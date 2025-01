¿Comprar o vender?: Qué esperar del oro, cobre, petróleo y gas en 2025

En una entrevista reciente con VRIC Media, Rick Rule, un inversor experimentado con décadas de experiencia en el sector de recursos naturales, compartió sus conocimientos sobre el futuro de varios productos básicos clave.

Rule expresó un fuerte sentimiento alcista hacia el cobre, afirmando: "Creo que el cobre es el producto básico más subvaluado en el mundo hoy en día". Él enfatizó la creciente demanda impulsada por la transición global hacia una economía más sostenible, junto con importantes limitaciones en la cadena de suministro. Rule destacó los desafíos enfrentados por la industria, citando el largo proceso de permisos para nuevas minas, ejemplificado por la Mina Resolution en Arizona, que ha estado en proceso de permisos durante más de 26 años.

En cuanto al uranio, Rule anticipa un aumento de precios impulsado por la creciente dependencia global de la energía nuclear como fuente de energía limpia. Señaló que el mercado está experimentando un cambio significativo, pasando de transacciones a corto plazo a contratos a largo plazo entre productores y consumidores. "Esto es un cambio de juego", enfatizó Rule, "... un pequeño productor o desarrollador puede firmar contratos con contrapartes de grado de inversión y llevar esos contratos al banco".

Reconociendo la demanda continua de petróleo y gas, Rule expresó una perspectiva más cautelosa. Se refirió a posibles problemas de sobreoferta y la necesidad de considerar cuidadosamente el panorama energético en evolución.

Rule también abordó el panorama económico más amplio, expresando preocupaciones sobre la trayectoria a largo plazo del dólar estadounidense. Él afirmó: "Creo que un viejo codificador como yo seguirá recibiendo el beneficio prometido de la Seguridad Social. No sé cuánto me pagarán, 4,000 dólares al mes y creo que dentro de 10 años me pagarán 5,000 dólares al mes, pero creo que el poder adquisitivo de esos 5,000 será equivalente a lo que es 1,000 dólares hoy, en otras palabras, honraremos la obligación nominal inflando el valor presente neto de la obligación agregada". Rule ve el oro como un recurso crucial para protegerse contra esta posible devaluación, enfatizando su papel como reserva de valor en tiempos de incertidumbre económica.

Al discutir la plata, Rule resaltó su tendencia histórica a superar al oro durante los mercados alcistas. Hizo hincapié en el potencial de ganancias significativas en el sector minero de plata junior de alta calidad, afirmando: "... cuando el capital generalista entra en el espacio, el silo no puede contener el capital. Recuerdo con gran placer el comienzo de la década de los 90 y recuerdo haber garantizado por primera vez la plata panorámica a 50 centavos y verla llegar a $45".

Rick Rule sigue siendo una figura prominente en el espacio de inversión en recursos naturales. Sus ideas ofrecen perspectivas valiosas para los inversores que navegan por las complejidades de los mercados de materias primas.

¡Mira la entrevista completa!

