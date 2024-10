Aziz Salha, implicado en linchamiento de Ramallah, muere en ataque aéreo

Aziz Salha, uno de los perpetradores del linchamiento de Ramallah en 2000, fue asesinado en un ataque de la Fuerza Aérea Israelí en el centro de Gaza, informó la IDF el jueves.

Salha se hizo famoso por agitar las manos por la ventana que estaban cubiertas de la sangre de dos soldados reservistas de las FDI que él y otros perpetradores del linchamiento habían asesinado.

Hace casi 24 años, los reservistas de las FDI Vadim Norzhich y Yosef Avrahami fueron linchados por una multitud palestina mientras estaban detenidos en la estación de policía de el-Bireh en Ramallah después de entrar accidentalmente en la ciudad controlada por la Autoridad Palestina.

דיווחים פלסטיניים: עבד אל-עזיז סאלחה, ממשתפי הלינץ' ברמאללה בשנת 2000 בו נרצחו שני חיילי מילואים, שתמונתו מהלינץ' הפכה לאחת התמונות המזוהות ביותר עם הטרור הפלסטיני, חוסל בתקיפה של חיל האוויר במרכז רצועת עזה pic.twitter.com/fchWlIYEbG — גלצ (@GLZRadio) October 3, 2024

Desde el incidente del linchamiento, Salha operó en Cisjordania, manteniendo su participación con Hamas hasta que fue eliminado, señaló la IDF en su informe. Salha fue arrestado en 2001, sin embargo, fue liberado como parte del acuerdo de Gilad Schalit y deportado a la Franja de Gaza.

Eventos que llevaron al linchamiento

Cuando los dos llegaron accidentalmente a la ciudad, los reservistas fueron detenidos por la policía de la AP y llevados a la comisaría local en la ciudad gemela de Ramallah, el-Bireh, cerca de la sede del jefe de la OLP, Yasser Arafat.

Se extendieron rumores de que agentes encubiertos israelíes estaban siendo detenidos en la comisaría, lo que provocó que una multitud de más de 1,000 personas se reuniera, exigiendo su muerte.

Palestinos participan en una protesta con motivo del ''Día de la Tierra'' y para mostrar su apoyo a Gaza, en la ciudad cisjordana de Ramala, en Cisjordania, el 30 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/Mohammed Torokman)

Los reservistas de las FDI fueron golpeados y apuñalados hasta la muerte por la multitud, después de lo cual, Salha fue fotografiado con las manos ensangrentadas en el aire.

En diciembre de 2022, otro de los perpetradores, Nasser Abu Hamid, murió de cáncer. Fue uno de los fundadores de la Brigada de Mártires de al-Aqsa de Fatah.

Cody Levine y Tzvi Joffre contribuyeron a este informe.