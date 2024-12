El auge de la plata: Déficit, fusiones y proyecciones para 2025

En una reciente entrevista realizada por The Deep Dive, se compartieron las perspectivas de Peter Krauth, un reconocido experto en metales preciosos y autor de "El gran tazón de plata", sobre el estado actual del mercado de la plata. Krauth, quien ha construido una sólida reputación a través de su boletín Silver Stock Investor, pintó un panorama alcista para la plata, citando una confluencia de factores que podrían impulsar los precios significativamente.

"En los últimos cuatro años, hemos visto déficits acumulativos de alrededor de 800 millones de onzas de plata", explicó Krauth. "¡Eso es el 80% de un año de suministro! El Instituto de la Plata cree que nos dirigimos hacia déficits récord en los próximos cinco años." Esta persistente desigualdad entre oferta y demanda, junto con la disminución de las reservas secundarias de plata, está creando una "tormenta perfecta" para la apreciación de precios, según Krauth.

Dibujando un paralelo con el reciente aumento en los precios del uranio, Krauth afirmó: "El uranio prácticamente se triplicó en cuestión de un par de años... [porque] los consumidores de uranio pudieron ir y agotar estas reservas secundarias sobre la tierra. Cuando eso se agote por completo, entonces vamos a ver que la plata simplemente explote". Él cree que una dinámica similar podría desarrollarse en el mercado de la plata, lo que podría llevar a un importante aumento de precios.

La entrevista también abordó la creciente actividad de fusiones y adquisiciones dentro del sector minero de la plata. "Vamos a empezar a ver que algunas de las medianas empresas se unen potencialmente y encuentran sinergias", predijo Krauth. "La plata es un espacio pequeño, y esta consolidación probablemente continuará". Esta consolidación, impulsada por la necesidad de aumentar la producción y mejorar la rentabilidad en un entorno operativo desafiante, es una evidencia más del creciente sentimiento alcista dentro de la industria.

Krauth ofreció objetivos de precio específicos para la plata, afirmando: "Creo que en el primer trimestre veremos la plata de nuevo en $35, y creo que a partir del segundo trimestre en adelante, podríamos potencialmente ver algo alrededor de 40 o más de 40". Estas proyecciones, junto con su análisis de los factores fundamentales que impulsan el mercado, tienen importantes implicaciones para los inversores que buscan exposición al sector de metales preciosos.

Para aquellos que buscan capitalizar en esta perspectiva alcista, Krauth recomienda un enfoque diversificado, considerando tanto a productores establecidos como a prometedores exploradores junior. Él enfatiza la importancia de una investigación exhaustiva y la diligencia debida, sugiriendo a los inversionistas que "distribuyan en varias empresas de diferentes tamaños" para mitigar el riesgo.

La entrevista con Peter Krauth brinda una perspectiva valiosa sobre el estado actual del mercado de la plata. Su análisis, combinado con las tendencias observadas en la industria, sugiere que la plata podría estar lista para una apreciación significativa en los próximos meses y años.

