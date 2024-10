Precios de la plata se disparan: bancos pierden miles de millones de dólares

Los precios de la plata se dispararon más del 6% ayer, rompiendo la marca crucial de 33,6 dólares por onza y enviando ondas de choque a través de los mercados globales. El aumento ha puesto en riesgo a cinco grandes bancos de EE. UU. de sufrir pérdidas masivas, potencialmente en miles de millones, debido a sus fuertes posiciones cortas en el metal precioso.

Según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC), el interés abierto en contratos de futuros de plata ha alcanzado un asombroso 141,580 contratos, cada uno representando 5,000 onzas de plata. Esto se traduce en un total de 707,900,000 onzas, casi equivalente a la producción global de plata de un año.

Con los precios de la plata subiendo 1.84 dólares por onza, estas posiciones cortas ahora están en números rojos por un estimado de 1.3 mil millones de dólares. Fuentes cercanas al asunto informan que los futuros de oro están experimentando una tendencia similar, con cortos de papel bajando más de 1.5 mil millones de dólares.

La magnitud de esta posición corta es particularmente alarmante dado que se informa que está concentrada entre solo cinco bancos de Estados Unidos. Los analistas de la industria se cuestionan cómo un grupo tan reducido de instituciones podría asumir una posición corta que representa toda la producción minera mundial de plata de un año.

Los críticos argumentan que este nivel de venta en corto crea presión artificial a la baja en los precios de la plata, potencialmente suprimiendo su verdadero valor a pesar de una fuerte demanda industrial de sectores como vehículos eléctricos, paneles solares, aplicaciones militares, aeroespaciales y electrónicos.

Esta paradoja surge de la desconexión entre los contratos de papel y el metal físico. Los bancos pueden vender en corto cantidades excesivas de 'plata de papel' sin poseer o tomar prestado el metal real, lo que les permite manipular los precios a la baja incluso cuando la demanda física aumenta.

La situación ha generado preocupaciones sobre la integridad del mercado y la posibilidad de una escasez de suministro que podría perjudicar a industrias que dependen de la plata. Algunos observadores del mercado temen que un fuerte aumento en los precios de la plata obligue a estos bancos a recomprar grandes cantidades de plata para cubrir sus posiciones cortas, lo que podría llevar a pérdidas de miles de millones.

A medida que esta historia se desarrolla, aumentan las llamadas para una mayor supervisión regulatoria de estas prácticas para garantizar una justa determinación de precios y estabilidad del mercado en el sector de metales preciosos.

La Academia de la Plata, un grupo de vigilancia de la industria, resumió el sentimiento de muchos observadores: "Este comportamiento socava la integridad del mercado y podría tener consecuencias de gran alcance tanto para el sector financiero como para las industrias que dependen de precios estables de la plata".

Esta es una historia en desarrollo. Más actualizaciones seguirán a medida que se disponga de nueva información.

Fuente: La Academia de la Plata

