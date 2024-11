Hallan en Gaza camiseta de soldado israelí desaparecida hace 13 años

Soldados reservistas de las FDI que buscaban en un apartamento en Beit Hanun en Gaza se toparon con un descubrimiento inesperado: una camiseta desgastada que pertenecía a un soldado de combate de Najal de hace 13 años.

Inicialmente, los soldados pensaron que podría estar relacionada con las víctimas de la masacre del 7 de octubre o con los rehenes tomados por Hamas. Sin embargo, una investigación más detallada reveló una historia diferente, una que rastreaba el viaje de la camiseta hasta un residente en Gaza.

Israel Shlak, un joven de 29 años de Beersheba, compartió su experiencia: "Mientras realizábamos búsquedas en Beit Hanun, entramos en una casa aparentemente común que se asemejaba a la oficina de un dentista. En su interior encontramos banderas de Fatah y procedimos a abrir cajones en busca de armas. Fue entonces cuando encontré la camiseta doblada ordenadamente en uno de los cajones. Se la mostré a nuestro oficial al mando, y comenzamos a preguntarnos si tenía alguna conexión con los rehenes o la masacre del 7 de octubre."

Sin forma alguna de verificar el origen de la camiseta, los soldados decidieron llevarla consigo. Luego, Shlak y sus camaradas se embarcaron en una misión para descubrir al verdadero dueño.

"Llevé la camiseta en mi bolsa y se la entregué a mi compañero para guardarla. Después de completar nuestra misión, me puse en contacto con Najal para determinar al propietario legítimo. Su emoción era palpable y ansiosamente intentaron encontrarlo", explicó.

El chaleco de un soldado de combate de la patrulla Nahal fue encontrado dentro de un armario en el corazón de Gaza (credit: official site)

El misterio de la camiseta de un soldado de combate de las FDI en un armario de Gaza

Ingresa E., un médico de combate de la unidad multidimensional (Unidad 888 "Refaim", una fuerza de tarea de operaciones especiales combinada) que también estaba en Gaza en ese momento. E. explicó: "Yo era parte del escuadrón de patrulla de élite de Najal, como se indicaba en la camiseta. Cuando terminé mi servicio, trabajé con jóvenes estadounidenses y, durante nuestra despedida, intercambiamos camisetas. Había un aprendiz que admiraba profundamente, que participaba activamente en iniciativas de paz y trabajaba para resolver el conflicto israelí-palestino. Incluso después de separarnos, continuó su participación en varias reuniones con palestinos de Gaza y Cisjordania."

E. continuó diciendo: "Mencionó que regaló la camiseta sin mangas a alguien de uno de los grupos. Mientras investigaba, empecé a sospechar que la camiseta sin mangas podría ser realmente mía."

¡Después de 13 largos años, la camiseta sentimental finalmente ha regresado a su legítimo dueño!

"Tan pronto como Najal publicó sobre la camiseta sin mangas, la reconocí inmediatamente como mía", dijo E. "La camiseta sin mangas será devuelta al patrullero, y planeamos enmarcarla y exhibirla junto a otros recuerdos de Najal".