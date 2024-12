El Salvador podría tener $3 billones en oro sin extraer

En un cambio dramático de su postura ambiental anterior, El Salvador está reconsiderando su prohibición histórica de la minería de metales en 2017, con el presidente Nayib Bukele afirmando que el país está sentado en un tesoro económico potencialmente transformador.

Una historia de resistencia minera

En 2017, El Salvador acaparó titulares globales al convertirse en el primer país del mundo en prohibir completamente la minería de metales. La decisión, implementada durante el mandato del presidente Salvador Sánchez Cerén, fue motivada por serias preocupaciones sobre los riesgos ambientales y de salud asociados con las operaciones mineras, especialmente el uso de químicos dañinos como el cianuro y el mercurio.

La prohibición fue ampliamente respaldada por comunidades rurales y ambientalistas que habían sido testigos de los devastadores impactos ambientales y de salud de las actividades mineras. Este movimiento progresista inspiró acciones similares en países vecinos, con Costa Rica, Honduras y Panamá implementando varias restricciones a las operaciones mineras.

La Audaz Visión de Bukele

Ahora, el presidente Nayib Bukele está desafiando esta prohibición de larga data, afirmado que El Salvador está pasando por alto una enorme oportunidad económica. En una serie de declaraciones provocativas en la plataforma de redes sociales X, Bukele afirma que el país potencialmente tiene "los depósitos de oro más grandes por kilómetro cuadrado en el mundo".

Según estudios preliminares citados por el presidente, las reservas de oro de El Salvador podrían valer asombrosamente tres billones de dólares, lo que representa más del 8,800% del PIB actual del país. Bukele sostiene que la extracción de solo el 4% de los depósitos de oro del país podría generar $131 mil millones, lo que sería equivalente al 380% del PIB actual.

DIOS COLOCÓ UN GIGANTESCO TESORO BAJO NUESTROS PIES:El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo.Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica… pic.twitter.com/8lD3xCUlKU — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 27, 2024

Contexto Económico y Desafíos

El panorama económico de El Salvador proporciona un contexto importante para la propuesta minera de Bukele. El país ha luchado con desafíos económicos persistentes:

El crecimiento económico anual se ha limitado a entre el 2% y el 3,5%

El 27% de los salvadoreños vive en la pobreza

El 70% de la mano de obra trabaja en el sector informal

Bukele, quien previamente causó revuelo al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, ahora ve la minería como un posible milagro económico. Argumenta que la explotación responsable de recursos podría transformar drásticamente las perspectivas económicas de la nación.

Preocupaciones Ambientales y Sociales

Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia por parte de activistas ambientales y comunidades locales. Críticos como Pedro Cabezas de la Alianza Centroamericana contra la Minería advierten sobre los importantes riesgos de la minería a cielo abierto en áreas ambientalmente sensibles como Chalatenango.

El río San Sebastián, ya contaminado por actividades mineras previas, sirve como un fuerte recordatorio de las posibles consecuencias ambientales. Los residentes locales permanecen divididos, algunos ven oportunidades de empleo potenciales mientras que otros temen la destrucción ambiental y el desplazamiento de mineros artesanales.

Reservas de oro (credit: El Salvador's Hidden Wealth)

Minerales Más Allá del Oro

La visión de Bukele va más allá del oro. Los estudios preliminares también sugieren la presencia de otros minerales críticos como cobalto, níquel y litio, recursos considerados esenciales para las tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Un Delicado Equilibrio

El economista Carlos Acevedo advierte contra proyecciones excesivamente optimistas, enfatizando que cualquier beneficio económico dependerá críticamente de las regalías negociadas con las empresas mineras.

Conclusión

El Salvador se encuentra en una encrucijada. El potencial para una transformación económica masiva es tentador, pero los riesgos ambientales y sociales son sustanciales. Mientras Bukele presiona para levantar la prohibición minera, el mundo observa para ver si esta podría ser una estrategia económica innovadora o una apuesta ambiental.

Los próximos meses serán cruciales para determinar si El Salvador desbloqueará su "tesoro subterráneo" o priorizará sus duramente ganadas protecciones ambientales.

Síguenos en X para noticias sobre metales preciosos @JPost_Metals

Este artículo sólo tiene fines informativos. Las opiniones y análisis aquí contenidos son los del autor y no constituyen asesoramiento financiero. El Jerusalem Post (JPost.com) no respalda ni recomienda ninguna inversión basada en esta información. Los inversores deben considerar su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión. Se recomienda consultar a un asesor financiero cualificado. JPost.com no se hace responsable de ninguna pérdida de inversión derivada del uso de esta información. La información proporcionada tiene únicamente fines educativos y no debe considerarse asesoramiento comercial o de inversión.