Si no tienes oro, no conoces ni de historia ni de economía - Ray Dalio

En una reciente serie de entrevistas, el inversionista multimillonario Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, el fondo de cobertura más grande del mundo, ha dado la voz de alarma sobre un inminente cambio de paradigma económico que podría remodelar drásticamente el panorama financiero. Dalio, conocido por su profundo entendimiento de la historia económica y los ciclos del mercado, está instando a los inversionistas a reconsiderar sus estrategias de cartera, con un énfasis particular en la asignación de oro.

"Si no tienes oro, no conoces ni la historia ni la economía", afirmó Dalio enfáticamente, subrayando el papel crucial del metal precioso en la navegación de las turbulentas aguas económicas que se avecinan.

Las preocupaciones de Dalio se derivan de lo que percibe como niveles insostenibles de deuda gubernamental y corporativa, junto con políticas agresivas de los bancos centrales que están devaluando las monedas. Predice que en los próximos 18 meses podríamos presenciar una contracción económica significativa y una reestructuración de la deuda y las finanzas que tomará desprevenidos a muchos.

"Actualmente nos encontramos en la fase tardía y peligrosa del ciclo de deuda a largo plazo", explicó Dalio. "Los niveles de deuda de activos y pasivos han alcanzado tales alturas que se ha vuelto desafiante ofrecer a los prestamistas acreedores una tasa de interés lo suficientemente alta en relación a la inflación."

El gurú de inversiones vislumbra un escenario desafiante en el que el Tesoro de los Estados Unidos se verá obligado a emitir cantidades sustanciales de deuda, potencialmente superando la demanda disponible. Esto podría llevar a tasas de interés significativamente más altas o a una extensa impresión de dinero por parte de la Reserva Federal, devaluando aún más la moneda.

Ante estas proyecciones, Dalio aboga por una asignación mínima del 10-15% en oro en las carteras de inversión. Él ve el oro como un diversificador crucial y un cobertor contra la devaluación de la moneda y las incertidumbres geopolíticas.

"El oro cumple un propósito. En primer lugar, es un diversificador frente a otros activos", explicó Dalio. "Tenemos esta cosa de riesgo, sin riesgo. También tenemos un sistema monetario... Hay un riesgo allí."

La recomendación de Dalio llega en un momento en que los bancos centrales globales están adquiriendo cantidades récord de oro, con 2024 viendo los niveles más altos de adquisición desde 1967. Esta tendencia, junto con el rendimiento histórico del oro durante épocas de turbulencia económica, respalda el consejo de Dalio.

El inversor multimillonario también advierte contra la excesiva dependencia de las inversiones tradicionales en acciones, sugiriendo que los rendimientos decrecientes pueden estar en el horizonte para aquellos sobreexpuestos a acciones y activos similares a acciones.

"Creo que es poco probable que sean buenas inversiones reales", advirtió Dalio. "Los que probablemente lo harán mejor serán aquellos que se desempeñen bien cuando el valor del dinero se está depreciando y los conflictos nacionales e internacionales son significativos, como el oro".

Mientras el mundo financiero lidia con estos desafíos inminentes, las perspicaces de Dalio ofrecen una perspectiva sobria sobre la necesidad de una diversificación estratégica de cartera. Su énfasis en el oro como una fuerza estabilizadora en tiempos de incertidumbre sirve como un llamado de atención para los inversores a reevaluar su enfoque para la preservación y el crecimiento de la riqueza en un panorama económico en evolución.

Con más de 50 años de experiencia y un historial de navegación exitosa a través de importantes cambios económicos, las advertencias y recomendaciones de Ray Dalio probablemente resonarán profundamente dentro de la comunidad de inversionistas, potencialmente catalizando un cambio significativo hacia la asignación de oro en los próximos meses.

