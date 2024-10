El consumo de plata por parte del ejército podría superar la demanda industrial

Síguenos en X para noticias sobre metales preciosos @JPost_Metals

Si bien el papel de la plata en la electrónica de consumo y la energía renovable es bien conocido, un aspecto menos discutido de su demanda industrial radica en los ámbitos a menudo secretos de la tecnología militar y aeroespacial.

Un análisis reciente sugiere que el uso de plata por parte del ejército puede ser sustancialmente mayor que cualquier otra categoría de la industria, incluidos la electrónica, los paneles solares y la demanda de inversión combinados. Esta información, dada a conocer por expertos en el mercado de la plata, plantea preguntas significativas sobre la transparencia de los datos de demanda de plata y el impacto potencial en los futuros precios de la plata.

La Demanda Militar Oculta de Plata

Durante años, el mercado de la plata se ha centrado en aplicaciones industriales como la electrónica, los paneles solares y los dispositivos médicos como los principales impulsores de la demanda. Sin embargo, cinco agencias del gobierno de EE. UU., incluidas el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, el Departamento del Interior y el Servicio Geológico de EE. UU., han dejado de informar colectivamente sobre las existencias de plata desde 1995-1996.

El apetito del ejército por la plata está bien documentado y fue notable durante el Proyecto Manhattan, el exitoso intento de Estados Unidos de construir la primera arma nuclear operativa.

En total secreto, Estados Unidos retiró 430 millones de onzas de plata del Depósito de Lingotes de West Point para convertir barras de plata de 1,000 onzas en lingotes cilíndricos y enrollarlos en bobinas magnéticas.

Acciones como estas, que han salido a la luz en los últimos años, han llevado a muchos inversionistas de plata a desconfiar de la información divulgada por el gobierno sobre su uso del metal blanco.

Las aplicaciones militares de la plata, a menudo subestimadas u omitidas de los datos oficiales, incluyen:

Cohetes y misiles

Bombas y proyectiles

Aviones de combate

Satélites

Tanques y submarinos

Torpedos

Gafas de visión nocturna

Dispositivos de comunicación

Sistemas de radar

Tecnología espacial

Tecnología nuclear

La demanda militar oculta de plata podría superar potencialmente las aplicaciones industriales a medida que avanzamos en el tiempo y la tecnología. Las crecientes tensiones geopolíticas y conflictos potenciales podrían impulsar este aumento, haciendo que el papel de la plata en las aplicaciones militares sea cada vez más significativo. Este cambio podría tener un impacto sustancial en el mercado general de la plata, potencialmente influenciando los precios y la dinámica de la oferta.

El ejército utiliza la plata por una variedad de razones, incluyendo:

Conductividad: La plata es un excelente conductor de la electricidad, lo que la hace ideal para su uso en componentes eléctricos como cables, interruptores y conectores. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares, donde la fiabilidad y el rendimiento son fundamentales.

La plata es un excelente conductor de la electricidad, lo que la hace ideal para su uso en componentes eléctricos como cables, interruptores y conectores. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares, donde la fiabilidad y el rendimiento son fundamentales. Propiedades antimicrobianas: La plata tiene propiedades antimicrobianas naturales que pueden ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. Por eso es ideal para su uso en equipos médicos, como catéteres y apósitos para heridas, así como en aplicaciones militares en las que la higiene es importante.

La plata tiene propiedades antimicrobianas naturales que pueden ayudar a prevenir el crecimiento de bacterias y hongos. Por eso es ideal para su uso en equipos médicos, como catéteres y apósitos para heridas, así como en aplicaciones militares en las que la higiene es importante. Resistencia a la corrosión: La plata es muy resistente a la corrosión, lo que la convierte en un material duradero y resistente para su uso en entornos difíciles. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares, donde los equipos pueden estar expuestos a condiciones climáticas extremas, agua salada u otras sustancias corrosivas.

La plata es muy resistente a la corrosión, lo que la convierte en un material duradero y resistente para su uso en entornos difíciles. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares, donde los equipos pueden estar expuestos a condiciones climáticas extremas, agua salada u otras sustancias corrosivas. Reflectividad: La plata es un metal altamente reflectante, por lo que es ideal para su uso en espejos, óptica y otras aplicaciones en las que la reflexión de la luz es importante. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares como equipos de visión nocturna y sistemas láser.

La plata es un metal altamente reflectante, por lo que es ideal para su uso en espejos, óptica y otras aplicaciones en las que la reflexión de la luz es importante. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares como equipos de visión nocturna y sistemas láser. Conductividad térmica: La plata es un buen conductor del calor, por lo que es ideal para disipadores térmicos y otras aplicaciones en las que la disipación del calor es importante. Esto es especialmente importante en aplicaciones militares como equipos electrónicos y sistemas de armamento.

Es importante tener en cuenta que la demanda de plata del ejército está clasificada, y hay información limitada disponible para el público sobre las aplicaciones específicas de la plata en equipos militares. Sin embargo, es probable que las propiedades mencionadas anteriormente sean algunos de los factores más importantes que impulsan la demanda de plata por parte del ejército. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Otras Aplicaciones Industriales de la Plata

Si bien el uso militar puede estar subestimado, el papel de la plata en varias industrias está bien documentado:

1. Fotovoltaica (energía solar):

La plata se utiliza como tinta conductora en las células fotovoltaicas

La demanda mundial de plata para la fotovoltaica ha crecido a una tasa anual compuesta del 12% en la última década

China lidera ahora la fabricación de paneles solares, con el 60% de la producción mundial

2. Aplicaciones médicas:

La plata tiene potentes propiedades antibacterianas

Se utiliza en sistemas de agua de hospitales, catéteres, mobiliario y herramientas quirúrgicas

Los vendajes con plata son eficaces para curar heridas por quemaduras

La nanotecnología utiliza la plata como agente antimicrobiano

3. Fotografía:

En su día fue el mayor consumidor de plata, con un máximo en 1999 del 25% de la fabricación total

La demanda ha disminuido debido a la fotografía digital, pero sigue siendo importante en aplicaciones de rayos X

4. Otros usos industriales:

Aleaciones de soldadura

Baterías y baterías de vehículos eléctricos

Odontología

Recubrimientos de vidrio

Chips LED

Chips RFID

Semiconductores

Pantallas táctiles

Depuración de aguas

La Magnitud de la Demanda Industrial

Los usos industriales representan más de la mitad de la demanda anual de plata en todo el mundo en los últimos cinco años

Los mayores consumidores para aplicaciones industriales son EE.UU., Canadá, China, India, Japón, Corea del Sur, Alemania y Rusia

Dependencia de Estados Unidos de Importaciones de Plata

Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de plata:

En 2021, Estados Unidos importó 6.500 millones de toneladas de plata

Estados Unidos depende en un 79% de las importaciones para cubrir sus necesidades de plata

De 2017 a 2020, México aportó el 47% de estas importaciones, seguido del 23% de Canadá

La Omisión de la Plata de las Listas de Materiales Críticos

A pesar de su papel crucial en aplicaciones militares e industriales, la plata está conspicuamente ausente de las listas oficiales de materiales críticos publicadas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2022.

Ni la plata ni el oro lograron entrar en la lista. Esta ausencia ha generado debate, ya que la importancia estratégica de la plata sigue creciendo en varias industrias, con una demanda en aumento a nivel mundial.

Se muestra un gráfico que revela la cantidad de reservas de plata que posee el Tesoro de los Estados Unidos desde 1940 hasta 2020.CPM Grou (credit: CPM Group)

Con las aplicaciones críticas de la plata y la creciente demanda industrial, muchos expertos cuestionan si su exclusión podría justificar una reevaluación.

Implicaciones para el mercado de la plata

La combinación de la significativa demanda militar y las diversas aplicaciones industriales podrían tener profundas implicaciones para el mercado de la plata:

Limitaciones de la oferta: Con una importante demanda de los sectores militar e industrial, el mercado de la plata puede estar más tenso de lo que se pensaba. Potencial de los precios: A medida que aumente el conocimiento de la demanda total, podrían subir los precios de la plata. Consideraciones geopolíticas: La importancia estratégica de la plata en aplicaciones militares e industriales puede suscitar un mayor interés de los gobiernos por garantizar el suministro. Transparencia del mercado: Surgen dudas sobre la exactitud e integridad de los datos oficiales sobre la demanda de plata.

Mirando hacia el futuro

La verdadera importancia estratégica de la plata en aplicaciones militares e industriales puede ser mucho mayor de lo que se reconoce públicamente, convirtiéndola en un recurso crítico para la seguridad nacional, el avance tecnológico y el crecimiento industrial.

La interacción entre la demanda militar, las aplicaciones industriales y el interés de inversión probablemente moldeará el futuro del mercado de la plata, lo que podría llevar a una significativa revalorización de este metal versátil e indispensable.

