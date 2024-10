La plata rompe el nivel de los $33 con una subida del 5% y el oro marca un récord histórico

En un giro dramático de eventos para los inversionistas en metales preciosos, la plata ha superado la barrera de $33 por onza, registrando un notable aumento del 5%. Este avance se produce mientras el oro continúa con su racha de récords, alcanzando un nuevo máximo histórico de $2,716 por onza. El mercado de metales preciosos está presenciando un impulso sin precedentes, impulsado por una combinación de tensiones geopolíticas, incertidumbres económicas y cambios en el sentimiento de los inversionistas.

Puntos clave:

El precio de la plata salta a $33,10

El oro alcanza un nuevo récord de $2.716 la onza

Los analistas predicen una subida de los precios de la plata, citando indicadores técnicos

La alianza BRICS sugiere un nuevo sistema de pagos potencialmente respaldado por oro

La preocupación por la deuda nacional de EE.UU. y la inestabilidad del mercado inmobiliario impulsan la subida de los metales preciosos

Análisis técnico y objetivos de precio

Los inversores están observando de cerca posibles formaciones técnicas en el gráfico de precios de la plata. Algunos analistas sugieren que estos patrones podrían indicar un mayor alza en los precios de la plata. Si bien las predicciones varían, el precedente histórico respalda la posibilidad de movimientos de precios significativos en la plata. Entre 2001 y 2011, los precios de la plata se dispararon desde menos de $5 por onza hasta $50 por onza, lo que representa un aumento de 10 veces.

Sistema de Pagos BRICS y Oro

Informes sugieren que la alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está desarrollando un nuevo sistema de pagos. Algunas fuentes afirman que este sistema puede incluir oro como opción de pago, posiblemente como parte de una estrategia para reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional. Sin embargo, la confirmación oficial de estos detalles aún está pendiente.

Las preocupaciones económicas impulsan la demanda

El aumento en los precios de los metales preciosos ocurre en medio de crecientes preocupaciones económicas:

Deuda nacional de EE.UU.: La deuda nacional ha experimentado un aumento significativo en las últimas semanas. Política de la Reserva Federal: Se especula con la posibilidad de que la Fed se vea obligada a recortar los tipos de interés debido a la situación financiera del país, más que por el enfriamiento de la inflación. Inestabilidad del mercado inmobiliario: Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos cayeron un 17,7% en una sola semana, el mayor descenso desde abril de 2020. Posible cambio en los patrones de inversión: Con billones de dólares actualmente estacionados en cuentas del mercado monetario, existe la posibilidad de una afluencia significativa a los metales preciosos si los inversores pierden la confianza en los refugios seguros tradicionales.

Analistas del Banco de América han declarado en particular que "el oro es el último activo refugio seguro en pie", citando riesgos para los bonos del Tesoro de EE.UU. debido a los niveles crecientes de deuda.

Análisis Personal

El actual aumento en los precios de la plata y el oro refleja una combinación de incertidumbres económicas, tensiones geopolíticas y rupturas técnicas. Aunque algunas predicciones para los futuros precios de la plata pueden parecer ambiciosas, la volatilidad histórica de los mercados de metales preciosos sugiere que movimientos significativos son posibles.

Sin embargo, los inversores deben abordar estas proyecciones con cautela. El mercado de metales preciosos es conocido por su volatilidad y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Además, el potencial papel del oro en el sistema de pagos de los BRICS, aunque significativo, todavía está en desarrollo y su impacto completo está por verse.

Conclusión

A medida que las dinámicas económicas globales continúan cambiando, es probable que los metales preciosos sigan siendo el foco de atención para los inversores que buscan diversificar sus carteras y protegerse contra las incertidumbres económicas. Las condiciones del mercado actual ciertamente proporcionan una narrativa convincente para los partidarios de los metales preciosos, pero como siempre, los inversores individuales deben llevar a cabo su propia investigación y considerar sus situaciones financieras personales antes de tomar decisiones de inversión.

Este artículo sólo tiene fines informativos. Las opiniones y análisis aquí contenidos son los del autor y no constituyen asesoramiento financiero. El Jerusalem Post (JPost.com) no respalda ni recomienda ninguna inversión basada en esta información. Los inversores deben considerar su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión. Se recomienda consultar a un asesor financiero cualificado. JPost.com no se hace responsable de ninguna pérdida de inversión derivada del uso de esta información. La información proporcionada tiene únicamente fines educativos y no debe considerarse asesoramiento comercial o de inversión.