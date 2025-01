Tower prospera tras la cancelación del acuerdo con Intel

Hace casi tres años, en febrero de 2022, el gigante de chips de EE. UU. Intel anunció que compraría Tower Semiconductor de Israel (TASE: TSEM; Nasdaq: TSEM) por un valor de $5.4 mil millones. El acuerdo fue finalmente cancelado en el verano de 2023, después de que las compañías no lograran obtener las aprobaciones del regulador chino a tiempo. La adquisición estaba programada para tener lugar a un precio de acción de $53 para Tower Semiconductor, lo que representaba una prima del 60% sobre el precio de mercado el día en que se anunció el acuerdo.

En pocos meses después de la cancelación del acuerdo, el precio de las acciones de Tower Semiconductor cayó a un mínimo de solo $22, pero desde entonces se ha recuperado y ahora está cerca de los $53 a los que la adquisición por parte de Intel estaba destinada a ocurrir. La capitalización de mercado actual de Tower Semiconductor es de $5.7 mil millones, un máximo de más de veinte años, después de un aumento de casi el 70% en el precio de las acciones en 2024 (tras una caída del 30% en 2023 tras la cancelación del acuerdo con Intel). En los últimos tres años, el precio de las acciones ha aumentado aproximadamente un 25%.

Con la sabiduría de la retrospectiva, y dadas las dificultades de Intel en los últimos meses, parecería que la cancelación del acuerdo de adquisición fue en última instancia para beneficio de Tower, ya que continúa como una empresa independiente bajo el liderazgo del veterano CEO Russell Ellwanger. En una entrevista con "Globes" en marzo pasado, Ellwanger compartió cómo se sintió cuando se canceló el acuerdo con Intel. "No diré que es bueno que el trato no se haya concretado, pero no fue un golpe fuerte. Ahora tenemos capacidad, aunque por supuesto hay cosas por mejorar, y en general fue una experiencia positiva", dijo.

Oficina central de Tower Semiconductor, Israel. (credit: Wikimedia Commons)

Además, el productor de chips analógicos de Migdal Ha'emek no salió de la situación con las manos vacías. El acuerdo de adquisición estipulaba que, en caso de cancelación del acuerdo, Intel pagaría a Tower $353 millones. Tower reconoció el pago de compensación en su informe financiero del tercer trimestre de 2023, aumentando su beneficio neto después de impuestos en $290 millones.

El comprador previsto, Intel, sin embargo, se encontró en dificultades financieras en 2024, y su CEO, Pat Gelsinger, renunció recientemente después de cuatro años en el cargo. Intel buscaba comprar Tower porque encajaba con su estrategia de fundición: fabricar chips para terceros además de para sí mismo, y Tower estaba destinado a ser una parte fundamental de esa estrategia. La estrategia no despegó, y Intel despidió a miles de empleados en todo el mundo, incluyendo en Israel. En 2024, mientras el precio de las acciones de Tower se disparaba, el de Intel se hundía un 60%.

Desempeño superior

El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió un 13% el año pasado, por lo que Tower Semiconductor superó fácilmente al índice. Los rendimientos del sector a nivel mundial se vieron afectados por factores contrastantes. Por un lado, el gigante de los chips Nvidia continuó creciendo, gracias a la exageración de la inteligencia artificial, y Broadcom y otras acciones de semiconductores tuvieron rendimientos impresionantes el año pasado. Por otro lado, surgieron temores sobre restricciones a las exportaciones a China y acumulaciones de inventario en algunas empresas.

Los analistas que cubren Tower son positivos sobre la acción. Según Yahoo! Finance, su precio objetivo promedio es de $57.5, un 13% por encima del precio actual en Nasdaq.

Oppenheimer tiene un precio objetivo de $60 para Tower, lo que representa un aumento del 18%, y su calificación es "Sobrepeso". El mes pasado, los analistas de Oppenheimer Sergey Vastchenok y Avivit Mannet-Kalil publicaron una actualización tras una reunión con la gerencia de Tower, y dijeron que esperaban un crecimiento acelerado en 2025, a la luz de la demanda de chips de RF/SiPho (fotónica de silicio) para el mercado de comunicaciones ópticas en centros de datos, al mismo tiempo que una recuperación en áreas que mostraron debilidad cíclica el año pasado, y un aumento en la cuota de mercado.

En los últimos años, Tower ha trabajado para expandir su capacidad de producción y, tras la cancelación del acuerdo de adquisición con Intel, firmó un acuerdo para utilizar la fábrica de Intel en Nuevo México para fabricar chips de 300 mm. Tower también tiene una nueva fábrica en Italia, sobre la cual Oppenheimer escribe que el inicio de la producción allí reducirá los márgenes de beneficio bruto a corto plazo, pero que proporcionará un nuevo motor de crecimiento para los próximos años, acelerará las tasas de crecimiento y aumentará la rentabilidad futura.

"El potencial de expansión de la producción aún no está reflejado en el precio de la acción"

Los analistas de Oppenheimer estiman que la fábrica alcanzará su capacidad total hacia finales de 2025. "En nuestra opinión, este potencial aún no ha sido completamente expresado en las expectativas de los inversores y en el precio de las acciones de Tower, que todavía se negocian con un gran descuento con respecto al promedio del sector de semiconductores", escriben Vastchenok y Mannet-Kalil. Añaden que Tower registrará ingresos similares para 2024 que para 2023, lo que representa un rendimiento superior en comparación con la caída de un solo dígito alto en el mercado de chips analógicos, y una caída de dos dígitos en algunos de sus principales competidores. Esto se da en el contexto de la demanda de chips RF/SiPho, cuyas ventas se han triplicado y se espera que sigan creciendo en 2025.

Además, dicen que Tower se beneficiará de la recuperación cíclica en el mercado. "Se espera que los otros segmentos comerciales se recuperen en el próximo año. Se espera que la demanda de chips de gestión de energía para los mercados industrial y automotriz muestre una recuperación en el próximo año desde su punto más bajo, y al mismo tiempo Tower ampliará su cuota de mercado, gracias al lanzamiento de productos para el segmento de gestión de energía de bajo consumo", escriben los analistas de Oppenheimer.

Según las previsiones de los analistas, Tower reportará ingresos de $1.44 mil millones para 2024, ligeramente por encima de los $1.42 mil millones en 2023. Se espera que el crecimiento se acelere en 2025. La estimación consensuada de los analistas es de ingresos de $1.57 mil millones, lo que representa un crecimiento del 9%.