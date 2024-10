Gallant confirma dos semanas sin diálogo sobre rehenes en el gabinete

El Ministro de Defensa Yoav Gallant reveló a las familias de los rehenes que el gabinete no había discutido la situación de los seres queridos de las familias durante al menos dos semanas, informó N12 el domingo por la noche.

Gallant se reunió con las familias de los rehenes durante un evento celebrado en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con motivo del aniversario de la Masacre del 7 de octubre, el día en que 251 personas fueron tomadas como rehenes por Hamas, de las cuales 101 siguen en cautiverio hasta hoy.

Según el sitio de noticias N12, Gallant compartió la noticia durante una conversación con uno de los representantes de las familias que asistieron al evento. La conversación comenzó cuando el representante instó al Ministro de Defensa a no olvidar a los rehenes en medio de la Operación Flechas del Norte. "Solicitamos que, mientras esté enfocado en el Norte, el Este y todos los demás frentes, no pierda de vista el tema de los rehenes", enfatizó el representante.

En respuesta, Gallant tranquilizó a las familias diciéndoles que no las había olvidado. Además, enfatizó que "quiere que esto se canalice en un vector positivo de acción" y afirmó que las FDI priorizan la seguridad de los rehenes. Sin embargo, reconoció las complejidades, afirmando: "El problema es que no sabes lo que no sabes", citado por N12.

Visitantes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. 25 de septiembre de 2024. (credit: MIRIAM ALSTER/FLASH90)

'Surgió seriamente hace unas dos semanas'

Luego, las familias expresaron su frustración por la falta de comunicación, señalando que se han sentido descuidadas y dependientes de los medios de comunicación para obtener actualizaciones, ya que no han recibido noticias del gobierno en más de seis semanas.

Según N12, Gallant declaró que espera volver a involucrarse más intensamente en la situación de los rehenes. Sin embargo, cuando fue presionado por el representante, Gallant dijo: "Creo que surgió seriamente hace unas dos semanas o más", confirmando que el tema no se había discutido durante al menos medio mes.

Al ser preguntado sobre el impacto de la Operación Flechas del Norte en las negociaciones del acuerdo de rehenes, afirmó: "No creo que haya un vínculo directo".