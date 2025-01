Los mercados occidentales están perdiendo su control sobre el oro y la plata

En una reciente entrevista con Liberty and Finance, el renombrado experto en metales preciosos, Peter Grandich, discutió la cambiante dinámica de los mercados globales de oro y plata. Grandich, un experimentado inversor con décadas de experiencia, resaltó la disminución de la influencia de los mercados occidentales como Londres y Nueva York, afirmando que "Asia se está convirtiendo en el centro del comercio de metales... Europa, especialmente Londres y Nueva York, está cada vez menos presente como una fuerza".

Según él, este cambio podría tener profundas implicaciones en la volatilidad del mercado y el descubrimiento de precios. "La diferencia es que hay compradores serios de oro físico, no estos especuladores de papel que han existido en Londres y Nueva York", enfatizó Grandich. Además, señaló que la disminución de la dominancia occidental podría llevar a una reducción de la manipulación del mercado y a una mayor estabilidad de precios a largo plazo.

Optimista sobre el oro, cauteloso sobre la plata

Grandich mantuvo una perspectiva optimista sobre el oro, prediciendo un posible precio objetivo de $3,000 por onza en 2025. Atribuyó este sentimiento optimista a la continua compra de oro por parte de los bancos centrales y al potencial interés creciente de los inversores convencionales. Sin embargo, advirtió que una corrección, potencialmente llegando a $2,300, podría ocurrir a corto plazo.

En cuanto a la plata, Grandich reconoció sus fundamentos sólidos pero expresó preocupación por su persistente incapacidad de desvincularse de los movimientos de precio del oro. Cree que la plata necesita superar el nivel de $35-$36 por onza para establecer su impulso.

Incertidumbre geopolítica y el dólar estadounidense

Grandich resaltó el impacto potencial de la incertidumbre geopolítica y la debilitación del dólar estadounidense en los precios de los metales preciosos. Hizo hincapié en que la creciente deuda nacional y la guerra comercial en curso podrían debilitar la fortaleza del dólar, fortaleciendo el atractivo del oro como un activo de refugio seguro.

Más allá de las predicciones de mercado, Grandich enfatizó la importancia de una planificación financiera sólida, destacando la necesidad de que las personas prioricen la gestión del flujo de efectivo y reduzcan la dependencia de la deuda. "Menos es más", afirmó, enfatizando la importancia de vivir dentro de los propios medios y minimizar el riesgo financiero.

Mira la entrevista completa:

