Pesadilla: 20,000 personas viven en este edificio distópico y nunca salen

¿20,000 chinos no se equivocan? Un enorme edificio de uso mixto en la ciudad de Hangzhou, China, refleja una distopía en tiempo real que podría ser también nuestro futuro. Este edificio único es el hogar de más de 20,000 personas, que nunca tienen que salir afuera. Simplemente no tienen razón para hacerlo. Dentro de este enorme edificio, llamado The Regent International, ubicado en el distrito central de negocios de Hangzhou, los residentes encuentran todo lo que puedan necesitar: un supermercado, lugares de trabajo, bares, lugares para cortarse el pelo, tiendas de ropa, instalaciones deportivas e incluso una piscina para relajarse. No tienen necesidad de salir afuera.

El edificio en sí se eleva a una altura de 205 metros, ofreciendo una superficie de 260,000 metros cuadrados, y ahora se define como uno de los edificios más grandes de China. Es importante destacar que el edificio solo está ocupado a dos tercios de su capacidad y está buscando 10,000 residentes más, con el objetivo de alcanzar un total de 30,000 habitantes. Un video de dron publicado en TikTok muestra el enorme tamaño del edificio y el vasto número de apartamentos e inquilinos dentro de él. Vea:

¿Cuánto cuesta un apartamento en esta pesadilla? El costo de un apartamento residencial en el edificio varía según varios criterios, como el tamaño, la ubicación dentro del edificio y, lo más importante, una ventana o incluso un balcón. Por ejemplo, apartamentos pequeños sin ventana costarán alrededor de 1,500 yuanes al mes ($210) según algunas fuentes locales. Sin embargo, si no estás dispuesto a renunciar a la luz natural, optar por un apartamento más grande con balcón te costará alrededor de 4,000 yuanes al mes ($570).

Tu siguiente pregunta probablemente sea: "¿Quiénes son estas personas dispuestas a vivir en el mismo edificio con otras 30,000?" Según el sitio web de UNILAD, los inquilinos que viven en este edificio son llamados 'Hang Piao' —un apodo que se refiere a las personas que "derivaron" a Hangzhou en busca de mejores oportunidades, como trabajo. El edificio es conocido por su amplia diversidad de residentes, desde personas maduras hasta aquellas que recién comienzan sus vidas laborales. Sin embargo, no solo son graduados y jóvenes profesionales, ya que el edificio también ha logrado atraer a algunas de las caras famosas de China —celebridades locales y estrellas de la red.