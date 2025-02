Del whisky al vino: Residentes de la frontera de Gaza están construyendo un 'imperio de alcohol'

La última vez que fui enviado por Globes a la zona fronteriza de Gaza, el llamado "envelope," el 4 de octubre de 2023, el mundo era algo diferente. Tres días antes de la masacre, viajamos a Kibbutz Sufa para entrevistar al entonces alcalde del Consejo Regional de Eshkol, Gadi Yarkoni, y reportar sobre un gran proyecto de paneles solares que estaba previsto construir en la frontera cuando aún existía. Discutimos el pasado, el presente y especialmente el brillante futuro de la región. Por un momento, incluso sentí una pizca de envidia por la tranquila atmósfera pastoral.

La semana pasada, regresé, esta vez a Kibbutz Alumim. La tranquilidad, sorprendentemente, es la misma tranquilidad, pero esta vez la apreciamos de manera mucho más sobria. Esta vez, el mundo luce completamente diferente. De una manera bastante surrealista, fue precisamente dentro de esta desilusión sobria que la conversación se centró en el tema del alcohol. Hace cinco años, Avi Leitner llegó a la región con una visión muy inusual: plantar agave azul en Israel, por primera vez, y producir tequila del envelope de Gaza. "Parecía que el clima del Negev sería el más adecuado", explica. "El agave necesita mucho sol, suelo seco y lluvias limitadas. El norte era demasiado frío y era demasiado caro en otros lugares. Trajimos expertos de México, viajaron por el país con nosotros y dijeron que el Negev, cerca de la frontera con Gaza, sería el lugar más adecuado".

En conversaciones posteriores con residentes del área, nos dimos cuenta de que, aunque Leitner es único tanto en su elección de espíritu como en su visión, la producción de alcohol se ha convertido en una verdadera tendencia para la región, desde el whisky hasta el vino. Silenciosamente y sin hacer alarde, el mismo lugar que sufrió una horrible masacre hace solo un año y cuatro meses se está convirtiendo en un verdadero imperio de bebidas alcohólicas.

AVI LEITNER es el niño con un sueño loco (credit: Avi Leitner)

"El Ministerio de Agricultura pone obstáculos"

Para Leitner, un israelí-estadounidense que ahora vive en Hashmonaim, la historia comenzó aproximadamente en 2012. Durante un viaje de negocios a la Ciudad de México, asistió a una recepción en la casa de una familia judía "muy importante" y le ofrecieron tequila. "Pregunté si se referían a esa porquería que solíamos beber en la escuela secundaria, que era muy barata y enfermaba a todos", recuerda. "Pero luego sacaron su tequila y fue una experiencia que cambió mi vida. Descubrí que el tequila puede ser tan interesante y complejo como el whisky o el gin.

"Cuando regresé a Israel, comencé a investigar y descubrí que la planta de agave azul es el ingrediente principal de la bebida. Más tarde, viajé a la región tequilera en México, visité destilerías y comencé a hablar con los agricultores allí. Se me ocurrió que el agave azul podría ser un nuevo cultivo en el Néguev. En el camino, también descubrí que el tequila se estaba volviendo cada vez más popular. Hoy en día, es la bebida alcohólica más vendida en el mundo."

Aunque estaba claro para él que quería cultivar agave en el Néguev, no fue fácil encontrar un asentamiento agrícola que aceptara la idea. "Me acerqué a muchos kibutz, pero tenían miedo de arriesgarse con un nuevo cultivo. Querían que proporcionara todo tipo de garantías financieras, lo que lo hacía imposible. Finalmente, me reuní con los agricultores del Kibutz Alumim; les gustó la idea y estaban dispuestos a correr el riesgo. Con su apoyo, comencé a importar los cultivos de tejido de agave. El Ministerio de Agricultura puso muchas trabas en mi camino, se negaron a permitirme traer plantas e insistieron en cultivos de tejido y células. Pero seguimos adelante y hoy hay cientos de miles de plantas creciendo en el Néguev."

"Al principio sonaba novedoso, tal vez incluso loco," admite Eran Braverman del Kibutz Alumim, que supervisa el proyecto. "Pero llevo muchos años en la agricultura y siempre hay interés en cosas nuevas. A primera vista, este es un cultivo apropiado para el Néguev, pero teníamos que asegurarnos de que nosotros, como kibutz, no fuéramos perjudicados financieramente. No entraré en detalles, pero hay un cierto acuerdo entre nosotros, de modo que el mayor riesgo recae sobre ellos."

Finalmente, en 2020, los tejidos de la planta de agave fueron importados a Israel y se propagaron en un invernadero durante un año. En 2021, los plantones fueron sembrados en campos pertenecientes al Kibbutz Alumim (ubicado a unos 30 kilómetros del kibutz, entre Urim y Tze'elim). Hasta el momento, se han sembrado alrededor de 350 dunams (86.5 acres), con otros 100 dunams adicionales que se espera sean sembrados esta primavera. La bebida que Leitner quiere crear no se llamará "Tequila", ya que ese nombre es propiedad exclusiva del gobierno mexicano. Leitner ya está pensando en un nombre futuro (como "destilado de agave israelí" o "destilado de agave de Negev"), pero el proceso de cultivo en sí no es fácil.

"Esta planta es diferente a todo lo que hemos conocido antes", explica Braverman. "Cada planta tarda unos cinco años en madurar, por lo que más bien se parece a un árbol que a los cultivos anuales con los que estamos acostumbrados a tratar. Por otro lado, a diferencia de un árbol, es un cultivo de una sola vez. Tan pronto como se corta, se acaba.

"Cuando el cultivo llega a su fin, se retiran las hojas y se trabaja con el fruto. En México, literalmente pasan de agave en agave, quitando las hojas, pero los costos laborales en Israel hacen imposible siquiera pensar en la mano de obra manual. Estamos trabajando en innovaciones que nos ayudarán".

"El agave debe alcanzar un peso y nivel de azúcar específico antes de poder ser cosechado," agrega Leitner. "Una vez que alcanza la etapa ideal, se arranca de raíz y la fruta se cocina en un horno para ablandarla y liberar los azúcares. Los azúcares del agave luego se combinan con levadura y se fermentan, produciendo un líquido que se envía a la destilería para su destilación. El alcohol resultante se transfiere luego a barricas de madera, donde envejece durante unos meses o varios años."

¿Cuándo podremos probar la bebida? ¿Cómo se ve en este momento?

Braverman: "Estimo que en un año, pero es difícil decir exactamente en este momento. Por ahora, se ve bien y también hemos traído a personas del extranjero para confirmarlo. También estamos monitoreando los niveles de azúcar en la fruta, y van en la dirección correcta. Pero hasta que no hagamos una extracción, no sabremos exactamente."

Leitner: "Esperamos construir la destilería este verano y producir las primeras bebidas para estar listas para su comercialización para el invierno. Ya estamos realizando algunos experimentos con el agave para probar el sabor y la calidad. Esperamos que la tierra única de la Tierra de Israel, los minerales, el sol, la lluvia y el aire se unan para producir un licor a base de agave que sea mejor que lo que se produce en México."

"Esto es una empresa comercial, no un hobby"

Este proyecto, naturalmente, requirió una considerable inversión por parte de Leitner. "Cientos de miles de dólares fueron invertidos por un pequeño grupo de inversores internacionales, y creemos que pronto alcanzaremos una etapa en la que podamos recaudar capital", explica. "Queremos recaudar unos cuantos millones inicialmente, y a medida que la empresa crezca, recaudaremos más. Debe decirse que esto es una empresa comercial, no un simple hobby. Nuestro plan de negocios asume que obtendremos un retorno de la inversión en unos pocos años. Al igual que con cualquier otra startup, hay una gran cantidad de riesgo e incertidumbre en una nueva industria que aún no existe en Israel".

Leitner habla sobre el plan de negocios, pero me pregunto cuántos israelíes realmente beben tequila y si el proyecto tiene algún potencial. Él está seguro de que sí. "Actualmente, el tequila es la bebida alcohólica más popular en el mundo y la demanda está creciendo rápidamente. Según estudios, esta tendencia va a continuar. Creemos que al igual que en otros lugares del mundo descubrieron el tequila y lo convirtieron en su bebida favorita, Israel también comenzará a descubrir las maravillas de esta bebida."

Leitner sí cuenta con cierto respaldo. "La estrella del tequila está en ascenso en estos días, incluido en Israel," explica Smadar Dori Maoz, una especialista en marketing de bebidas alcohólicas y propietaria de la consultoría "Gam v'Gam". "Obviamente, el whisky, la vodka y el arak siguen ocupando el primer lugar entre los israelíes, pero cuando se observan las tasas de venta recientes, se puede ver la tendencia. En el informe anual "Bevtrac" de IWSR, que examina las tendencias del alcohol, se puede ver que entre 2018 y 2023, las ventas de tequila en Israel aumentaron un 13,2%. En comparación, el whisky creció un 5,5% y la vodka cayó un 0,9%.

"Además, la predicción es que para 2028 el tequila crecerá otro 5,6%, en comparación con un crecimiento de solo 0,6% para el whisky. También se puede ver en el campo; en el pasado, nadie bebía ginebra, y solo se volvió popular después de que personas 'cool' comenzaran a beberla. En estos días, todas las personas 'cool' beben tequila."

"Creemos que esta es la mejor bebida alcohólica, y tendrá un gran éxito en Israel. Tenemos la intención de producir una bebida de agave de clase mundial que pueda competir con otros tequilas importados de México, y esperamos exportar a Estados Unidos, Europa y Asia," dice Leitner.

"Tuvimos miedo de que terroristas se estuvieran escondiendo en los huertos"

Estas conversaciones son serias y relajadas: estos hombres saben exactamente lo que están haciendo y lo que pretenden hacer. El recorrido que hacemos por los campos, la vista del agave azul-verde fusionándose con el azul del cielo, sirve para crear una atmósfera que se siente tranquila y segura. Pero luego, viajamos al propio Kibbutz Alumim, escuchamos a los miembros hablar sobre los horrores del 7 de octubre, y recordamos exactamente dónde estamos.

"Como el resto del país y la comunidad judía global, nos quedamos completamente sorprendidos por lo que sucedió", dice Leitner. "Nuestra primera preocupación fue, por supuesto, por las víctimas inocentes y los soldados que resultaron heridos y muertos en el ataque. El kibbutz estuvo involucrado en el ataque y temimos por nuestros colegas y los trabajadores. Muchos de los trabajadores tailandeses y nepaleses fueron asesinados por Hamas, y dos de ellos fueron secuestrados a Gaza".

Supongo que en algún momento también se preocuparon por su negocio. Años de trabajo estaban en verdadero peligro.

"Sí, había muy poca información disponible sobre lo que estaba sucediendo allí. No fue hasta una semana más tarde que los agricultores pudieron regresar al área; nos dijeron que nada había sido dañado. Estábamos agradecidos de saber que el proyecto podía continuar. Es gracioso, pero durante meses seguimos escuchando informes de cohetes cayendo en campos abiertos, y no podíamos evitar preguntarnos si eran nuestros campos.

Solo pudimos visitar los campos nosotros mismos después de unas semanas. La primera visita fue aterradora, porque tuvimos que conducir hasta los campos y temíamos que los terroristas aún estuvieran escondidos en los huertos y arbustos. Todo eran vehículos militares y campos vacíos."

¿Y cómo es la vida en el kibutz hoy?

"Completamente normal", dice Braverman. "Hay algo de ruido del ejército cercano, pero casi todas las familias han regresado. La vida no se ha detenido. Desde la guerra, he estado cultivando remolachas y otros cultivos justo cerca de la frontera. Puede que estemos lidiando con alcohol aquí, pero ahogamos nuestras penas en nuestro trabajo."

"Una botella de whisky del 7 de octubre"

El proyecto de agave azul comenzó mucho antes del 7 de octubre y continuará, pero también han surgido nuevos proyectos en la zona, algunos de los cuales probablemente no habrían ocurrido de no ser por la guerra. Uno de ellos implica sembrar cebada en el Kibutz Be'eri, un proyecto surgido de una colaboración entre el kibutz y la destilería israelí de whisky Milk & Honey Distillery (M&H).

"En diciembre de 2023, conocí por primera vez al destilador jefe de Milk & Honey, Tomer Goren, y al vicepresidente de Ventas y Marketing Global, Tal Chotiner", dice Haim Yellin, miembro del Kibutz Be'eri y ex diputado. "Comenzó con una reunión en el Pub Amiram de Tel Aviv, y luego también nos dieron un recorrido por la destilería. El objetivo era conocer gente, despejar un poco nuestras mentes y pensar en cómo rehabilitar los pubs en Be'eri.

"Fue un momento en el que todavía estábamos en total shock. Estaba siendo entrevistado todo el tiempo, iba de un lado a otro entre Tel Aviv y Jerusalén, y de vez en cuando venía a Be'eri para intentar restaurar mi casa. Pero mientras viajaba y mantenía reuniones con ellos, tuve una idea: tenemos la pista de bicicletas de montaña individual de Be'eri, y M&H tiene un malta individual, ¿por qué no colaboramos, cultivamos cebada en Be'eri y hacemos whisky? En mi visión, quería que cada judío en el mundo tuviera una botella de whisky del 7 de octubre, hecho de cebada de Be'eri".

Esta visión puede sonar plausible hoy en día, pero en ese momento, los enfrentamientos en Gaza aún estaban en su punto álgido. ¿Qué tan grave era la situación? Las reuniones de planificación y lanzamiento entre Milk & Honey y el gerente de agricultura de Be'eri, Avida Bachar, se llevaron a cabo en un refugio antiaéreo subterráneo. Eventualmente, cien toneladas de cebada, en dos variedades, fueron sembradas en los campos del kibbutz. "En unos meses vamos a cosechar la cebada", explica Yellin. "A partir de ahí, los granos deben enviarse para malteado en Europa, probablemente Alemania, y luego regresar a Israel como materia prima adecuada para la producción de whisky. En Israel, tendrá que permanecer en el barril durante otros tres años".

Entonces, ¿no veremos el whisky antes de 2028?

"Es cierto, pero ya este año, cuando regrese de Europa, sabremos si es bueno y, si es así, entonces el próximo año produciremos mucha más cebada e intentaremos convencer a todas las empresas que fabrican cerveza y alcohol para que lo hagan con nuestra cebada. Por cierto, necesitaremos toda la región del perímetro de Gaza para esto, y luego la nombraremos 'Whisky Otef'. En última instancia, el objetivo es establecer una destilería también en el perímetro de Gaza. De esta manera, podremos hacer todo aquí. Estableceremos una nueva industria que no ha existido en el Estado de Israel hasta ahora. Hasta entonces, existe la posibilidad de que lancemos una línea pequeña y limitada llamada Single Be'eri, con cebada del extranjero y barriles de Israel."

"Me tomó dos años persuadir al kibutz"

Además del whisky y el tequila, a lo largo del perímetro de Gaza se puede encontrar, por supuesto, también buen vino en varias bodegas, como en el Kibutz Ein Hashlosha y el Kibutz Nir Oz. Incluso en este sector, hay quienes desean transformar el perímetro de Gaza, específicamente el Kibutz Be'eri, en un imperio. En 2015, el miembro del kibutz Tom Carbone voló a Italia para estudiar enología. "Mi padre nació y se crió en Italia, y tenía un sueño de traer la industria del vino, y todo con lo que me criaron, a Be'eri. Cuando regresé a Israel, fue alrededor del tiempo de la pandemia de Covid-19, que fue muy grave en el kibutz, y me llevó dos años persuadir al kibutz y recaudar un presupuesto para un piloto de las primeras mil botellas. Así que empecé a vender vino y a comercializar añadas interesantes, para mostrar al kibutz que era posible ganar dinero con ello".

Realmente tuviste que convencerlos.

"Sí, tienes que presentar la idea y un plan de negocio, igual que cualquier emprendedor que se presente ante un inversor. Esta es una gran inversión para Be'eri — una bodega y un viñedo también — y no querían apresurarse. Les tomó un tiempo darse cuenta de que yo estaba en serio y no iba a rendirme. Me echaron por la puerta y volví por la ventana. Si Be'eri no fuera un kibutz de sistema cooperativo, habría tomado un préstamo personal y lo habría avanzado yo mismo."

"Hice el primer piloto con uvas de Nes Harim y elaboramos el vino en Givat Yeshayahu; un añada de 2023, que fue embotellado y comercializado en 2024. Fue muy exitoso y se vendieron 1,000 botellas en dos días, así que ahora hemos subido a 4,000 botellas. Tal Chotiner y Tomer Goren de Milk & Honey también me ayudaron a localizar uvas este año. También estamos trabajando hacia nuestro objetivo de establecer una bodega y plantar viñedos en Be'eri. Estoy seguro de que podemos hacer algo de alto nivel que sea único para nosotros. Me interesa crear algo serio y a gran escala, y no quedarme como boutique. También debo mencionar que Be'eri tiene planes para crear un centro turístico que incluye una lechería, un centro de bicicletas y más. Por lo tanto, no será algo independiente."

Una persona que había compartido el viaje de Tom fue Dror Or, quien fue asesinado el 7 de octubre y cuyo cuerpo aún está retenido en Gaza. "Todo este proyecto era algo en lo que ambos estábamos apasionados. Dror creía mucho en mi visión y realmente me ayudó con el kibutz. Acababa de regresar de Italia, y él venía conmigo a las reuniones y realmente me ayudaba. El vino que se lanzará ahora será en su memoria y en memoria de su esposa Yonat."

¿Cómo sigues adelante después del 7 de octubre?

"El 7 de octubre, mi madre fue asesinada en el kibutz. Mi padre sobrevivió por algún milagro. Mi esposa, nuestro hijo y yo estábamos atrapados en nuestra casa hasta las 2:00 am. Para mí, involucrarme en el vino es un escape. No se trata de seguir adelante, se trata de usarlo como una vía de escape.

"Pero en realidad, lo que sucedió me fortaleció completamente en mi inversión en el kibutz. No puedo ir a ningún otro lugar, ni siquiera puedo pensarlo. Al final, estamos en una guerra interminable con nuestros vecinos. Soy agricultor, y eso, para mí, es el propósito: rifle en una mano, azada en la otra".

¿Dónde ves este proyecto dentro de una década?

"Veo una bodega muy exitosa que exporta vinos a las principales comunidades judías de todo el mundo. Veo un producto que es único para nosotros, el vino de Be'eri, que se convertirá en un nombre familiar en Israel y en el mundo".