la casa ocupada por Hamas. A las 4:50 p.m., el comandante en el terreno de los terroristas se rinde. El enfrentamiento continuó a pesar de la llamada del comandante a rendirse.

5:02: El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, condena el ataque de Hamas.

5:46: ZAKA y soldados de las FDI comienzan a evacuar los cuerpos en el lugar de la masacre del festival Nova.

6:00: Cientos son reportados como desaparecidos a las autoridades israelíes.

6:15: El presidente de EE. UU., Joe Biden, emite un comunicado condenando el ataque.

6:30: Comienzan los preparativos para la demolición del edificio de la policía, que se cree estaba atrapado por terroristas de Hamas.

7:11: Las FDI informan que tropas terrestres y fuerzas aéreas operaron en varias áreas del sur, matando a nueve terroristas en el área del kibutz Nirim y otros cuatro en las áreas de cruce de Erez y Nir Oz.

7:57: Las fuerzas especiales israelíes comienzan a recuperar el control de la casa ocupada en Sderot. De los 15 rehenes detenidos en la casa de Cohen, solo dos sobrevivieron.

9.10: Las FDI atacan dos edificios de Hamas en la Franja de Gaza, que eran utilizados con fines terroristas por funcionarios de Hamas.

11:30: Un tanque dispara contra el edificio de Sderot, y un helicóptero lanza un misil para frustrar a los terroristas que aún estaban en el edificio. A las 2:00 a.m., se dio la aprobación final para la demolición del edificio, que no se llevaría a cabo hasta las primeras horas de la mañana.

Yael Halfon contribuyó a este informe.