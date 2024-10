Las FDI refuerzan su presencia en Líbano con más divisiones

La FDI amplió el lunes a tres divisiones en la invasión del sur de Líbano, añadiendo la División 91 a las Divisiones 98 y 36. Las fuentes añadieron que la fuerza de invasión podría aumentar en el futuro.

El número máximo que utilizó la FDI en Gaza al inicio de la guerra en octubre-noviembre de 2023 fue de cinco divisiones completas, y dependiendo de los tamaños de las divisiones variables, podría oscilar generalmente entre 25,000-50,000 tropas, aunque el ejército no especificó ningún número en este caso en particular.

El aumento masivo después de que la División 98 invadiera Líbano sola el 30 de septiembre podría señalar un esfuerzo para destruir más rápidamente las armas de Hezbolá en el sur de Líbano o una estrategia en evolución para presentar una fuerza más robusta para mantener la zona como una carta de negociación para futuras negociaciones sobre un nuevo equilibrio de seguridad entre Israel y Hezbolá.

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, realizó el viernes una evaluación de la situación y una visita a la 210ª División en la frontera de los Altos del Golán junto con el Comandante en Jefe del Mando Norte, MG Ori Gordin, y el Comandante en Jefe de la 210ª División, BG Yair Peli. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

Golpeando a Hezbolá en Beirut

Las FDI también dijeron que recientemente habían atacado más de 100 objetivos de Hezbolá en Beirut.

Fuentes militares dijeron que Hezbolá ha tenido un proyecto masivo para intentar llevar sus armas desde el sur de Líbano hasta Beirut para protegerlas de la invasión de las FDI, pero que el ejército ha seguido estos esfuerzos y está actuando agresivamente para frustrarlos.

Fuentes de las FDI dijeron que la inteligencia ha sido más sólida con los objetivos de Hezbolá que con los de Hamas en llevar al grupo terrorista libanés a sus rodillas mucho más rápido debido a una combinación de diferentes factores, incluida la estructura de Hezbolá, así como una mayor inversión en inteligencia sobre el grupo terrorista durante años.

Hezbolá lanzó cohetes al Norte a primeras horas del lunes, hiriendo a nueve, mientras las fuerzas israelíes parecían dispuestas a expandir las incursiones terrestres en el sur de Líbano en el primer aniversario del 7 de octubre.

Hezbolá respaldado por Irán dijo que había apuntado a una base militar al sur de Haifa con misiles Fadi 1 y lanzado otro ataque en Tiberíades, a 65 km (40 millas) de distancia. Ocho personas resultaron heridas en Haifa y una en Tiberíades.

Los ocho fueron evacuados al Campus de Atención Médica Rambam para recibir tratamiento médico. Entre ellos se encontraba un joven de 13 años levemente herido, mientras que otros dos resultaron heridos moderadamente por vidrios rotos. Tres personas sufrieron lesiones leves por cristales rotos, dos resultaron levemente heridas mientras se dirigían a un área protegida y una persona fue tratada por ansiedad.

Un joven de 22 años resultó gravemente herido en el área de Tiberias por metralla y fue evacuado al Centro Médico Tzafon para recibir tratamiento médico. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hezbolá dijo que apuntó a áreas al norte de Haifa con misiles en un segundo ataque más tarde el lunes.

La Fuerza Aérea Israelí dijo que estaba llevando a cabo bombardeos extensos de objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano, y que dos soldados murieron en combates en la zona fronteriza, elevando hasta el momento la cifra de muertos militares dentro del Líbano a 11: St.-Sgt.-Maj. (res.) Etay Azulay, 25, y el Oficial de Rango Jefe (res.) Aviv Magen, 43.

También dijo que llevó a cabo un ataque selectivo en los suburbios del sur de Beirut, donde se podía ver una densa columna de humo.

El Ministerio de Salud del Líbano dijo que 10 bomberos murieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio municipal en la ciudad fronteriza de Bint Jbeil, y que otros ataques aéreos el domingo mataron a 22 personas en una franja de pueblos del sur y este.

Las FDI dijeron que estaban aliviando parcialmente algunas restricciones para los residentes en áreas del norte de Israel que se impusieron después de que Hezbolá aumentara la intensidad de su fuego de cohetes transfronterizo desde el Líbano en las últimas semanas.

El ejército dijo que "la escala de actividad cambiará de Actividad Limitada a Actividad Parcial", agregando que las actividades educativas en esas áreas ahora pueden llevarse a cabo si están adyacentes a refugios antiaéreos u otras salas seguras.

"El resto de las pautas del país permanecen sin cambios", dijo.

El portavoz árabe de las FDI también emitió una advertencia urgente el lunes de que las personas deberían evitar estar en la playa o en barcos en la costa del Líbano desde el río Awali hacia el sur hasta nuevo aviso.

Los suburbios del sur de Beirut, densamente poblados, fueron bombardeados durante la noche mientras Israel extendía una campaña aérea en el área donde Hezbolá tiene su sede.

Gran Bretaña ha retirado a las familias de su personal de la embajada que trabaja en Israel debido a la escalada de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá y al riesgo de un conflicto regional más amplio.

Israel acusa a Hezbolá de incrustar deliberadamente sus centros de mando y armamento debajo de edificios residenciales en el corazón de Beirut.

Hezbolá inició el conflicto el año pasado, lanzando cohetes contra Israel el 8 de octubre de 2023, en un gesto de solidaridad con Hamas. Después de un año de intercambios de fuego entre los dos adversarios que estaban mayormente limitados a la región fronteriza, el conflicto ha escalado significativamente.