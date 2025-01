Israel y Hamás acuerdan trato de rehenes y cese al fuego en Gaza

El presidente electo de EE. UU., Donald Trump, anunció el miércoles por la noche que se había alcanzado un acuerdo de alto el fuego por los rehenes y que serán "liberados pronto", en una publicación en Truth Social.

WE HAVE A DEAL FOR THE HOSTAGES IN THE MIDDLE EAST. THEY WILL BE RELEASED SHORTLY. THANK YOU!Donald Trump Truth Social 12:01 PM EST 01/15/25