Mayoría de israelíes desea finalizar la guerra, 77% prioriza traer a los rehenes a casa - encuesta

La mayoría de los israelíes piensan que es hora de poner fin a la Guerra entre Israel y Hamas, según una reciente encuesta del Instituto de Democracia de Israel.

Aproximadamente el 53% de la muestra total, el 45% de los judíos y el 93% de los árabes piensan que es hora de poner fin a la guerra, según la encuesta, mientras que el 43% de los judíos, el 5% de los árabes y el 36% de la muestra total piensan que no es el momento de poner fin a la guerra.

Cuando se les preguntó cuál es la razón principal por la que la guerra debería terminar, el 53% de los israelíes dijo que debería terminar porque su "continuación pone en peligro a los rehenes." El cincuenta y seis por ciento de los judíos y el 45% de los árabes dijeron que los rehenes eran la razón principal por la que la guerra debería terminar.

El siguiente grupo más grande, el 16%, dijo que la guerra debería terminar para permitir que la dirección de Israel y las FDI centren su atención en el frente norte.

El quince por ciento de los judíos y el once por ciento de los árabes dijeron que la guerra debería terminar porque "la lucha ya ha logrado la mayor parte de lo que se puede lograr".

Una protesta condenando el asesinato del líder de Hamás Ismail Haniyeh en Irán, en Sidón, Líbano, 31 de julio de 2024. (credit: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS)

La encuesta del lunes también examinó lo que el país pensaba que debería ser el "objetivo principal" de la guerra al elegir entre traer de vuelta a los rehenes y derrocar a Hamas. Aproximadamente el 77% de los israelíes dijo que traer de vuelta a los rehenes debería ser la primera prioridad, mientras que solo el 12% dijo que derrocar a Hamas debería ser la primera prioridad.

Creciente apoyo a traer de vuelta a los rehenes en lugar de derrocar a Hamás

El número de aquellos que han elegido traer de vuelta a los rehenes como primera prioridad a expensas de derrocar a Hamas ha aumentado constantemente desde enero, cuando el 47% eligió traer de vuelta a los rehenes y el 42% dijo que derrocar a Hamas era lo más importante.

La encuesta también examinó las opiniones israelíes sobre el derecho de los palestinos a su propio estado. Un 39% de la muestra total dijo que los palestinos tienen derecho a su propio estado, mientras que el 52% cree que no.

Cuando se observan las opiniones judías sobre esta pregunta, solo el 28% de los judíos creen que los palestinos tienen derecho a su propio estado, mientras que el 61% piensa que no lo tienen.

Al analizar las respuestas de la población judía desglosadas por orientación política, una gran mayoría de israelíes en el ala política de izquierda (73%) creen que los palestinos tienen derecho a su propio estado, el 39% de los del centro político piensan que lo tienen, y el 12% de las personas en la derecha piensan que lo tienen.

Al mirar la opinión pública sobre las elecciones, el 47% de los israelíes piensan que las elecciones para el gobierno de Israel deberían realizarse en 2024, el 16% piensa que deberían realizarse en 2025, y el 33% cree que el gobierno debería completar su mandato completo y las elecciones deberían realizarse en 2026.

A los encuestados se les pidió que calificaran el desempeño de quienes participaron en las negociaciones de rehenes en una escala del uno al cinco. Entre los judíos, la calificación promedio del Primer Ministro Benjamin Netanyahu fue de 2.34 sobre cinco. Entre los árabes, fue de 1.36. Su puntaje en la muestra total fue de 2.17.

Los países mediadores recibieron una puntuación promedio de 2.19 sobre cinco, y al equipo negociador se le otorgó una puntuación de 2.76 sobre cinco.

También se pidió a los encuestados que calificaran a otros líderes por su desempeño desde el 7 de octubre. El Ministro de Defensa Yoav Gallant obtuvo una calificación de 2.67, y el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, recibió un 2.75.

Cuando se les preguntó sobre el funcionamiento de las FDI, el 76% calificó las capacidades de combate de las FDI con un cuatro o cinco sobre cinco. Al observar la conducta ética de las FDI, el 83% de los judíos la calificaron con un cuatro o cinco sobre cinco, mientras que el 9% la calificó con un tres sobre cinco y el 6% la calificó con un uno o dos sobre cinco.

Para los encuestados árabes, el 67.5% calificó la conducta ética de las FDI con un uno o dos sobre cinco, el 15% la calificó con un tres sobre cinco, y el 14% la calificó con un cuatro o cinco sobre cinco.

En la muestra total, el 71% calificó la conducta ética de las FDI con un cuatro o cinco sobre cinco, el 10% la calificó con un tres sobre cinco, y el 17% la calificó con un uno o dos sobre cinco.

La encuesta también preguntó a los encuestados si apoyan investigar a los soldados "cuando surjan sospechas de maltrato a palestinos de Gaza que están detenidos por las FDI".

Alrededor del 61.5% de los judíos se oponían a tales investigaciones, mientras que el 34.5% las apoyaba. Entre los árabes, el 75% las apoyaba y el 21% estaba en contra.

Hubo diferencias significativas a lo largo de líneas políticas entre la población judía, con el 76.5% de los israelíes de izquierda apoyando la investigación de soldados en estas circunstancias y el 51.5% de los del centro apoyándola. El 78% de los judíos de derecha se oponían a estas investigaciones.