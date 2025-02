El precio de la plata podría superar al oro en el 2025

Principales conclusiones:

Frente a una reciente "fiebre del oro" moderna impulsada por la demanda de los bancos centrales, algunos analistas predicen que las actuaciones del precio de la plata podrían superar al oro en 2025. Esta perspectiva se debe en parte a la identidad dual de la plata como metal industrial y activo refugio, combinado con un déficit crónico de suministro que se espera que respalde su precio. No todos son conscientes del potencial de precio de la plata, pero al menos un estratega respetado cree que el metal podría subir más del 20 %, un desarrollo convincente para los inversores que buscan estabilidad en lo que podría ser un período económico turbulento.

Después del salto del 27 % del oro en 2024, muchos se preguntan si el premio por el mejor rendimiento en 2025 podría pertenecer a la plata en lugar del oro. Varios analistas así lo creen, incluido un prominente estratega de Saxo Bank que sigue siendo optimista sobre las perspectivas de la plata al entrar en el nuevo año.

El año pasado, el metal blanco subió silenciosamente un 21%, un aumento considerable que pasó en gran medida desapercibido, gracias al repunte más destacado del oro.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la plata ha superado al oro. En 2020, con la incertidumbre impulsada por la pandemia, la plata aumentó casi un 50%, superando las ganancias del oro y la mayoría de las demás clases de activos. A pesar de su estatus como metal precioso, la plata a menudo es pasada por alto porque es menos escasa y está mucho más barata que el oro, lo que la coloca como la "prima pobre".

Pero esta desestimación podría ser una oportunidad perdida para los propietarios de cuentas IRA de metales preciosos y otros inversores. La combinación única de utilidad monetaria e industrial de la plata podría convertirla en una opción atractiva para aquellos que buscan estabilidad y crecimiento en un mercado cada vez más volátil.

La naturaleza dual de la plata y su potencial de inversión

La "naturaleza dual" de la plata, como metal precioso refugio seguro y componente industrial crítico, forma el núcleo de su atractivo para 2025. Actualmente, más de la mitad de la demanda de plata proviene de la industria, gracias a su estatus como un conductor líder de electricidad. El uso industrial de la plata ahora representa aproximadamente el 55% de su demanda total.

Como explica el analista de metales Adrian Ash, "Si algo tiene un interruptor de encendido/apagado, probablemente contenga plata". Esta mezcla de valor monetario e industrial también es clave para la perspectiva alcista del precio de la plata compartida por Ole Hansen de Saxo Bank, quien cree que la plata incluso podría superar al oro este año.

Este artículo profundiza en las ideas de Hansen para comprender por qué el precio de la plata podría seguir siendo una opción atractiva para los inversores que buscan tanto la diversificación como la estabilidad.

Perspectivas del precio de la plata para 2025

Importantes instituciones como Citi y UBS proyectan que la plata podría subir desde su nivel actual de alrededor de $31 a tan alto como $38 a $40 por onza este año. Mientras tanto, casi la mitad de los participantes en una reciente encuesta de Kitco News esperan que la plata supere los $40 en 2025.

Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, es especialmente optimista, ya que cree que el doble papel de la plata como metal monetario e industrial puede ayudarla a superar al oro.

Esta combinación de valor monetario e industrial es clave para la perspectiva alcista del precio de la plata compartida por Hansen en múltiples actualizaciones recientes, donde ha estado diciendo que cree que la plata podría superar al oro este año.

Este artículo analizará las ideas de Hansen para comprender mejor por qué los precios anticipados de la plata este año podrían convertirla en una opción atractiva para inversores que buscan diversificación y estabilidad en sus carteras.

El Rally de la Plata Refleja la Trayectoria Ascendente del Oro

En un informe del 20 de diciembre, Hansen resaltó el fuerte desempeño de la plata en 2024, atribuyéndolo a las mismas fuerzas macroeconómicas que impulsaron al oro.

"El rally de la plata este año (2024) ha seguido en gran medida la trayectoria ascendente del oro", escribió, citando la incertidumbre geopolítica y la fiebre de compras de oro de los bancos centrales como impulsores indirectos del crecimiento de los precios de la plata.

Estimaciones preliminares sitúan la demanda total de plata en 1.21 mil millones de onzas para 2024, el segundo total anual más alto registrado, mientras que la demanda industrial sola aumentó un 7% para superar las 700 millones de onzas por primera vez. Según Hansen, la electrónica y la energía renovable, especialmente la solar, jugaron un papel importante en este repunte.

Hansen afirma que los precios de la plata se ven beneficiados por el déficit crónico de suministro

Ole Hansen atribuye la fuerte demanda física en 2024 por extender el déficit de suministro de la plata a su cuarto año consecutivo, señalando: "La expectativa de una demanda industrial sostenida probablemente mantendrá la plata en un déficit de suministro hasta 2025".

Él cree que el doble papel de la plata como metal de inversión y activo industrial podría ayudarla a superar al oro, especialmente si las políticas del presidente Trump refuerzan aún más el atractivo monetario del metal.

Como explica Hansen, "Este doble papel, equilibrando tanto la demanda de inversión como la industrial, podría permitir que la plata supere al oro en el próximo año". Ha reiterado esta opinión en múltiples actualizaciones, subrayando su optimismo de que la plata pueda superar al oro a corto plazo.

Razones para el optimismo de la plata en 2025 (incluido "Trump 2.0")

En actualizaciones recientes, Ole Hansen destaca cuatro factores principales que respaldan su perspectiva alcista para la plata este año:

Tensión geopolítica y "Trump 2.0"

Movimiento monetario

Demanda de los bancos centrales

Deuda mundial Creciente utilidad industrial.

(Lea detalles en el artículo original de Augusta Precious Metals, enlace en la parte inferior de esta página).

Proyecciones del Precio de la Plata en 2025 por Ole Hansen

Entonces, ¿cómo exactamente cree Hansen que se desarrollarán los precios del oro y la plata en 2025?

Él cree que tanto el oro como la plata seguirán beneficiándose de sus propiedades monetarias, con la plata beneficiándose de sus fortalezas industriales, citando un posible objetivo al alza de $2,900 por onza para el oro, un aumento de alrededor del 5%[12], y un objetivo de $38 por onza para la plata, que representa aproximadamente un 23% por encima de los niveles actuales de precio de la plata.

La naturaleza "de dos lados" de la plata y el apoyo mostrado por analistas como Hansen pueden llevar a muchos inversores centrados en el oro a repensar sus asignaciones para 2025.

¿Plata o Oro? ¿Qué Metal Elegir?

Muchos inversores se preguntan si el oro o la plata (o ambos) se adaptan mejor a sus objetivos. La respuesta depende de cuáles sean esos objetivos. (Obtenga más datos y referencias en el artículo original de Augusta Precious Metals, vea el enlace en la parte superior de esta página.)

Con menos del 10% de la demanda total de oro vinculada a la industria, el oro funciona principalmente como un activo de refugio seguro monetario más adecuado para la inversión a largo plazo.

Por el contrario, la plata conecta ambos mundos: puede actuar como reserva de valor mientras que sus aplicaciones industriales impulsan la demanda adicional. Debido a que el mercado de la plata es significativamente más pequeño que el del oro, su precio tiende a moverse de forma más dinámica.

Algunos inversores pueden preferir el oro por su estabilidad, otros pueden elegir la plata por su potencial alcista industrial, y muchos optan por tener ambos para una mayor diversificación. Para aquellos que prefieren un enfoque con ventajas fiscales, los expertos pueden ayudar a colocar oro y plata físicos en un IRA de oro o plata.

El tiempo dirá si la plata cumplirá con las previsiones alcistas establecidas por Hansen y otros. Pero, el entusiasmo que rodea la inversión en plata en 2025 nos recuerda que el oro no es el único metal precioso que vale la pena vigilar. Podría ser el momento ideal para estar atentos a los precios de la plata.

Para obtener más información sobre las predicciones de precios de la plata en 2025, lee el artículo completo.

