Oraciones por rehén tailandés en Gaza se escuchan desde una iglesia rural

Dentro de una iglesia en el noreste de Tailandia, la familia Sriaoun se reunió el domingo, sus voces subiendo y bajando en canción, lágrimas rodando por los ojos de algunos, mientras rezaban por el regreso seguro de su hijo mayor.

Watchara Sriaoun, de 32 años, es uno de los seis tailandeses que se cree están cautivos de Hamas desde que comenzó la guerra en octubre pasado.

Durante un año, la familia Sriaoun y sus compañeros de iglesia han rezado todas las semanas por su regreso. Pero ha habido pocas noticias.

"Solo podemos rezar a Dios", dijo Wiwwaro Sriaoun, madre de Watchara. "Pedir a la gente no nos da respuestas, ni siquiera el jefe de la aldea o el cacique pueden confirmar nada".

Un año después

Al menos 240 personas, israelíes y extranjeras, fueron secuestradas a Gaza el 7 de octubre de 2023 por terroristas de Hamas que irrumpieron en la frontera con Israel y mataron a unas 1,200 personas.

El ataque provocó una ofensiva israelí que, en los últimos 12 meses, ha sido combatida contra Hamas en Gaza.

Los pistoleros de Hamas mataron a 41 tailandeses y secuestraron a 30 trabajadores tailandeses durante el ataque del 7 de octubre. Se cree que seis tailandeses aún están siendo retenidos por Hamas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia.

La semana pasada, el primer ministro tailandés Paetongtarn Shinawatra, en conversaciones con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, solicitó apoyo para la liberación de los rehenes tailandeses restantes, según un comunicado del gobierno.

Antes de que estallara el conflicto, unos 30,000 trabajadores tailandeses laboraban en el sector agrícola, convirtiéndose en uno de los grupos de trabajadores migrantes más grandes de Israel.

Watchara y su hermano menor fueron a Israel en 2020, con la esperanza de saldar la deuda familiar de unos 300,000 bahts ($8,971) y ganar dinero para los gastos médicos de su padre.

Juntos, enviaban 50,000 bahts a casa cada mes para ayudar a pagar la deuda y renovar la casa familiar en la región rural de Tailandia.

Su hermano menor ha regresado a casa a petición de su madre.

Con parte de los 3 millones de baht de compensación que el gobierno israelí les dio en julio, la familia pagó sus deudas y compró un terreno que Watchara había prometido comprar para su madre.

Pero la ausencia de Watchara se siente todos los días, especialmente por su hija de nueve años, Irada, quien también perdió a su madre en agosto.

"Deseo que esta brutal guerra termine", dijo Wiwwaro, con lágrimas en los ojos.

"Todos han sufrido lo suficiente, y yo también he sufrido, esperando a mi hijo".