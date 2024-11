¿Cómo El Al ganó casi un monopolio en vuelos durante la guerra Israel-Hamás?

La aerolínea de bandera El Al ha tenido un año récord. Su precio de las acciones ha aumentado en un 173% debido a que la guerra entre Israel y Hamas llevó a otras aerolíneas a cancelar vuelos, otorgando a El Al un estado cercano al monopolio en muchas rutas, reportó Globes el mes pasado.

Las ganancias netas de El Al en el segundo trimestre de 2024 fueron de $147 millones, muy por encima de los $59 millones del año anterior, reportó Reuters.

Críticos han acusado a El Al de especulación de precios, ya que algunos clientes han tenido dificultades para reservar boletos a precios cercanos a los que reservaron antes de la guerra, y otros han tenido problemas para encontrar boletos en absoluto.

La aerolínea ha declarado que está haciendo todo lo posible para responder a la "fuerte demanda y la carga inusual en la red de servicios de El Al".

La indignación de algunos consumidores por los precios de los boletos se ha visto exacerbada por las campañas de marketing de El Al en las que la compañía afirmó que estaba apoyando a los israelíes a través de la guerra y los desafíos de viaje impuestos por esta.

Avión de El Al en el aeropuerto internacional Ben Gurion. 4 de octubre de 2022 (credit: MOSHE SHAI/FLASH90)

En un comercial de El Al, se ve a israelíes en un viaje apresurándose de regreso para unirse a sus unidades de las FDI para el servicio de reservas después de recibir noticias de la masacre de Hamas el 7 de octubre. Después de no poder regresar al país con otras aerolíneas, se les dieron asientos en un vuelo de El Al para volar a casa.

La disonancia entre estos sentimientos de apoyo utilizados en el marketing y la sensación de que El Al está cobrando demasiado ha llevado a algunos consumidores a sentirse aún más explotados.

Cabe señalar que El Al estuvo a la altura de esta imagen de marketing este fin de semana cuando envió vuelos de rescate a israelíes en Ámsterdam tras ataques violentos contra los fanáticos del Maccabi Tel Aviv. El Al envió ocho vuelos completamente financiados para traer de vuelta al país a 2,000 israelíes, según la aerolínea. Sin embargo, para algunos, este paso para traer de vuelta a los israelíes varados es demasiado poco y demasiado tarde.

El Al introdujo algunas tarifas máximas en sus vuelos

El Al estableció precios máximos para algunos de sus vuelos hasta finales de noviembre, estableciendo precios máximos destinados a ayudar a los clientes a seguir pudiendo pagar los boletos, según la compañía.

Los boletos directos de ida y vuelta de la aerolínea al Aeropuerto de Heathrow en Londres estaban limitados a $877, los boletos a París a $829, a Budapest a $590 y a todos los destinos en Estados Unidos a $1998.

Los boletos directos de ida y vuelta de la aerolínea al Aeropuerto de Heathrow en Londres estaban limitados a $877, los boletos a París a $829, a Budapest a $590 y a todos los destinos en Estados Unidos a $1998.

Estos precios siguen siendo mucho más altos de lo que muchos viajeros de El Al están acostumbrados, lo que lleva a la pregunta: Si El Al puede limitar los precios para apoyar a los clientes, ¿por qué no puede limitar los precios a tarifas más bajas, más similares a lo que solían ver quienes volaban con la aerolínea?

Skyscanner explicó que los boletos de viaje aéreo se cotizaban según varios factores, incluida la demanda, los agregadores de búsqueda y las agencias de viajes. Los asientos de un avión se vendían en "cubos de precios", lo que significa que los mismos asientos se vendían a diferentes precios a medida que se agotaban todos los asientos en un cubo de precios, dejando los asientos en cubos de precios más altos.

Según Hugh Aitken, el vicepresidente de relaciones estratégicas y desarrollo de Skyscanner, "los modelos de precios de las aerolíneas son complejos, con boletos con precios lo suficientemente bajos para que los pasajeros puedan pagarlos y al mismo tiempo mantener rentables a las aerolíneas".

"Las aerolíneas utilizan algoritmos complicados para establecer sus precios que valoran factores determinantes, incluidos la naturaleza de la aerolínea (por ejemplo, ¿es una aerolínea de bajo costo o una aerolínea premium?), el itinerario y la clase de cabina", dijo.

El Al ha tenido dificultades para manejar el aumento masivo en la demanda de sus boletos, ya que la guerra entre Israel y Hamas ha llevado a muchos a sentir que El Al es la única aerolínea confiable con la que volar.

"Dada la inestabilidad de la industria de la aviación en Israel y la creciente presión en nuestros vuelos, estamos trabajando arduamente para aumentar la capacidad de asientos y ampliar nuestro horario de vuelos", dijo la CEO de El Al, Dina Ben Tal Ganancia, en un comunicado sobre los resultados financieros de El Al para el primer trimestre de 2024.

Esta demanda probablemente ha llevado a muchos consumidores a entrar en categorías de precios en las que nunca han comprado boletos antes, ya que otros compran boletos antes que ellos, dejándolos comprar boletos a precios que no reconocen. Además, es probable que la demanda también haya aumentado los precios promedio de los boletos de El Al.

Por lo tanto, los límites altos que El Al ha establecido en los boletos podrían deberse a un deseo de maximizar las ganancias, pero hay otras posibles razones para que la aerolínea no establezca el límite a precios más bajos.

Entre ellas, si El Al establece los precios "demasiado bajos", la alta demanda de boletos podría crear una situación en la que todos los boletos en el futuro cercano se agoten, dejando a los israelíes sin opciones para vuelos inmediatos.

Esto sería paralizante para el país en ciertos aspectos, dejando a los israelíes incapaces de viajar por emergencias familiares u otros asuntos urgentes.

La situación actual también ha hecho que los viajes de último minuto sean inalcanzables para aquellos que no pueden pagar altos precios de último minuto, pero estos boletos aún están disponibles para los israelíes capaces y dispuestos, o forzados por las circunstancias, a pagar esos precios.

En cuanto a los viajes aéreos, los israelíes están atrapados, y es probable que esto continúe siendo así hasta que más aerolíneas reanuden sus servicios al país.

Incluso entonces, puede que tome tiempo para que los viajeros confíen en que los desarrollos de seguridad no causarán que los vuelos de aerolíneas extranjeras se cancelen nuevamente, dejando a El Al enfrentando una demanda mucho mayor como la única aerolínea en la que los israelíes pueden depender.

El Al no proporcionó una declaración abordando el aumento de precios o límites en el momento de la publicación.