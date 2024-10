Israel impide la búsqueda de Safieddine, líder de Hezbolá, según fuentes

Israel está obstaculizando los esfuerzos de búsqueda y rescate en un área donde se cree que estaba el alto líder de Hezbollah, Hashem Safieddine, cuando Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut el jueves, dijo un oficial de Hezbollah.

Safieddine es visto como un probable sucesor del ex líder Sayyed Hassan Nasrallah, quien fue asesinado en un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, conocido como Dahiyeh, el 27 de septiembre.

Su destino sigue siendo incierto.

También desaparecido un oficial de la Fuerza Quds de Irán

El alto funcionario político de Hezbollah, Mahmolud Qmati, también dijo que no tenía información sobre informes de que el líder de la élite Fuerza Quds de Irán, Esmail Qaani, no ha sido escuchado desde los ataques en Beirut a finales de la semana pasada.

Israel debería "permitir que los equipos de rescate hagan su trabajo", dijo a la televisión estatal iraquí.

Hashem Safieddine, alto cargo de Hezbolá, habla durante el funeral de Mohammed Nasser, un alto comandante de Hezbolá que murió el miércoles en un ataque israelí, según fuentes de seguridad, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, 4 de julio de 2024. (credit: REUTERS/AZIZ TAHER/FILE PHOTO)

Qmati dijo que Hezbollah ahora estaba siendo liderada conjuntamente hasta que pudiera elegir un nuevo líder, lo que llevaría tiempo.

"Lo importante es que el mando conjunto esté en su lugar", dijo.

"El método para elegir un reemplazo para el secretario general lleva tiempo y requiere circunstancias apropiadas, y por esa razón hoy nos conformamos con un mando conjunto temporal", dijo.

Qmati dijo que el cuerpo de Nasrallah permanecía en Líbano y que sería enterrado en los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una gran influencia, cuando las condiciones lo permitan.

Israel ha matado a gran parte del comando militar y el liderazgo senior de Hezbollah en casi un año de combates que comenzaron cuando Hezbollah abrió un frente en solidaridad con los palestinos el día después del ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel.

El conflicto se ha expandido rápidamente en las últimas semanas, con Israel rechazando un impulso respaldado por Estados Unidos para un alto al fuego, matando a Nasrallah y lanzando una extensa campaña aérea que ha golpeado pueblos y aldeas libanesas y dejado a 1,2 millones de personas desplazadas, según cifras del gobierno libanés.