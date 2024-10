Bank of America: El oro, el refugio seguro ante la creciente deuda de EE.UU.

En una evaluación contundente del panorama económico actual, Bank of America ha emitido una advertencia de que el oro podría ser el último refugio seguro restante para los inversores mientras Estados Unidos lidia con una deuda nacional en constante aumento. Este pronunciamiento se produce mientras el metal precioso continúa estableciendo nuevos máximos históricos, reflejando crecientes preocupaciones sobre la estabilidad de activos tradicionales de refugio seguro como los bonos del Tesoro de EE. UU.

Los analistas de Bank of America pintan un panorama preocupante de la situación fiscal de EE. UU. La deuda nacional, que recientemente superó los $35.7 billones, se proyecta que alcance niveles sin precedentes en los próximos tres años. Esta trayectoria ha alterado la relación tradicional entre el oro y factores macroeconómicos como las tasas de interés, haciendo que el metal sea cada vez más atractivo para los inversores que buscan estabilidad.

En un cambio significativo, el Banco de América sugiere que el oro se ha convertido en una opción de inversión más segura que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Este cambio se atribuye a los crecientes riesgos asociados con lo que el banco describe como una "inminente crisis de deuda". A medida que los Estados Unidos continúan acumulando deuda a un ritmo alarmante, la percepción de seguridad de los bonos del gobierno está siendo cuestionada.

